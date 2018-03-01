خويا محمد لمين احجزلي 38.67 الدفع يوم الثلاثاء على الساعة 3 مساء واعدرني على طول المدة بسبب الدراسة

وارجو تاكيد الحجز لاني بإدن الله سارسل لك المال يوم الثلاثاء انا متؤكد وشكرا لك