سلسلة شنطة وصاحبتها في ورطة

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
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طاقم المشرفات
بالخير مسيناكم وبماء الورد رشيناكم
والسلام أهديناكم وكان خدّكم قريب بسناكم
نرحب بجميع أميرات منتدانا الغاليات
في سلسلة جديدة
شنطة وصاحبتها في ورطة
نتمنى أن تنال استحسان كل واحدة منكن
وأن تشاركنا من خلالها
فكرة السلسلة :
-نستضيف ضيفة في كل عدد بعد أن نقوم بمراسلتها طبعا.
-تقوم هذه الضيفة بتصوير حقيبتها (الصاك) وأغراضها التي بداخلها وتحضرها لنا.
-تقوم بقية العضوات بطرح أسئلة للضيفة تدور حول حقيبة يدها وحاجياتها.
الجوائز:
الضيفة تتحصل على وسام
والعضوة التي تناقش الضيفة بأسئلة هادفة تتحصل على وسام:
انتظرونا مع أول متورطة
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