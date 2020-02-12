سلسلة شنطة وصاجبتها في ورطة طبعة 2020 العدد الاول السلطانة



مرحبا بك أُخيتي الحبيبة

أضحكني أن تستضيفي نفسك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهمرحبا بك أُخيتي الحبيبة @السلطانة أضحكني أن تستضيفي نفسك

أسئلتي لك:

س1

ما الحقيبة التي تُفضّلين استخدامها الكبيرة أم الصغيرة ولم

س2

هل سبق وأن فقدت حقيبتك

س3

ما اللون الذي ترتاحين له في الحقائب

س4

هل للسهرة حقائب خاصة

أم أنك تأخذين حقيبة عادية لأي مناسبة كانت

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لي عودة بمشيئة الله

محبتي وتقديري

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