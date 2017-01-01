الورد الأحمر وشنطتها في ورطة العدد الرابع

شكرااا وأهلا بيك

الله يبارك فيك ... هههه كنت هكاك كي كنت نقرا ولا كي نعبي صاك كبير ممكن تلقاي فيه أمور بزاف شغل ع قد ما يعبي الصاك ممكن نزيد حوايج خخخخ

اتفضلي

الصاك ما نخيروش ع أساس غالي ولا رخيص المهم يعجبني ووقت يعجبني ونشوفو بلي لايق مع الشي لي رح نلبسو معاه معناها هذاك واش نحتاج

يعني ممكن أرخص صاك يعجبني ويليق نشريه وممكن أغـلى ونشريه المهم بالنسبة ليا يكون متناسق مع واش رح نلبس برك

مؤخرا وليت نحب الصغار وليا شحال نعبي غير الصغار نحسهم خفاف أكثر وظراف أكثر وخاصة أنا ما عندي واش نعبي معايا مالا نحس لكبير مثقلني

ومع الصغار وليت نلقى روحي متقيدة بشي خفيف نحطو باه ما نرجعش معبية خزانى كيما قلتي هههه

كل ما نبدل قشي نبدل الصاك يعني ع حسب اللباس

طبعا الصاك والحذاء بالنسبة ليا يكملو اللوك وإذا كانت اللبسة سبورت رح نختار صاك سبورت وبالتالي الحذاء كيف والعكس

أهلا مرة اخرىيعطيك الصحة و راكي بسلامتك ناس ملاح كون تشوفي صاكي تحسبي خزانة راني رافدتها معايا هههه منحملش صاك فارغ منعرف هبال منعرف وراثة معرفتش هههستيل نتاعها شباب بزاف الله يباركنرجعو للأسئلة :كي تشري الصاك تبغيه يكون غالي أو تشوفي لنوعية المراكة حتى و إن كانت رخيسة ؟تبغي الصيكان الصغار و لا الكبار ؟شحال المدة باه تبدلي الصاك ؟تختاري الصاك على حسب نوع لباسك و لا حذائك ؟