الرقية و علم النفس

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أخي الكريم موضوع شيق حقا

بارك الله فيك

النفس البشرية روح وعقل وجسد

( القلب خاصة )

وإذا اختل واحد من هذه الثلاثة إختلت نفس الواحد منا

الروح هي من أمر الله وحده وهو أعلم بها سبحانه تعالى

أما العقل فهو مجرد أي ملموس وبصورة أشعة عالية الجودة مؤخرا أصبح من السهل معرفة المناطق المسؤولة عن الإحساس فيه ،بل أكثر حتى عندما نفكر يمكنهم رؤية المناطق المسؤولة عن الحزن ، القلق والابتكار هذا جانب مهم في تركيبة النفس البشرية ..

فإذا كان الإنسان ناقص في مناطق معينة في المخ اختل توازنه وصار غير مكلف ويتصرف تصرفات لا إرادية ... وهذا نحن متأكدين أنه لا يحتاج رقية بإجماع علماء الدين وعلماء الطب

..

وأما القلب فهو المسؤول عن الإحساس والمشاعر وهو سبب صلاح العبد من فساده وأحيانا يزيغ القلب عن طريق الحق ويميل إلى حب الشر وطريقه فالحب من القلب والكره منه أيضا

إذا إذا لاحظنا إنسان شرير ويتصرف تصرفات ظالمة فالنعلم أن قلبه مصاب بعلة ومن المفروض أن يذكر الله هو ويهتدي الى طريق الخير الذي هو طريق الله ،ويطمئن عند ذكر الله والقرآن

إذا هذا يكفيه أن يهتدي إلى جادة الصواب .

ولكي نهدي شخصا أرعنا أو محطما أو منهارا تبدو حالته النفسية مهترئة وجب أن نكون متخصصين في ذلك ...علماء نفس مسلمين نعم فالذي درس النفس البشرية يعرف كيف يصبر غور القلوب ويجعل صاحب المشكلة يتحدث عن سبب حالته ثم بقليل من الحنكة والكثير من الصبر يبدأ بالتحسن وبتوجيه من المتخصص الى الاستماع للقرآن من أجل راحة قلبه وبالتالي راحة نفسه كما قال سبحانه وتعالى

(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (28) سورة الرعد

إذا في رأيي لا يمكن أن أقول لشخص مصاب بحالة نفسية تعال اسمعك القرآن وأشربك ماءا مرقي وانتهى قد برأت فهذا خطأ كبير يجب أن ينتبه إليه الجميع

يجب أن نتثقف قليلا والله وضع العلم لننتفع به إلى جانب القرآن الذي هو راحة لنا والذي من المفروض على كل مسلم أن لا يهجره وأنه يقرأه يوميا .

مثلا شخص تعرض للضرب في صغره ... كبر بعقدة ولا واحد من أفراد عائلته يعلم بها ...

عندما تزوج كان رقيقا ويعامل زوجته بحنان وأنجب منها وفي يوم رأى زوجته تضرب ابنه فحركت في عقله تلك الذكرى التي دفنها منذ أن كان صغيرا ... وبدأ يتغير وقلبه يحزن لأن عقله قد نبه جميع الجسم وأعلن حالة الطوارئ فيه ...القلب حزين والعقل مشغول

الزوجة تقول زوجي أكيد مريض تذهب إلى أمه لتقنعه أن يذهب إلى الطبيب يذهب إلى الطبيب يقول له أنت سليم ولا يوجد شيء عضوي مصاب

يتوجه الجميع إلى الحل الذي تعود عليه الجميع... الرقية

ويبقى يرقي ولا تتحسن حالته لأن الدواء الغلط وصف لحالته للأسف

فيما لو كان هذا الإمام درس علم النفس لتحدث إليه في جلسات لأننا نثق في الامام اكثر من الطبيب النفسي ،وبطريقته يتوصل إلى أن هذا الرجل قد تعرض الى العنف ويبدأ بعلاجه بطرق علمية تصل إلى تلك الذكرى وتمحيها ويجعله يرتاح من ذلك الحِمل وفي نفس الوقت يحثه على الصلاة وقراءة القرآن ويذكره بالأحاديث والآيات التي تصلح مع حالته ويتابعه الى أن يشفى ....

فيما لو دخل رجل آخر على نفس الطبيب النفسي العالم بالشرع وأمضو معا جلسات ووجد أنه لا يحتاج إلى علاج نفسي بل إلى علاج بالقرآن

لقوله سبحانه تعالى

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس:57].

وقوله سبحانه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء:82]

قوله عز وجل: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصِّلت:44].

وهنا في الآيات ذكر الله الشفاء نكرة ليس معرفا مما يعني أنه ليس لنوع معين من الأمراض بل كل الامراض العضوية والقلبية خاصة ...

لماذا لم يكن في عهد الصالحين والصحابة مثل هذا الكم الهائل من المشاكل النفسية لأن الكل كان يذكر الله صباحا مساءا بأذكار الصباح والمساء ،والاذكار الأخرى التي لا تترك لحظة شفاههم

وباتباعهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاطفال والرجل كيف يتعامل مع زوجته والزوجة كيف تتعامل مع زوجها

و(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا )

أي أن كل شخص يعرف حقوقه وواجباته ويقف عند حدوده وبالتالي القلوب عامرة بذكر الله ...

التعاملات صافية

إذا لا ظلم ولا مظلوم ولا أمراض نفسية

وبما أن كل شيء اختل اليوم فوجد علم النفس ليعالج كدمات النفس والله وحده من هدى العباد لهذا النوع من العلوم

إذا..

ما ينقصنا هو عالم نفس شرعي

ما دام المسلمون يعانون من انتهاك حقوقهم من جميع فئات المجتمع ...

ولن تتوقف هذه الحلقة ما لم يعد المسلمون إلى اسلامهم الحقيقي ..