حاكمية العقل



سعد عطية الساعدي



منشور في عدة مواقع عربية





ان معيار التعقل من معرفة ظاهره من أمرين

وهما ..

الأمر الأول

هو ما كان صحيحا من استقراء او استنباط او اتخاذ الحلول او البدائل او التحقيق في معرفة نتاءج مساءل علمية مهمة ودقيقة لها او من حكم ظاهر عليهاوكل ما يتعلق بذلك ويرتبط به

الأمر الثاني

هو كل ما يدل على حاكمية العقل على النفس من خلال عامة السلوك والتصرف حيال مطالب الدنيا وحاجاتها ملازمة حاكمة وكذلك حيال الرد والبدء في السلوك والتعاملات الاجتماعية والمعاملات المرتبطة بالمصالح والحقوق

فاذا صلح ماكان ظاهر من ذانيك الأمرين فهو التعقل بعينه وإن كان غير ذلك بوضوح الظاهر فهو في جانب العلم والمعرفة الجهل بعينه وفي جانب السلوك الاجتماعي هو الحمق بعينه