*يشكو كثير من الناس قلة المال

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة abou khaled, ‏2 فيفري 2018 على 10:25.

  1. abou khaled

    abou khaled :: عضو مُتميز ::

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    *يشكو كثير من الناس قلة المال وعدم البركة في أموالهم مع أن الشاكي يدخل عليه الكثير من المال ولا يدري لماذا لا يجد البركة ويشعر بقلة المال دائما* .

    إقرأ هذا الحديث تعرف السبب .

    عن زيد بن ثابت قال: وَقَالَ أي النبي صلى الله عليه وسلم :
    *مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ*
    *وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ*
    *وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ*

    *وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ*.
    مسندالإمام أحمد
    وصححه الشيخ الوادعي في الصحيح المسند .
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    همه الآخرة :
    أي هي مقصده الأعظم وعمله الأكبر لها من أجل تحصيلها ولا يسعى للدنيا إلا بالقدر الذي يوصله للأخرة فيأخذ منها على قدر حاجته من غير أن تلهيه عن دينه .

    جمع الله شمله:
    ما تشتت من أموره جمعه الله له .
    وجعل غناه في قلبه : فيشعر دائما بالرضا بما قسم الله له والراحة والكفاية هذا معنى غنى القلب وهو الغنى الحقيقي .

    وأتته الدنيا وهي راغمة: رزقه الله الرزق الطيب على قدر ما قسم الله له، *بالقدر الذي لا يضره* *ويُبارك له فيه*
    فتأتيه الدنيا وهي ذليلة ومن غير سعي كبير منه ولا تعب ولا ذلة .

    نيته الدنيا:
    *أي هي مقصده الأعظم وغالب يومه إذا لم يكن كله في طلبها وتحصيلها ولا يشغل وقته في طاعة ربه إلا قليلا أو لا شيء* .
    *وهذا حالنا اليوم إلا من رحم الله* .

    فرق الله عليه ضيعته:
    أي فرق أموره وأشغاله وعمله وبقي مشتتا ضائعا كثير العمل وقليل البركة .

    وجعل فقره بين عينيه: مهما دخل عليه من مال فسيراه قليلا لا يكفي ويريد زيادة .
    وفي النهاية مع كثرة سعيه وضياع وقته في هذه الدنيا لن يدخل عليه من الرزق إلا ما كُتب له منها .

    وبعد هذا
    *إنظر لنفسك أي الرجلين أنت وعالج نفسك وأصلحها قبل فوات الأوان
     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    abou khaled, ‏2 فيفري 2018 على 10:25
    #1
  2. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
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     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله..‘
    الحمدلله والصلاة على رسول الله ،،،، وبعد ،،
    فإن الكثير من الناس - ولله الحمد - يعيشون في هذا الزمن في رغد من العيش ، فالمال قد فاض في أيدي الكثير منهم ، رواتب ضخمة ، وتجارات كثيرة ، ومساكن واسعة ، وسيارات فارهة ، ومع ذلك الكثير منهم يشكو قلة البركة فيما أُعطوا ، حتى أصاب بعضهم القلق ، وتناسوا قول الله ﷻ ﴿ ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ﴾ .
    فالله قد تكفل بالرزق ، فمن صدق في توكله رزقه الله من حيث لا يحتسب ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ) .
    والبركة إذا نزلت في المال صار كثيرا ، وإذا نزلت في الأولاد صاروا نافعين ، وإذا نزلت في العمر صار مُنْتِجا أينما حل نفع ،،،،
    فالله - جل في علاه - إذا أراد بعبده خيرا بارك له فيما أعطاه ، حتى يُصبح القليل كثيرا ، والصغير كبيرا بإذن الله .
     
    أشــواق 19, ‏2 فيفري 2018 على 10:49
    #2

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