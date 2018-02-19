من فضلكن اجيبوني

سلام بنات

إن شاء الله تكن كل عضوات المنتدى بخير

أخواتي انا اعاني من أعراض الحمل منذ ايام التبويض زرت الطبيبه لكن لم تساعدني باي معلومه والوقت غير مناسب لاي تحليل

المهم اعاني من صداع ودوار وغثيان ونزول في الضغط الدموي مع حمى شديده مع العلم اني لا اعاني من اي مرض

وقعت في مشكل عندي دواء دوفاستون الطبيبه قاتلي لازم تتناوليه ولكن ادا تناولت الحامل راح يضرها

هل في وحده مرت بنفس هاذي الاعراض وطلعت حامل

من فضلكم اي وحده عندها اجابه تساعدني مع العلم لو اني حامل يكون عندي 5 ايام فقط للحمل

وجزاكم الله خيرا