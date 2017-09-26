رسالة رونالدو وعودة برشلونة يتصدران صحف إسبانيا تصدر فوز برشلونة، أمس الخميس، على إسبانيول بنتيجة 2-0، وتأهله لنصف نهائي كأس الملك، أغلفة الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، فيما اهتمت أيضًا بخطط ريال مدريد الصيفية. وعنونت صحيفة "ماركا" غلافها: "300 مليون في الخزينة من أجل الثورة". وتابعت: "ريال مدريد يعاني من نقص السيولة المالية، لتجديد دماء الفريق، صراع الميركاتو في الفترة الأخيرة، وضع فروقًا كبيرة لتغطية تكاليف الصفقات". وعن فوز برشلونة، قالت: "كامب نو لا يعترف بالمفاجآت.. برشلونة يتأهل بهدفي سواريز وميسي، وكوتينيو يشارك للمرة الأولى". وركزت صحيفة "آس" على حصول كريستيانو رونالدو، على جائزة "دونج تشيودي" الصينية، كلاعب العام في 2017، وجاء العنوان: "كريستيانو يبعث رسالة تفاؤل". ونقلت الصحيفة رسالته، التي نشرها عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال: "تشجعوا يا مدريديستا، ما زال لدينا العديد من المباريات لنفوز بها". وفي الأعلى علقت على تأهل برشلونة، بقولها: "البارسا أخذها على محمل الجد". وجاء غلاف "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "مرحبا بكم في نصف النهائي". وواصلت: "البارسا حسم مواجهة إسبانيول في الـ25 دقيقة الأولى، بفضل هدفي سواريز وميسي، كوتينيو شارك في الشوط الثاني وترك انطباعا جيد جدا". وفي الأسفل أشارت إلى أن زيدان، أصبح أمامه طريقًا محددًا، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. وعنونت صحيفة "سبورت": "هناك من يطير وهناك من يتحطم.. برشلونة في نصف النهائي". وتابعت: "البلوجرانا يختلف عن ريال مدريد، الفريق عاد في النتيجة بعد الهزيمة 1-0، بفضل هدفي سواريز وميسي". وسلطت الصحيفة الضوء على توديع ماسكيرانو، قبل انطلاق المباراة، أمس، وقالت: "مرحبا كوتينيو، ووداعا ماسكي". كووورة