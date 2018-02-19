من فضلكن اجيبوني

Amira28

Amira28

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
28 جانفي 2014
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المسيلة
الجنس
أنثى
#1
سلام بنات
إن شاء الله تكن كل عضوات المنتدى بخير
أخواتي انا اعاني من أعراض الحمل منذ ايام التبويض زرت الطبيبه لكن لم تساعدني باي معلومه والوقت غير مناسب لاي تحليل
المهم اعاني من صداع ودوار وغثيان ونزول في الضغط الدموي مع حمى شديده مع العلم اني لا اعاني من اي مرض
وقعت في مشكل عندي دواء دوفاستون الطبيبه قاتلي لازم تتناوليه ولكن ادا تناولت الحامل راح يضرها
هل في وحده مرت بنفس هاذي الاعراض وطلعت حامل
من فضلكم اي وحده عندها اجابه تساعدني مع العلم لو اني حامل يكون عندي 5 ايام فقط للحمل
وجزاكم الله خيرا
 
أ

أم الشبلين

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
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العمر
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معسكر
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
متقلقيش روحك اختي راكي قلتي بزاف اعراض قادرة تكون من الحمل او لا
درتي تاست ؟دوفاستون عطاتهلك باه ينظملك الدورة و الظاهر راها منتظمة و قدرتي تحسبي ايام التبويض لكن يفضل ماتشربي حتى دواء صبري شوية و متروحيش للطبيب حتى تتأكدي و ديري تاست
للغثيان تنجمي تشربي vomateb متخافيش ميأثرش على الحمل

بالشفا عليك و ان شاء الله تكوني حامل
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
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الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
انا من رايي ما زال ما بانش اذا انت حامل ول لالا 5 ايام ماشي كافية
احسن شي تزوري الطبيب بما انك تعاني من الصداع و الحمى
الله يشافي
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
6 مارس 2008
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الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله

أول شي وقبل لا تروحي للطبيب أعملي تست حمل وما تعمليش واحد برك أعملي 3 وإذا عملتي زوج وكانو من نفس النتيجة مش ضروري تكملي الثالث لحسم النتيجة .

علاش مدتلك ديفاسطون كاين بزاف بدائل ليه هذا يدير لاطونسيون مع الوقت وحتى يقوي نمو الشعر الغير مرغوب فيه ويضر الحمل في حالة وجودو حسبتهم بطلو يمدوه مع البدائل المتوفرة !

ممكن يكون حمل وممكن لا يعني أتأكدي بالتست باه تعرفي تكملي الدوا ولا تحبسيه لأنو لو مش حمل ما يساعدك تحبسيه هكذا برك رح ترجعي تخربطي الحالة .

ان شاء الله خير .
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
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الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اختي كيما قالولك الأخوات
راهم يفهمو احسن
وربي يجيبلك الشفا
 
Amira28

Amira28

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
28 جانفي 2014
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الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
#7
يا اختي الطبيبه مافادتني بوالو غي مستحيل تكوني حامل والاعراض كلي تزيد وباقيه في حيره يعني ادا مو حامل لازم روح للدكتور واعرف واش هو سبب اليوم لم امس رحم في جهه اليسار احس بشي صلب والم مع باقي نفس الاعراض باقي على الدوره 5 ايام
 
Amira28

Amira28

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
28 جانفي 2014
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الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
#9
قال أم الشبلين:
السلام عليكم
متقلقيش روحك اختي راكي قلتي بزاف اعراض قادرة تكون من الحمل او لا
درتي تاست ؟دوفاستون عطاتهلك باه ينظملك الدورة و الظاهر راها منتظمة و قدرتي تحسبي ايام التبويض لكن يفضل ماتشربي حتى دواء صبري شوية و متروحيش للطبيب حتى تتأكدي و ديري تاست
للغثيان تنجمي تشربي vomateb متخافيش ميأثرش على الحمل

بالشفا عليك و ان شاء الله تكوني حامل
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قال أم منيــــــر:
السلام عليكم
انا من رايي ما زال ما بانش اذا انت حامل ول لالا 5 ايام ماشي كافية
احسن شي تزوري الطبيب بما انك تعاني من الصداع و الحمى
الله يشافي
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دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
30 نوفمبر 2014
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641
الجنس
أنثى
#13
يا أختي من تحربتي ماتديريش لامان في الأعراض حتى أنا كل شهر نلقا الأعراض ونقول راني حامل لكن في الأخير ماكان والو الفاصل الحقيقي هو التاست والطبيبة هذا ماكان
وكنصيحة ماتخمميش بزاف في الحمل وأعراضو خليه يجي وحدو خير وكيما بجي راح تعرفي تعرفي اليوم ولا غدوة فلا داعي للإستعجال وربي يرزقك ويرزقني ويرزقك كل واحد متمني الذرية الصالحة آآمين
 
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