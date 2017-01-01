الورد الأحمر وشنطتها في ورطة العدد الرابع

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏1 فيفري 2018 على 20:47.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    45,018
    الإعجابات المتلقاة:
    59,244
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالخير مسيناكم وبالمسك صبحناكم وبماء الورد رشيناكم
    والسلام أهديناكم وكان خدّكم قريب بسناكم
    نرحب بجميع أميرات منتدانا الغاليات
    في سلسلة جديدة التي أعلنا عنها
    سلسلة شنطة وصاحبتها في ورطة

    [​IMG]

    لقد اخترنا لكن ضيفة مميزة جدا للعدد وهي الأخت
    @الورد الأحمر

    آتت إلينا مع شنطتها لنضعهما داخل مظلة الأسئلة

    في انتظار ان تضع لنا ضيفتنا شنطتنا

    ملاحظة:

    الرجاء ان تكون اسئلة الضيفة عن شنطتها واغراضها

    [​IMG]
    -نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا.
    -تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا.
    -تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.

    [​IMG]
     
    Twinkle Stars, عآشقة الجنـة و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 فيفري 2018 على 20:47
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,482
    الإعجابات المتلقاة:
    13,896
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    احم احم جيبولي الشوكولا والمكسرات باه نبدا نحللكم صاكي :p

    مشكورة ع الدعوة للموضوع كنتي قلتيلي من قبل وما قدرتش نشارك ونسيت الموضوع والمرة هذي سعيدة بالمشاركة ;)

    لي عودة للموضوع مع الصور نرفعهم ونرجع ;)
     
    عآشقة الجنـة, أم ياسمينdz, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 20:56
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,890
    الإعجابات المتلقاة:
    19,300
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    مرحبا بيك منورة وهاكي الشكولا وحلي الصاك خلينا نشوفو وبلاك تعدليه كيما راه جيبيه خخخ
    [​IMG]

    صوري لينا و منبعد نطرح الأسئلة
     
    عآشقة الجنـة, أم ياسمينdz, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏1 فيفري 2018 على 21:24
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,482
    الإعجابات المتلقاة:
    13,896
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    راني رجعت للموضوع ...

    المهم نبدا مع صورة الحقيبة لي راني نستعمل فيها السمانة هذي

    [​IMG]
    [​IMG]
    هذي صورة الشنطة من داخل وكيفاه منظمة الأمور فيها
    [​IMG]
    نروحو لواش كاين في داخلها ونبدا مع الشي الأول لي مستحيل ننساه لي هوما الموبايلات
    ودآيرة موبايل من الأرشيف وموبايلي الأساسي لي نصورلكم بيه ;)

    [​IMG]
    [​IMG]
    الشي المهم بقدر أهمية الموبايلات وهو البوغطموني وفيه شوية أوراق تاني

    [​IMG]
    وبما أنو من فترة طويلة الجو عندنا ربيعي معناها النظارات الشمسية نعبيها معايا :cool:
    [​IMG]
    نروحو للشي لي ديما نحاول ما ننساهش ولي هو لمراية ومرات نحط أحمر الشفاه يجي لونو طبيعي
    [​IMG]
    وهذي الديودوغون نحب ديما تكون عندي في الصاك وحدة ;)
    [​IMG]
    ونحب نخلي معايا قلم دايما ما ندري وقتاه نحتاجو ومفاتيح المكتب ودرج المكتب
    [​IMG]
    وأخيرا ملمع الحذاء ههههه الغبرة بزاف وحاليا لابسة حذاء أسود مالا لازم نلمعو كل ما يتغبر
    [​IMG]
    وهذا واش عندي في صاكي حاليا ;);)

    ملاحظة/ الشي لي مستحيل يكون في صاكي هو Le papier mouchoir :ROFLMAO:
     
    أم ياسمينdz, عآشقة الجنـة, Twinkle Stars و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 21:32
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,482
    الإعجابات المتلقاة:
    13,896
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    يم يم راهي جات الشوكولا وحتى أنا جبت الصاك ;)

