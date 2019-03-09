سلسلة شنطة وصاحبتها في ورطة

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,473
نقاط التفاعل
2,231
النقاط
71
103139

بالخير مسيناكم وبماء الورد رشيناكم
والسلام أهديناكم وكان خدّكم قريب بسناكم
نرحب بجميع أميرات منتدانا الغاليات
في سلسلة جديدة

شنطة وصاحبتها في ورطة

نتمنى أن تنال استحسان كل واحدة منكن
وأن تشاركنا من خلالها

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فكرة السلسلة :

-نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا.
-تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا.
-تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.

الجوائز:

الضيفة تتحصل على وسام

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والعضوة التي تناقش الضيفة بأسئلة هادفة تتحصل على وسام:
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انتظرونا مع أول متورطة


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آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,473
نقاط التفاعل
2,231
النقاط
71
 
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