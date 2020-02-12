سلسلة شنطة وصاجبتها في ورطة طبعة 2020 العدد الاول السلطانة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نعود اليكم اليوم بطبعة جديدة من السلسلة المشوقة
شنطة وصاحبتها في ورطة
نتمنى أن تنال استحسان كل واحدة منكن
وأن تشاركنا من خلالها
فكرة السلسلة :
-نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا.
-تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا.
-تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.
الجوائز:
الضيفة تتحصل على وسام
والعضوة التي تناقش الضيفة بأسئلة هادفة تتحصل على وسام:
السلطانة ستكون اول ضيفة ههههه
اليكن شنطتي في انتظار اسئلتكن يالماويات
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