هديتي لكل عروس قفطان 2018 حصريا*****

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏29 جانفي 2018 على 16:56.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جمعتلكم موديلات قفاطن
    ان شاء الله تعجبكم الهدية حبيباتي 1517240251788_480x480.jpg 1517240068364_480x480.jpg 1517240168028_480x480.jpg 1517240112041_480x480.jpg 1517240200377_480x480.jpg 1517240484958_480x480.jpg 1517240606656_480x480.jpg 1517240296018_480x480.jpg 1517240458121_480x480.jpg 1517240516182_480x480.jpg 1517240372860_480x480.jpg 1517240429578_480x480.jpg 1517240547429_480x480.jpg 1517240576408_480x480.jpg 1517240634891_480x480.jpg :kiss:
     
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    قطر الندىdz, ‏29 جانفي 2018 على 16:56
    #1
  2. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    قطر الندىdz, ‏29 جانفي 2018 على 16:57
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    في قمة الفخامة شكراا عجبني هاذا
    [​IMG]
     
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    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 17:48
    #3
  4. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    انيقة بطريقة كلاسيكية
    مشكورة عالانتقاء المميز
     
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    Queen Fati, ‏29 جانفي 2018 على 18:08
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    يعطيك الصحة
    رووووووعة
     
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    Malika Tlm, ‏29 جانفي 2018 على 18:10
    #5
  6. cossette

    cossette
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    at my hôûsSSse
    جميلة

    يعطيك الصحة ع التجميع حبيبتي
     
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    cossette, ‏29 جانفي 2018 على 18:23
    #6
  7. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يعطيك الصحة روعة
     
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    آمِيْرَتُه, ‏29 جانفي 2018 على 19:03
    #7
  8. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    هذا من ذوقك حنونة
    شكرا لك اختي
    الله يسلمك حنونة
    شكرا لك أختي
    الله يسلمك حنونة
     
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    قطر الندىdz, ‏29 جانفي 2018 على 20:51
    #8
  9. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    روووووووووووووعة اختي كل واحد ينسيك في لوخر ههه
    شكرا
     
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    Ryry_Ndj, ‏30 جانفي 2018 على 18:18
    #9
  10. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    نورتي الموضوع حبيبتي
     
    قطر الندىdz, ‏30 جانفي 2018 على 19:13
    #10
  11. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم اختي
    يعطيك الصحة
    تشكيلة رائعة جدااا
     
    عآشقة الجنـة, ‏3 فيفري 2018 على 12:19
    #11
  12. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    تبارك الله شابين
    اختيار موفق
    تسلمي​
     
    *amani*, ‏3 فيفري 2018 على 12:40
    #12

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