حصريا: كفتة دجاج بالفرن

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏4 فيفري 2018 على 16:31.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    السلاااااااااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كيفكن بنااااات؟ إن شاء الله تكونوا بخير يارب
    اليوم يا حلوات جايبتلكن طبق جديد بس شو لزيز
    رح تاكلو ايديكن مو بس أصابيعكن وراه ههههه
    يا الله نبدأ
    بســــــم الله ..

    المقادير
    1 كيلو صدور دجاج
    نص كوب بقدونس
    2 حبات متوسطة بصل
    ربع كيلو أو أقل شحم الخروف
    زيت نباتي

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    التوابل
    1 ملعقة صغيرة ملح
    1 ملعقة صغيرة كمون
    1 ملعقة صغيرة شطة [ حسب الرغبة ]
    1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة [ حسب الرغبة ]
    1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
    1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

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    طريقة التحضير
    قمت بفرم كل المكونات في المفرمة الكهربائية
    تابعوا معي

    [​IMG]

    [​IMG]

    ثم أضفت التوابل وبدأت بعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد
    الى أن حصلت على هذه العجينة

    [​IMG]

    ثم أحضرت صينية معدة للفرن ودهنتها بالزيت النباتي
    وبدأت بترتيب العجينة داخل الصينية
    تابعوا معي

    [​IMG]

    [​IMG]

    وسخنت الفرن على درجة الحرارة 250 وأردخلت الصينية لمدة 20-30 دقيقة
    الى أن نضجت تماماً
    تااابعوا معي
    هيك كان شكلها بعدما طلعتها من الفرن:Love:

    [​IMG]

    [​IMG]

    بتمنى تكون وصفة اليوم عجبتكم ونااالت استحسانكم
    الى الملتقى مع وصفات جديدة وحصرية ;)
    في أمان الله

    بالمناسبة فيكن تستخدمو هالوصفة وتصنعو منها سندويتشات لأطفالكم أو عشاء خفيف :Love::kiss:


     
    Queen Fati, *amani*, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏4 فيفري 2018 على 16:31
    #1
  2. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة
    يمممم وصفة تشهي
    سهلة التحضير
    والتقديم راقي
    بوركت حبيبتي
     
    Queen Fati معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏4 فيفري 2018 على 20:10
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    يا سلاااام صور تشهي ووصفة واضح أنو نتيجتها
    رايحة تكون لذيييذة وراائعة
    يعطيك الصحة حبيبتي سكون على المشاركة الطيبة
    وعلى الوصفة الرائعة
    تحياتي
     
    Queen Fati معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 فيفري 2018 على 20:21
    #3
  4. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    يممممي يالله تشهي تبارك الله
    وصفة سهلة وبنينة باينة
    سلمت يداك وبصحتكم
     
    Queen Fati معجب بهذا.
    *amani*, ‏4 فيفري 2018 على 21:21
    #4
  5. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    جاتك باهية و اكيد بنينة
    :Love:
    يعطيك الصحة ويبارك فيك
    حنونة
    :kiss:
     
    Queen Fati, ‏4 فيفري 2018 على 22:47
    #5

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