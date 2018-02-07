التعلق بغير الله

بسم الله الرحمن الرحيم

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على الاسلوب الطيب ..

نفع الله بك

عن ابي العباس عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -قال :" كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال :

يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله و اعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام و جفت الصحف

" .

رواه الترمذي برقم 2518 و قال ح ح ص .

و في غير الترمذي :"

احفظ الله تجده امامك . تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة . و اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك و ما اصابك لم يكن ليخطأك و اعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر يسرا ".

الحدث التاسع عشرة من درة النووي رحمه الله تعالى



