التعلق بغير الله

امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
4 ديسمبر 2017
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باتنة
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أنثى
#1
مقالة قد تحدث تغيير كبير في علاقاتك مع ربك . اقراها بتركيز و بدقة و انصحك لا تشعر بتأنيب الضمير في حالة احساس بالتقصير .
لماذا دائما تتعلق بالاشخاص و تبحث عن اتصالك الدائم بيهم و اذا انقطع اتصالك معهم تتغير حالتلك النفسية للاسوأ ؟!
هل تهتم بعلاقاتك مع ربك بنفس هذة الدرجة
هل انت قلبك متعلق بالله دائما ؟!
لماذا دائما نطلب الاشياء من الناس مئة مرة و الله يدعونا الي ان نقابله في صلاتنا و امرنا ان ندعوا فقط وهو سيتسجيب .
الم يأتي الوقت حقا للرجوع الي الله و عبادته العبادة الصحيحة ؟!
اما نتنظر ان يحدث لك كرب تشديد او ضيق او مرض او فقد للاشخاص حتي ترجع اليه و تقول ياااارب .
الا تخجل من نفسك عندما تتواصل مع ربك قد حاجتك فقط و بمجرد قضائها تقطع هذا الاتصال ؟!
ارجع الي ربك في اليسر و في السعادة و في الرخاء فهو سبب مانت عليه من كل شئ. حسن و جميل . اشكره من كل قلبك و ارجع اليه الفضل دائما فهو العاطي الغني القوي
ارجع الي ربك و قل يااارب دائما في اليسر قبل العسر
وفي الغني قبل الفقر . وفي الصحة قبل المرض .
الله ربك هو من خلقك كن دائما معه يكن معك دائما .
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
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طلب العلم
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ذكر
#2
بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على الاسلوب الطيب ..
نفع الله بك
عن ابي العباس عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -قال :" كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله و اعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام و جفت الصحف " .
رواه الترمذي برقم 2518 و قال ح ح ص .
و في غير الترمذي :" احفظ الله تجده امامك . تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة . و اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك و ما اصابك لم يكن ليخطأك و اعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر يسرا ".
الحدث التاسع عشرة من درة النووي رحمه الله تعالى


 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
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غزة
الجنس
ذكر
#3
نرد على هؤلاء الذين يطلبون من غير الله من القران الكريم
من قوله تعالى (( ضعف الطالب والمطلوب))
وقوله تعالى(( ففروا الى الله))
بارك الله فيك اختى للموضوع القيم
 
NAPOLA

NAPOLA

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
23 أفريل 2017
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Algérie
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أنثى
#5
موضوع في الصميم اختي ندعوا الله ان يغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا
 
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