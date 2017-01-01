*يشكو كثير من الناس قلة المال وعدم البركة في أموالهم مع أن الشاكي يدخل عليه الكثير من المال ولا يدري لماذا لا يجد البركة ويشعر بقلة المال دائما* . إقرأ هذا الحديث تعرف السبب . عن زيد بن ثابت قال: وَقَالَ أي النبي صلى الله عليه وسلم : *مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ* *وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ* *وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ* *وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ*. مسندالإمام أحمد وصححه الشيخ الوادعي في الصحيح المسند . ⚖⛅⚖⛅⚖⛅⚖ همه الآخرة : أي هي مقصده الأعظم وعمله الأكبر لها من أجل تحصيلها ولا يسعى للدنيا إلا بالقدر الذي يوصله للأخرة فيأخذ منها على قدر حاجته من غير أن تلهيه عن دينه . جمع الله شمله: ما تشتت من أموره جمعه الله له . وجعل غناه في قلبه : فيشعر دائما بالرضا بما قسم الله له والراحة والكفاية هذا معنى غنى القلب وهو الغنى الحقيقي . وأتته الدنيا وهي راغمة: رزقه الله الرزق الطيب على قدر ما قسم الله له، *بالقدر الذي لا يضره* *ويُبارك له فيه* فتأتيه الدنيا وهي ذليلة ومن غير سعي كبير منه ولا تعب ولا ذلة . نيته الدنيا: *أي هي مقصده الأعظم وغالب يومه إذا لم يكن كله في طلبها وتحصيلها ولا يشغل وقته في طاعة ربه إلا قليلا أو لا شيء* . *وهذا حالنا اليوم إلا من رحم الله* . فرق الله عليه ضيعته: أي فرق أموره وأشغاله وعمله وبقي مشتتا ضائعا كثير العمل وقليل البركة . وجعل فقره بين عينيه: مهما دخل عليه من مال فسيراه قليلا لا يكفي ويريد زيادة . وفي النهاية مع كثرة سعيه وضياع وقته في هذه الدنيا لن يدخل عليه من الرزق إلا ما كُتب له منها . وبعد هذا *إنظر لنفسك أي الرجلين أنت وعالج نفسك وأصلحها قبل فوات الأوان