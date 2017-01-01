ارجوووكم حل صحيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله مريضة في حالة جيت نطل لقيت الموضوع الي نحبو هههههه



طيب سأجيبك بإذن الله على الأسئلة





1- إذا غيرنا الماء العادي بالماء المغلي يفقد الماء كل الغازات التي يحتويها وبالتالي يفقد غاز ال CO2 مما يؤدي إلى عدم حدوث عملية التركيب الضوئي " لا يُمتص CO2 وبالتالي لا تحدث عملية التركيب الضوئي ولا تنطلق فقاعات الأكسجين"



2 - إذا غيرنا النبات الأخضر بنبات عديم اليخضور لا تحدث عملية التركيب الضوئي لأن اليخضور على مستواه فقط يُمكن امتصاص الطاقة الضوئية وتركيب المادة العضوية



3- إذا تم تغطية التركيب التجريبي بغطاء أسود لا يمكن امتصاص الطاقة الضوئية وبالتالي عدم حدوث التركيب الضوئي



4-شروط التركيب الضوئي : يجب توفر كل من غاز CO2 والضوء واليخضور



المادة العضوية المركبة هي النشاء ^^



بالتوفيق هههه