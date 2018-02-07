التعلق بغير الله

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مقالة قد تحدث تغيير كبير في علاقاتك مع ربك . اقراها بتركيز و بدقة و انصحك لا تشعر بتأنيب الضمير في حالة احساس بالتقصير .
لماذا دائما تتعلق بالاشخاص و تبحث عن اتصالك الدائم بيهم و اذا انقطع اتصالك معهم تتغير حالتلك النفسية للاسوأ ؟!
هل تهتم بعلاقاتك مع ربك بنفس هذة الدرجة
هل انت قلبك متعلق بالله دائما ؟!
لماذا دائما نطلب الاشياء من الناس مئة مرة و الله يدعونا الي ان نقابله في صلاتنا و امرنا ان ندعوا فقط وهو سيتسجيب .
الم يأتي الوقت حقا للرجوع الي الله و عبادته العبادة الصحيحة ؟!
اما نتنظر ان يحدث لك كرب تشديد او ضيق او مرض او فقد للاشخاص حتي ترجع اليه و تقول ياااارب .
الا تخجل من نفسك عندما تتواصل مع ربك قد حاجتك فقط و بمجرد قضائها تقطع هذا الاتصال ؟!
ارجع الي ربك في اليسر و في السعادة و في الرخاء فهو سبب مانت عليه من كل شئ. حسن و جميل . اشكره من كل قلبك و ارجع اليه الفضل دائما فهو العاطي الغني القوي
ارجع الي ربك و قل يااارب دائما في اليسر قبل العسر
وفي الغني قبل الفقر . وفي الصحة قبل المرض .
الله ربك هو من خلقك كن دائما معه يكن معك دائما .
لماذا دائما تتعلق بالاشخاص و تبحث عن اتصالك الدائم بيهم و اذا انقطع اتصالك معهم تتغير حالتلك النفسية للاسوأ ؟!
هل تهتم بعلاقاتك مع ربك بنفس هذة الدرجة
هل انت قلبك متعلق بالله دائما ؟!
لماذا دائما نطلب الاشياء من الناس مئة مرة و الله يدعونا الي ان نقابله في صلاتنا و امرنا ان ندعوا فقط وهو سيتسجيب .
الم يأتي الوقت حقا للرجوع الي الله و عبادته العبادة الصحيحة ؟!
اما نتنظر ان يحدث لك كرب تشديد او ضيق او مرض او فقد للاشخاص حتي ترجع اليه و تقول ياااارب .
الا تخجل من نفسك عندما تتواصل مع ربك قد حاجتك فقط و بمجرد قضائها تقطع هذا الاتصال ؟!
ارجع الي ربك في اليسر و في السعادة و في الرخاء فهو سبب مانت عليه من كل شئ. حسن و جميل . اشكره من كل قلبك و ارجع اليه الفضل دائما فهو العاطي الغني القوي
ارجع الي ربك و قل يااارب دائما في اليسر قبل العسر
وفي الغني قبل الفقر . وفي الصحة قبل المرض .
الله ربك هو من خلقك كن دائما معه يكن معك دائما .