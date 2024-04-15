مُزَيَفُون ـ رقاة و معالجون بالقرآن و الحجامة و الطب البديل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,777
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,906
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة

حالة المجتمعات العربية في الآونة الاخيرة تحزن الغريب قبل القريب
انتشار رهيب للكثير من الامراض النفسية و الروحية و العضوية
جعل الناس كحال الغريق حاب يمسك بأي أمل و لو بعود ثقاب يظن انه راح يوصله
إلى شاطيء الأمان
تخبط الناس و سعيهم إلى طلب الاستشفاء
نتج عنه عصابات في مختلف التخصصات العلاجية مهمتها انها تغتصب أموال الناس
و تسرق جيوب الغلابة و المرضى
قبل فترة تم توقيف عدد من الاطباء المزيفون و حتى طب الاسنان لم يسلم
ليس هذا موضوعي اليوم
موضوع اليوم
مُزَيَفُون ـ رقاة و معالجون بالقرآن و الحجامة و الطب البديل
أنا لا أعمم لكن الامر فات كل الحدود المعقولة و اصبح الامر لا يطاق
رجل منحرف عاطل و مطرود من الدراسة ابتدائي يتعلم حرفين
و شوي مفاهيم عامة عن الحجامة مع شوية علب و عقاقير
و الله لا يحسن تلاوة الفاتحة يدعي فك الاسحار و الارباط
و المس و انه يتحكم في المارد و الجان و الشيطان
يأخذ مقابل كل جلسة بين المليون و الخمس ملايين سنتيم

و مقابل قرورة ماء معدني تمتم فيها حوالي مآتي دينار و ربما ألف دينار
و مقابل عقدة لا نعرف مما خلطت و مع ماذا مزجت فيها ريحة عسل و حبة السوداء
أكثر من مليون سنتيم دونما احتساب وجوب تكرار العقد لعدد من المرات
و مقابل كؤوس حجامة خمسة ألاف دينار

يكفي انه يفتح صفحة على الفايسبوك و يقول
الراقي الشرعي و المعالج و المختص في الطب البديل و الحجامة و الختان
الشيخ أبوالبراء
فتجد له أتباع و مقدسون دون تبين او تحقق من ماضي هذا الشيخ
و من علمه
هل أصبحت أجساد الناس و أرواحهم و أموالهم عبث إلى هذا الحد
أين الرقابة و قبل هذا أين عقول الناس
بل أحيانا هناك من يأخذ زوجته او بنته إلى هؤلاء فيكشف عن جسدها
و يسممها بالعقد و يغمها بجلسات مشمئزة لا حول و لا قوة إلا بالله

هل سمعتم يوما الراقي الصحابي الفلاني رضي الله عنه
هل كان رقاة متخصصون في زمان النبي صلى الله عليه و سلم
فاتحين عيادات و بيوت و مراكز

بل اصبحت مهنة من لا مهنة له و مشروع جدا مضمون النجاح
و الله كل من امتهن هته الصفة أصبح رجل اعمال بين عشية و ضحاها
جلهم كسب العقارات و السيارات و الاغنام و الاموال
من جيوب و من وراء تعاسة المرضى و المغفلين

بلا ما نساو الرقاة اللي يحطو كال شمة و يجي يرقي
و الرقاة اللي يحط ألف مريض في جلسة واحدة كالراقي الاخير من شرق الجزاير
و الله عبث و استغفال و استغلال بشع

الحل
هو تنظيم الحالة و تنظيفها و يجب أن يكون هكذا علم عند أهله
من اهل العلم و الإختصاص و برخصة كالسجل التجاري او ما يشبهه كضامن
و ليس كل من هب و دب يفتح صفحة او مركز

ايضا وجب علينا كمثقفين تنبيه الرأي العام و تنويره و تعليمه
ان الرقية في جلها بل و افضلها ن تكون من الاخت لأخته او من الاب لابنائه
و من الزوج على زوجته
للضرورة فقط تروح الى راقي و يجب ان يكون معروف و مشهود له و مضمون ألف في مية

أما الطب البديل فيجب ان نعرف خطورته على الصحة ان استعمل بغير علم
فبعضها يسبب السرطان و السكري و الضغط و غيرها من الامراض

و ليس كل ملتحيي تقي
و ليس كل من يلبس قميص لا يكذب و لا يستغل الناس
فأغلب هؤلاء المتطببون لا علاقة لهم بالطب و لا بالتدين أصلا
بل فهموا عواطف الجزايرين و استخفوهم و استخفوا عقولهم

افضحوا هؤلاء الذين ركبوا الموجة و ادعوا المشيخة و الطب
و جادلوهم بالعلم و الدليل و لا تتركوا لهم المجال واسعا
بل ضيقوا عليهم المواقع و الواقع و لا تتركوها سائبة

و حسبنا الله و نعم الوكيل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

الامين محمد
حماس ـ إيران ـ تساؤلات عامة
المشاركات
5
المشاهدات
198
قيس محمد
قيس محمد
Eay98
رسالة خاصة من تجربة فتاة جزائرية.
المشاركات
4
المشاهدات
156
Eay98
Eay98
الامين محمد
الغرب الهمجي و أمتنا العظيمة ـ حصري
المشاركات
12
المشاهدات
734
امحمد خوجة
امحمد خوجة
الامين محمد
زخرفة المساجد بين المبالغة و الأهتمام
المشاركات
9
المشاهدات
641
السلطانة
السلطانة
أبو عاتكة
الزاوية المناسبة لالتقاط صور حادثة تمنراست
المشاركات
8
المشاهدات
527
فادي محمد
فادي محمد
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top