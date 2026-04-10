صينية حمص بشكل وطعم خيالي

سكون الفجر
كيف حالكم يا جماعة الخير؟ عساكم بخير وعافية إن شاء الله
اليوم جايبتلكم معي وصفة اسطورية رح يحبوها جماعة جوع اخر الليل
وطبعاً اللي بحب هاد النوع من الاطباق ...
نبدأ بسم الله ...
رح نحتاج ..
500 غرام حمص مسلوق وجاهز
1 فلفل أخضر بارد
1 فلفل حار
1 فلفل اصفر
2 بصل مقطع جوانح
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة كبيرة معجون فلفل احمر
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون
التوابل ...
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة ممسوحة من الكمون
1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر بارد
نشغل الفرن على 190 مئوية ونروح لتجهيز الطبق تبعنا
في صينية قابلة للحرارة
نضع كل المكونات يتعرفو على بعضهم ويتفاهمو
نخلط المكونات تمام التمام
ونغسل ورق الزبدة ونغطي فيها المكونات وندخلها الفرن
ونتركها بالفرن لمدة ساعة وحسب الحرارة ممكن تحتاجو تتركوها ساعة وربع او ساعة ونص
المهم بعد ساعة تقريبا طلعت الطبق الشهي بهالشكل
ونقدمها سخنة وجنبها المخلل او سلطة لبن وخيار رح تطلع اشي تحفة
ان شاء الله يكون طبق اليوم عجبكم وتحمستو على تجربته
اشوفكم بوصفات جديدة باذن الله