سلسلة شنطة وصاجبتها في ورطة طبعة 2020 العدد الاول السلطانة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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نعود اليكم اليوم بطبعة جديدة من السلسلة المشوقة
شنطة وصاحبتها في ورطة

نتمنى أن تنال استحسان كل واحدة منكن
وأن تشاركنا من خلالها

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فكرة السلسلة :

-نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا.
-تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا.
-تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.

الجوائز:

الضيفة تتحصل على وسام

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والعضوة التي تناقش الضيفة بأسئلة هادفة تتحصل على وسام:


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السلطانة ستكون اول ضيفة ههههه


اليكن شنطتي في انتظار اسئلتكن يالماويات

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آخر تعديل:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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من قلب الاحزان
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أنثى
االسلام عليكم....
اول رد 😀😀 مكانش شويااا معريفة ولا 😂😂😂😂

اولا منورة غاليتى
والشنطة تهبل 😉😉
1_ماهو الغرض الذي لاتستغنين عنه ؟؟
2_اقل مبلغ مالى حطيتيه فيها 😂😂؟؟
3_ممكن تخرجى بدون اسطحابها ؟؟
4_عدد المرات اللى تغيرينها فيها فالسنة ؟؟
5_اغلى شنطنة شريتيها ؟؟
6_ماذا تقولين للقرعاجين تاع شنط 😂😂؟؟




عائدة
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أُخيتي الحبيبة @السلطانة
أضحكني أن تستضيفي نفسك:)
....
أسئلتي لك:
س1
ما الحقيبة التي تُفضّلين استخدامها الكبيرة أم الصغيرة ولم
س2
هل سبق وأن فقدت حقيبتك
س3
ما اللون الذي ترتاحين له في الحقائب
س4
هل للسهرة حقائب خاصة
أم أنك تأخذين حقيبة عادية لأي مناسبة كانت
....
لي عودة بمشيئة الله
محبتي وتقديري
 
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