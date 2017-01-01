حصريا: كفتة دجاج بالفرن

السلاااااااااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن بنااااات؟ إن شاء الله تكونوا بخير يارب اليوم يا حلوات جايبتلكن طبق جديد بس شو لزيز رح تاكلو ايديكن مو بس أصابيعكن وراه ههههه يا الله نبدأ بســــــم الله .. المقادير 1 كيلو صدور دجاج نص كوب بقدونس 2 حبات متوسطة بصل ربع كيلو أو أقل شحم الخروف زيت نباتي التوابل 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة كمون 1 ملعقة صغيرة شطة [ حسب الرغبة ] 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة [ حسب الرغبة ] 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة طريقة التحضير قمت بفرم كل المكونات في المفرمة الكهربائية تابعوا معي ثم أضفت التوابل وبدأت بعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد الى أن حصلت على هذه العجينة ثم أحضرت صينية معدة للفرن ودهنتها بالزيت النباتي وبدأت بترتيب العجينة داخل الصينية تابعوا معي وسخنت الفرن على درجة الحرارة 250 وأردخلت الصينية لمدة 20-30 دقيقة الى أن نضجت تماماً تااابعوا معي هيك كان شكلها بعدما طلعتها من الفرن بتمنى تكون وصفة اليوم عجبتكم ونااالت استحسانكم الى الملتقى مع وصفات جديدة وحصرية في أمان الله بالمناسبة فيكن تستخدمو هالوصفة وتصنعو منها سندويتشات لأطفالكم أو عشاء خفيف