    ما عندي ما نعدل فيه أصلا صغيرون ما يعبيش فوق اللازم هههه
     
    عآشقة الجنـة, أم ياسمينdz و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 21:33
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,890
    الإعجابات المتلقاة:
    19,300
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    أهلا مرة اخرى
    يعطيك الصحة و راكي بسلامتك ناس ملاح كون تشوفي صاكي تحسبي خزانة راني رافدتها معايا هههه منحملش صاك فارغ منعرف هبال منعرف وراثة معرفتش ههه
    ستيل نتاعها شباب بزاف الله يبارك
    نرجعو للأسئلة :
    كي تشري الصاك تبغيه يكون غالي أو تشوفي لنوعية المراكة حتى و إن كانت رخيسة ؟
    تبغي الصيكان الصغار و لا الكبار ؟
    شحال المدة باه تبدلي الصاك ؟
    تختاري الصاك على حسب نوع لباسك و لا حذائك ؟
     
    أم ياسمينdz و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏1 فيفري 2018 على 22:12
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,482
    الإعجابات المتلقاة:
    13,896
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    مغسي ع المرور والأسئلة وفي انتظار أسئلة أخـرى من العضوات راهم راقدات وناوية نفطنهم يعني نفطنهم ;);)
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:27
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,482
    الإعجابات المتلقاة:
    13,896
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    هيا وينكم اتفضلو ساعدونا نحركو منتدى عالم المرأة ;)

    @Twinkle Stars
    @زهرة البليدة
    @أم ياسمينdz
    @لؤلؤة قسنطينة
    @سكون الفجر
    @yaso ياسمين
    @fadwa maria
    @عاشقة الإحسان
    @دعاء الجنات
    @Ryry_Ndj
    @قطر الندىdz
    @البدر المشرق
    @جميلة أنا
    @طيب الكلام
    @صمت المشاعر
    @NAPOLA
    @ضيوف وسـنغادر
    @Soumia hadj mohammed
    @حروف تائهة
    @Mery Babaammi
    @لاريمان
    @عآشقة الجنـة
    @بشرى ملاك
    @صفاءdz
    @chirine zina
     
    أم ياسمينdz, fadwa maria, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:30
    #8
  9. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    20,077
    الإعجابات المتلقاة:
    37,285
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكم
    هههههههه أصبري كلش جاني مليح الله يبارك ومنطقي بصح مفهمتش علاش متحطيش بابيي مشوار ههههه
    أنا يعني كل يوم راني نشريه مرات نشري باكي كل يوم نحط وحدة بحكم أني مريضة من كي بدات الشتا وكل مرة يقوى عليا المرض ههههههه
    نزيدلك سؤال والله جاي فبالي
    أنتي قبل ماتشري حاجة مش مين تدخلي للحانوت الأول تشري باينة بلي تطولي بش تشري كش حاجة راني غالطة أو لا؟ ههههه
    سؤال رقم معلاباليش شحال
    تحبي الصاك الصغير , المتوسط , أو الكبير يعني وش تفضلي
    هدا وش لقيت أسئلة ههههه
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2018 على 22:45
    #9
  10. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
    529
    الإعجابات المتلقاة:
    1,081
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Oran
    كي نرجع بالسلامة نوريلكم صاكي ههه
    جميلة مقتنياتك حبيبتي
     
    Twinkle Stars و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏1 فيفري 2018 على 22:58
    #10
  11. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,414
    الإعجابات المتلقاة:
    40,911
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم اختي نور نورتي
    ان شاء الله نكونو خفاف عليك بالأسئلة ديالنا
    مشاء الله الله يبارك صاكك شباب بزاف بالصحة عليك
    و عجبتني بزاف طريقة التنظيم و الادوات الموجودة بداخله

    نرجعوا للأسئلة :
    - واش هي الالوان لي تحبيها فلي صآک ؟
    - و ما هو رأيك الالوان الفاقعة كيما الاحمر و الاصفر ؟

    - على أساس واش تخيري الصاك يعني يعجبك تشريه ؟ ولا تشريه على أساس لباس معين ؟
    - كيفاش تتخيلي الصاك بدون مرآة ؟

    و لي عودة ان شاء الله
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏1 فيفري 2018 على 22:59
    #11

مشاركة هذه الصفحة