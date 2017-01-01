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تساؤل: إلى متى ؟؟؟؟؟؟

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة missing heart, ‏27 جانفي 2018 على 20:24.

  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
    اتمنى ان تكونو بالف خير ان شاء الله

    سمعت اليوم أن الداعية ذاكر نايك قد أتى الى الجزائر، بالضبط لولاية بجاية مند ازيد من شهر
    واول ما تساءلت عنه سبب عدم معرفة كامل الشعب عن دلك

    مايؤلم، حال بلادي التي اصبحت تديع أخبار ما تسميه بالفن والفنانين من مشاهير الغناء والرقص والتمثيل

    مايؤلم، ان اخبار بلادي تتناول توافه الامور والاحداث التي ليست بحاجة لدكرها اصلا

    مايؤلم، ان شعب بلادي الا ما رجم ربي يتابع اخبار من ييمون بالنجوم والمشاهير أول بأول

    مايؤلم، لو كانت حفلة غناء او حفلة من يسمى بفنان او فنانة لكان كل سكان الجزائر على علم بها

    مايؤلم، ان بلدي تتجه نحو الهاوية اكثر فاكثر بقصات الشعر والملابس الغريبة والتي لا محل لها من الاعراب في ديننا الحنيف

    مايؤلم، اني حين اشاهد برنامج عربي عموما وجزائري خصوصا احس اني اشاهد برنامج اجنبي واني حين اخرج من منزلي احس اني في بلاد اجنبية لا تمت لدين الاسلام باي صلة الا من رحم ربي اكيد

    مايؤلم، اني حين اتجول في صفحات التواصل الاجتماعي احيانا اجد من تتفاخر باخلاقها السيئة ومن تسخر او يسخر بالمرض لدرجة جعله نكتة او خدعة بل اخر ما رايت والدي جعلني اجن فعليا وجود حساب لساحرة عفانا الله واياكم ويسالونها وترد عليهم وكانه امر عادي تماما

    مايؤلم، حين اقرا بعض التعليقات اجد فيها السب والشتم والكلام الفاحش، اين هدا من ديننا؟؟؟ كيف يمكن ان تكون النصيحة بالشتم والسب؟؟؟

    مايؤلم، حين تكون محاضرة عن الدين وللتثقف والتزود بمعلومات والتي يجب على كل مسلم معرفتها يقومون باخفاء امرها

    مايؤلم، في بلادي الدي يقول الصدق ولايسرق ولايكذب ينبذونه، الطيب يستغلونه والسارق والكاذب يحبونه

    اتساءل:
    ماهدا الجهل الاعمى الدي وصلنا اليه؟ ماهو سببه؟
    اين الاهل عن ابناءهم وبناتهم؟
    اين الحل والطرؤق المؤذي اليه ؟
    من واجب المسلم ان ينصح اخاه بالحسنى، اين نحن من دلك؟
    مافائدة السب والشتم بالله عليكم؟
    الى متى هدا الانحطاط؟
    متى تصحو الامة؟
    ( إنّ اللهَ لا يُغيّرُ ما بقومٍ حتى يُغيّروا ما بأنفسهم)

    اين نحن من تلك الاية ؟ نسال الله الهداية والثبات ان شاء الله

    ارجو تقبل افكاري وتساؤلاتي رغم انها مبعثرة
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 جانفي 2018 على 21:02
    بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    missing heart, ‏27 جانفي 2018 على 20:24
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    آسفة على التاخير لي عودة ان شاء الله موضوع مهم جدا
     
    بشرى ملاك و missing heart معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏28 جانفي 2018 على 15:15
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    غالبتي لا يشعر بالألم الا الشخص الواعى الذي يميز بين الصالح و الطالح وبين و يعرف معنى الرداءة ،اذا انتشر العفن و تشبعت منه الانوف فانها لن تصبح بعدهاغير قادرة على التمييز بين الجمال و الرداءة و هذا ما يحصل عندنا ،حسب اعتقادهم فانهم يسايرون الحضارة و العصرنة و هذا يستدعي تسخير كل الامكانيات المادية و المعنوية لانجاح كل الانشطة التافهة لاجل الشباب.
    نعود لحوار الشتم و الصورة المقززة له هي صورة صاحبها الذي يفتقد للاخلاق و طرق الحوار السليم و النافع و هو نموذج أخر للسلبيات التي تستدعي ألمك و ألمي
    شكرا لموضوعك الهادف و المنبه
     
    بشرى ملاك و missing heart معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏28 جانفي 2018 على 17:42
    #3
  4. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    والله صحيح تغيرت الامور و اصبح الاحمق هو المشهور و العالم هو المجهول ....
     
    NAPOLA, ‏28 جانفي 2018 على 22:15
    #4

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