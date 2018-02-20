عبارات لتعزية ومواساة أهل الميـــت

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



الموضوع واضح من عنوانــه



عندما نفقد غالي وعزيز علينا تصبح كل عبارات المواساة لا نفع لها إلا بالتخفيف قليلاً بما نمر به من ألم، وفي هذا المقال لقد جمعتُ لكم عبارات عزاء ومواساة.





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إنا لله وإنا إليه راجعون..



الله أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها



رحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون



اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.



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لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الباقي ​