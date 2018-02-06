♥اولا إقرأ بعض التوضيحات♥

..تفكر مع نفسك ماهي نتيجة كل من الحسد والحقد

هل يوصلوك الى شيء؟ هل يجعلونك محبوب بين الناس؟

هل يجعلون منك شخص يحبه الله ورسوله؟

طبيعيا كل انسان يحب ان يكون طيب ومحبوب في مجتمعه وعليه يجب ان يعيد النظر في السلبيات التي تخلفها هاتان الصفتان...

..الحقد يميت القلب وهو من الشيطان فيجعلك تحقد على الناس والمجتمع وهذا لايثمر شيء سوى التألم وحرقة القلب وغضب الله.

والحس مذموم في الاسلام وفي العقل ايضا ففي حيث للنبي ص(إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)...يقينا لايوجد عاقل ويحب الله ان تذهب حسناته سدى بسبب الحسد او الحقد

كيف اتخلص من الحقد والحسد

طهر نفسك من الداخل طهر قلبك

بسم الله الرحمن الرحيم

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

[التوبة: 103].

اعط شيء من الصدقات للناس لتغسل فيها نفسك.

اعلم ان الحسد والحقد سيكونان لك في وقتك الراهن مرض فتاك سيقتلان لذة عيشك سيقتلان لذة حياتك وتمتعك في دنياك سيقتلان جمالية المحبة في داخلك

ويجعلان منك شخص مذموم لايحبه الناس ولايحبه الله.

اشغل نفسك بشيء ايجابي مثل الدراسة او الرياضة او الطبخ او اي عمل ينفع الناس اعمل على ان تكون خليفة في الارض ولو بشيء بسيط مساعدة بسيطة لمجتمع ولمن يحتاجك برهن لنفسك انك شخص ناجح واخرج من كهف الشيطان.

اكسب الناس بحسن نواياك وطيب كلامك .

اولا تلاحظ ان ذو الحسد والحقد يكونون محرومين من راحة البال ومحرومين من حسن المعاشرة ويفشلون في حياتهم ويقضون معظم وقتهم بالقهر والحسرات.

اكثر من الادعية وقراءة القران لتطرد بذلك الوسواس الخناس

خالط الناس الايجابيين ولاتخالط الخبثاء الذين لايتمنون الخير واعلم انك بمجرد ان تتمنى الخير لصاحبك سيرزقك الله خيرا وفيرا فلاتكن حسودا حقودا فتكون بذلك قد جنيت على نفسك وصرت من الذين خسرو راحتهم وربهم وخسرو حب الناس لهم..

تعلم ان تسامح وتصفح عن الناس خذ من القدوة محمد ص دليل على حبه ومسامحته وكيف جعل الناس يحبونه لانه يسامحهم كذلك راعي قاعدة لاتكن لين فتعصر ولاصلب فتكسر ووازن بين هذا وذاك .