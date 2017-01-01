هديتي لكل عروس قفطان 2018 حصريا*****

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة قطر الندىdz, 29 جانفي 2018 على 16:56.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعتلكم موديلات قفاطن
ان شاء الله تعجبكم الهدية حبيباتي
في قمة الفخامة شكراا عجبني هاذا
انيقة بطريقة كلاسيكية
مشكورة عالانتقاء المميز
يعطيك الصحة
رووووووعة
جميلة
يعطيك الصحة ع التجميع حبيبتي
السلام عليك
يعطيك الصحة روعة
هذا من ذوقك حنونة
شكرا لك اختي
الله يسلمك حنونة
شكرا لك أختي
الله يسلمك حنونة
السلام عليكم
روووووووووووووعة اختي كل واحد ينسيك في لوخر ههه
شكرا
نورتي الموضوع حبيبتي
السلام عليكم اختي
يعطيك الصحة
تشكيلة رائعة جدااا
السلام عليكم
تبارك الله شابين
اختيار موفق
تسلمي
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