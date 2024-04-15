بسم الله

حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة



حالة المجتمعات العربية في الآونة الاخيرة تحزن الغريب قبل القريب

انتشار رهيب للكثير من الامراض النفسية و الروحية و العضوية

جعل الناس كحال الغريق حاب يمسك بأي أمل و لو بعود ثقاب يظن انه راح يوصله

إلى شاطيء الأمان

تخبط الناس و سعيهم إلى طلب الاستشفاء

نتج عنه عصابات في مختلف التخصصات العلاجية مهمتها انها تغتصب أموال الناس

و تسرق جيوب الغلابة و المرضى

قبل فترة تم توقيف عدد من الاطباء المزيفون و حتى طب الاسنان لم يسلم

ليس هذا موضوعي اليوم

موضوع اليوم

مُزَيَفُون ـ رقاة و معالجون بالقرآن و الحجامة و الطب البديل

أنا لا أعمم لكن الامر فات كل الحدود المعقولة و اصبح الامر لا يطاق

رجل منحرف عاطل و مطرود من الدراسة ابتدائي يتعلم حرفين

و شوي مفاهيم عامة عن الحجامة مع شوية علب و عقاقير

و الله لا يحسن تلاوة الفاتحة يدعي فك الاسحار و الارباط

و المس و انه يتحكم في المارد و الجان و الشيطان

يأخذ مقابل كل جلسة بين المليون و الخمس ملايين سنتيم



و مقابل قرورة ماء معدني تمتم فيها حوالي مآتي دينار و ربما ألف دينار

و مقابل عقدة لا نعرف مما خلطت و مع ماذا مزجت فيها ريحة عسل و حبة السوداء

أكثر من مليون سنتيم دونما احتساب وجوب تكرار العقد لعدد من المرات

و مقابل كؤوس حجامة خمسة ألاف دينار



يكفي انه يفتح صفحة على الفايسبوك و يقول

الراقي الشرعي و المعالج و المختص في الطب البديل و الحجامة و الختان

الشيخ أبوالبراء

فتجد له أتباع و مقدسون دون تبين او تحقق من ماضي هذا الشيخ

و من علمه

هل أصبحت أجساد الناس و أرواحهم و أموالهم عبث إلى هذا الحد

أين الرقابة و قبل هذا أين عقول الناس

بل أحيانا هناك من يأخذ زوجته او بنته إلى هؤلاء فيكشف عن جسدها

و يسممها بالعقد و يغمها بجلسات مشمئزة لا حول و لا قوة إلا بالله



هل سمعتم يوما الراقي الصحابي الفلاني رضي الله عنه

هل كان رقاة متخصصون في زمان النبي صلى الله عليه و سلم

فاتحين عيادات و بيوت و مراكز



بل اصبحت مهنة من لا مهنة له و مشروع جدا مضمون النجاح

و الله كل من امتهن هته الصفة أصبح رجل اعمال بين عشية و ضحاها

جلهم كسب العقارات و السيارات و الاغنام و الاموال

من جيوب و من وراء تعاسة المرضى و المغفلين



بلا ما نساو الرقاة اللي يحطو كال شمة و يجي يرقي

و الرقاة اللي يحط ألف مريض في جلسة واحدة كالراقي الاخير من شرق الجزاير

و الله عبث و استغفال و استغلال بشع



الحل

هو تنظيم الحالة و تنظيفها و يجب أن يكون هكذا علم عند أهله

من اهل العلم و الإختصاص و برخصة كالسجل التجاري او ما يشبهه كضامن

و ليس كل من هب و دب يفتح صفحة او مركز



ايضا وجب علينا كمثقفين تنبيه الرأي العام و تنويره و تعليمه

ان الرقية في جلها بل و افضلها ن تكون من الاخت لأخته او من الاب لابنائه

و من الزوج على زوجته

للضرورة فقط تروح الى راقي و يجب ان يكون معروف و مشهود له و مضمون ألف في مية



أما الطب البديل فيجب ان نعرف خطورته على الصحة ان استعمل بغير علم

فبعضها يسبب السرطان و السكري و الضغط و غيرها من الامراض



و ليس كل ملتحيي تقي

و ليس كل من يلبس قميص لا يكذب و لا يستغل الناس

فأغلب هؤلاء المتطببون لا علاقة لهم بالطب و لا بالتدين أصلا

بل فهموا عواطف الجزايرين و استخفوهم و استخفوا عقولهم



افضحوا هؤلاء الذين ركبوا الموجة و ادعوا المشيخة و الطب

و جادلوهم بالعلم و الدليل و لا تتركوا لهم المجال واسعا

بل ضيقوا عليهم المواقع و الواقع و لا تتركوها سائبة



و حسبنا الله و نعم الوكيل ​