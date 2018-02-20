عبارات لتعزية ومواساة أهل الميـــت

حہسہــــأمہ
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع واضح من عنوانــه
عندما نفقد غالي وعزيز علينا تصبح كل عبارات المواساة لا نفع لها إلا بالتخفيف قليلاً بما نمر به من ألم، وفي هذا المقال لقد جمعتُ لكم عبارات عزاء ومواساة.
===
إنا لله وإنا إليه راجعون..
الله أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها
رحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
===
الموضوع واضح من عنوانــه
عندما نفقد غالي وعزيز علينا تصبح كل عبارات المواساة لا نفع لها إلا بالتخفيف قليلاً بما نمر به من ألم، وفي هذا المقال لقد جمعتُ لكم عبارات عزاء ومواساة.
===
إنا لله وإنا إليه راجعون..
الله أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها
رحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
===
لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الباقي
اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج و برد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض ...
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اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في حسناته، وأحسن لقاءه، وأجعل العمل الصالح رفيقه وأبدله داراً خيراً من داره إنك سميع مجيب.
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عظم الله أجرك أخي العزيز الغالي الموت كأس يشربه الجميع هذا الكأس الوحيد الذي يلف بنفسه على الخلق وليس الخلق من تذهب له مختارة إلا ما ندر.
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نعزيكم بوفاة فقيدكم المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
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عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم اللهم أرحمة ووسع نزله وأكرم مدخلة وأجمعنا بهم في مستقر رحمتة.. اللهم أرحمنا أذا صرنا إلى ما صارو إليه لا حول ولا قوة إلا بالله.
--------------------------------------------
في أمان الله
===
اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في حسناته، وأحسن لقاءه، وأجعل العمل الصالح رفيقه وأبدله داراً خيراً من داره إنك سميع مجيب.
===
عظم الله أجرك أخي العزيز الغالي الموت كأس يشربه الجميع هذا الكأس الوحيد الذي يلف بنفسه على الخلق وليس الخلق من تذهب له مختارة إلا ما ندر.
===
نعزيكم بوفاة فقيدكم المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
===
عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم اللهم أرحمة ووسع نزله وأكرم مدخلة وأجمعنا بهم في مستقر رحمتة.. اللهم أرحمنا أذا صرنا إلى ما صارو إليه لا حول ولا قوة إلا بالله.
--------------------------------------------
في أمان الله