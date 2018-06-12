لاعب برشلونة يتمنى مغادرة رونالدو للدوري الإسباني !!

Salah eddin

Salah eddin

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لاعب برشلونة يتمنى مغادرة رونالدو للدوري الإسباني !!






في حوار مطول للكرواتي راكيتيتش لاعب برشلونة مع صحيفة "ماركا" تحدث اللاعب على وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الذي تحدث في وقت سابق عن رغبته في الرحيل،




وأكد لاعب النادي الكاتلوني أنه يتمنى هذا وقال: "أرى صعوبة في أن يرحل كريستيانو عن ريال مدريد، ولكن في كرة القدم الاشياء تتغير بسرعة، وكل شيء

يمكن ان يحدث، هو اللاعب الذي يصنع الفارق مع ريال مدريد، سوف اكون سعيدا إذا غادر، ولن أكذب، أنا كزميل في المهنة، آمل أن يتخذ أفضل قرار، وإذا

رحل، حسنا سيكون أفضل".






 
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