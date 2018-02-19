السلام عليكم ورحمة الله

مرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد

•|♣|• سؤال آدم لحواء ►██◄ سؤال حواء لآدم •|♣|•

والذي هو عبارة عن مايلي:

حواء تسأل و ادم يجيبها

ادم يسأل وحواء تجيبه

وهنا لديكم هذا الموضوع تحت تصرفكم ... لتبادل الأسئلة بين الطرفين

لا تترددوا أبدا لسؤال

بعضكما البعض عن كل شيء

الهدف من الموضوع:

الرجل والمرأة يجهلان أشياء كثيرة عن بعضهما رغم أنهما يعيشان مع بعض

وقد تكون هناك خفايا لا نعرفها في شخصية الرجل أو المرأة

وكل واحد يريد معرفة أشياء كثيرة عن الطرف الاخر

القوانين:

- الإلتزام بالأسئلة التي تخص الأسرة فقط

- الأسئلة تكون محترمة و دون تجاوزات ...

- يجب وضع كلمة "سؤال" قبل كتابة أي سؤال

ووضع كلمة "جواب" قبل كتابة أي جواب

لكـــم تحيات أخوكم في الله حسام

في أمان الله