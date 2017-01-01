ارجوووكم حل صحيح

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏3 فيفري 2018 على 13:19.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    اتمنى حل صحيح لهذه الوظيفة
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    Queen Fati, Twinkle Stars و ميلينا معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏3 فيفري 2018 على 13:19
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    استدعي الاساتذة الكرام
     
    ميلينا, ‏3 فيفري 2018 على 21:13
    #2
  3. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    دير اشارة للاساتذة
     
    Queen Fati, ‏3 فيفري 2018 على 23:07
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    والله مريضة في حالة جيت نطل لقيت الموضوع الي نحبو هههههه

    طيب سأجيبك بإذن الله على الأسئلة

    @رؤوف المستقبل ب

    1- إذا غيرنا الماء العادي بالماء المغلي يفقد الماء كل الغازات التي يحتويها وبالتالي يفقد غاز ال CO2 مما يؤدي إلى عدم حدوث عملية التركيب الضوئي " لا يُمتص CO2 وبالتالي لا تحدث عملية التركيب الضوئي ولا تنطلق فقاعات الأكسجين"

    2 - إذا غيرنا النبات الأخضر بنبات عديم اليخضور لا تحدث عملية التركيب الضوئي لأن اليخضور على مستواه فقط يُمكن امتصاص الطاقة الضوئية وتركيب المادة العضوية

    3- إذا تم تغطية التركيب التجريبي بغطاء أسود لا يمكن امتصاص الطاقة الضوئية وبالتالي عدم حدوث التركيب الضوئي

    4-شروط التركيب الضوئي : يجب توفر كل من غاز CO2 والضوء واليخضور

    المادة العضوية المركبة هي النشاء ^^

    بالتوفيق هههه
     
    Twinkle Stars, ‏4 فيفري 2018 على 00:11
    #4

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