عبارات لتعزية ومواساة أهل الميـــت

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#1
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10 جويلية 2017
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع واضح من عنوانــه

عندما نفقد غالي وعزيز علينا تصبح كل عبارات المواساة لا نفع لها إلا بالتخفيف قليلاً بما نمر به من ألم، وفي هذا المقال لقد جمعتُ لكم عبارات عزاء ومواساة.


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إنا لله وإنا إليه راجعون..

الله أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها

رحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

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لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الباقي

اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج و برد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض ...

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اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في حسناته، وأحسن لقاءه، وأجعل العمل الصالح رفيقه وأبدله داراً خيراً من داره إنك سميع مجيب.

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عظم الله أجرك أخي العزيز الغالي الموت كأس يشربه الجميع هذا الكأس الوحيد الذي يلف بنفسه على الخلق وليس الخلق من تذهب له مختارة إلا ما ندر.

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نعزيكم بوفاة فقيدكم المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم اللهم أرحمة ووسع نزله وأكرم مدخلة وأجمعنا بهم في مستقر رحمتة.. اللهم أرحمنا أذا صرنا إلى ما صارو إليه لا حول ولا قوة إلا بالله.

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في أمان الله
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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#3
بارك الله فيكم أخينا الكريم على الموضوع، موضوع مهم جداً
فالكثير من الناس إعتادوا قول [ البقية بحياتك، شد حيلك ... الى آخره من العبارات التي لا تصح ]
بوركتم جعلها الله في موازين حسناتكم​
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
78
الإعجابات
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#5
قال سكون الفجر:
بارك الله فيكم أخينا الكريم على الموضوع، موضوع مهم جداً
فالكثير من الناس إعتادوا قول [ البقية بحياتك، شد حيلك ... الى آخره من العبارات التي لا تصح ]
بوركتم جعلها الله في موازين حسناتكم​
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وفيكِ بارك الله أخيتـــي الكريمة، شكرا جزيلا على مروركِ على الموضوع

تحياتي الخالصــة
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
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ذكر
#6
قال عاشق الاقصى:
* بارك الله فيك أخي حسام موضوعك جميل
يارب ما نستخدم هذه العبارات مع احد الاحباب ولا احد الاخوة في المنتدى يارب
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وفيك بارك الله أخي العزيز، مرورك الأجمل

اللهم امـــين، شكرا على المرور العطر

في أمان الله
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#7
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SBA
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#7
بارك الله فيك اخي.في ميزان الحسنات ان شاء الله
ان شاء الله تكون قليلة فى استعمالها وفي اتتظار عبارات الافراح​
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
10 جويلية 2017
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#8
قال Queen Fati:
بارك الله فيك اخي.في ميزان الحسنات ان شاء الله
ان شاء الله تكون قليلة فى استعمالها وفي اتتظار عبارات الافراح​
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وفيك بارك الله أختي، إن شاء الله يا رب، مشكورة ع المرور​
 
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