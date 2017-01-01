ارجوووكم حل صحيح

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, 3 فيفري 2018 على 13:19.
اتمنى حل صحيح لهذه الوظيفة
استدعي الاساتذة الكرام
دير اشارة للاساتذة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله مريضة في حالة جيت نطل لقيت الموضوع الي نحبو هههههه
طيب سأجيبك بإذن الله على الأسئلة
@رؤوف المستقبل ب
1- إذا غيرنا الماء العادي بالماء المغلي يفقد الماء كل الغازات التي يحتويها وبالتالي يفقد غاز ال CO2 مما يؤدي إلى عدم حدوث عملية التركيب الضوئي " لا يُمتص CO2 وبالتالي لا تحدث عملية التركيب الضوئي ولا تنطلق فقاعات الأكسجين"
2 - إذا غيرنا النبات الأخضر بنبات عديم اليخضور لا تحدث عملية التركيب الضوئي لأن اليخضور على مستواه فقط يُمكن امتصاص الطاقة الضوئية وتركيب المادة العضوية
3- إذا تم تغطية التركيب التجريبي بغطاء أسود لا يمكن امتصاص الطاقة الضوئية وبالتالي عدم حدوث التركيب الضوئي
4-شروط التركيب الضوئي : يجب توفر كل من غاز CO2 والضوء واليخضور
المادة العضوية المركبة هي النشاء ^^
بالتوفيق هههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).