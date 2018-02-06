كيف اتخلص من الحقد والحسد

امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
442
الإعجابات
503
النقاط
21
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#1
♥اولا إقرأ بعض التوضيحات♥
..تفكر مع نفسك ماهي نتيجة كل من الحسد والحقد
هل يوصلوك الى شيء؟ هل يجعلونك محبوب بين الناس؟
هل يجعلون منك شخص يحبه الله ورسوله؟
طبيعيا كل انسان يحب ان يكون طيب ومحبوب في مجتمعه وعليه يجب ان يعيد النظر في السلبيات التي تخلفها هاتان الصفتان...
..الحقد يميت القلب وهو من الشيطان فيجعلك تحقد على الناس والمجتمع وهذا لايثمر شيء سوى التألم وحرقة القلب وغضب الله.
والحس مذموم في الاسلام وفي العقل ايضا ففي حيث للنبي ص(إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)...يقينا لايوجد عاقل ويحب الله ان تذهب حسناته سدى بسبب الحسد او الحقد
كيف اتخلص من الحقد والحسد
طهر نفسك من الداخل طهر قلبك
بسم الله الرحمن الرحيم
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾
[التوبة: 103].
اعط شيء من الصدقات للناس لتغسل فيها نفسك.
اعلم ان الحسد والحقد سيكونان لك في وقتك الراهن مرض فتاك سيقتلان لذة عيشك سيقتلان لذة حياتك وتمتعك في دنياك سيقتلان جمالية المحبة في داخلك
ويجعلان منك شخص مذموم لايحبه الناس ولايحبه الله.
اشغل نفسك بشيء ايجابي مثل الدراسة او الرياضة او الطبخ او اي عمل ينفع الناس اعمل على ان تكون خليفة في الارض ولو بشيء بسيط مساعدة بسيطة لمجتمع ولمن يحتاجك برهن لنفسك انك شخص ناجح واخرج من كهف الشيطان.
اكسب الناس بحسن نواياك وطيب كلامك .
اولا تلاحظ ان ذو الحسد والحقد يكونون محرومين من راحة البال ومحرومين من حسن المعاشرة ويفشلون في حياتهم ويقضون معظم وقتهم بالقهر والحسرات.
اكثر من الادعية وقراءة القران لتطرد بذلك الوسواس الخناس
خالط الناس الايجابيين ولاتخالط الخبثاء الذين لايتمنون الخير واعلم انك بمجرد ان تتمنى الخير لصاحبك سيرزقك الله خيرا وفيرا فلاتكن حسودا حقودا فتكون بذلك قد جنيت على نفسك وصرت من الذين خسرو راحتهم وربهم وخسرو حب الناس لهم..
تعلم ان تسامح وتصفح عن الناس خذ من القدوة محمد ص دليل على حبه ومسامحته وكيف جعل الناس يحبونه لانه يسامحهم كذلك راعي قاعدة لاتكن لين فتعصر ولاصلب فتكسر ووازن بين هذا وذاك .
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,071
الإعجابات
19,704
النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#6
لازم نصلحوا سرائر نتاعنا
ليس كل من يصلي مؤمن
كل مايكون داخلك صافي من تسبيح واستغفار واحد يتنقى من حسد وحقد
وبالتالي ربي يعطيه صحة وحكمة
حقد وحسد اكره مصطلحين وصلوني للهلاك لكن ضدي
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
442
الإعجابات
503
النقاط
21
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#7
شكرا على مرورك الطيب،انت المميز اخي عاشق الأقصى بذوقك وكلامك المحفز اللبق،
 
س

سارة يقين

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
3 مارس 2018
المشاركات
7
الإعجابات
10
النقاط
3
الإقامة
العلمة
الجنس
أنثى
#9
قال رؤوف المستقبل ب:
شكرااا اختي جعلها الله في ميزان حسناتك
تقبلي مني مروري المحترم
إضغط للتوسيع...
يجب أن يكون الإنسان متواضع فمن تواضع لله رفعه وهذه السمة تفتح بين قلوب الناس و أن يصفح و ينسى لكي لا يملأ قلبه بالحقد
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#13
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
16,729
الإعجابات
841
النقاط
651
الإقامة
الغرب
الجنس
ذكر
#13
صفتان فتاكتان بقلب الإنسان الحقد و الحسد يعيش صاحبهما بغيض و نكد..ايها الحاسد الحاقد ماكان للمحسود ماكان ليكون لك و ما كان لك ما كان ليكون للمحسود فلا تقلق من رزقك فهو ملتوب لك و لن يكون لغيرك و احمد ربك و استعذ به علك تستريح.

شكرا لك على طرحك الرائع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.