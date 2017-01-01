الورد الأحمر وشنطتها في ورطة العدد الرابع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالخير مسيناكم وبالمسك صبحناكم وبماء الورد رشيناكم والسلام أهديناكم وكان خدّكم قريب بسناكم نرحب بجميع أميرات منتدانا الغاليات في سلسلة جديدة التي أعلنا عنها سلسلة شنطة وصاحبتها في ورطة لقد اخترنا لكن ضيفة مميزة جدا للعدد وهي الأخت @الورد الأحمر آتت إلينا مع شنطتها لنضعهما داخل مظلة الأسئلة في انتظار ان تضع لنا ضيفتنا شنطتنا ملاحظة: الرجاء ان تكون اسئلة الضيفة عن شنطتها واغراضها -نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا. -تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا. -تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.