عرض بيع متوفر 500 دولار ويب موني ( WebMoney ) مقابل CCP والعمولة انا اتحملها

بيانات المعاملة المالية
البائع
houichi31
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
H

houichi31

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 نوفمبر 2015
المشاركات
249
الإعجابات
16
النقاط
507
الإقامة
city yaghmoracen oran bat : b16
الجنس
ذكر
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :)
متوفر 500 دولار ويب موني ( WebMoney ) مقابل CCP والعمولة انا اتحملها
المبلغ يصلك صافي
1 دولار = 185 دج
المصدر : صديق من paysera
(y) بالتوفيق ان شاء الله (y)
 

المرفقات

bouziddz

bouziddz

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,331
الإعجابات
274
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> معلومات - قوانين منتدى تجارة العملات الإلكترونية -- يرجى الإلتزام --
- يرجى إتباع >> معلومات - الطريقة الصحيحة لتحويل البيانات إلى المشرف

ملاحظة: عند تحويل البيانات ضع جميع المشرفين ( Fethi.dz, MESSI23000, mixicali, bouziddz, صدام بكل فخر) في خانة المشاركون.
على البائع التأكد في مركز البريد قبل ارسال المال

على البائع تبليغ المشرفين في حال و جود اي مخالفة
 
imadsuarez93

imadsuarez93

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
14 جانفي 2016
المشاركات
124
الإعجابات
20
النقاط
7
الإقامة
skikda
الجنس
ذكر
#4
خويا محمد لمين احجزلي 38.67 الدفع يوم الثلاثاء على الساعة 3 مساء واعدرني على طول المدة بسبب الدراسة
وارجو تاكيد الحجز لاني بإدن الله سارسل لك المال يوم الثلاثاء انا متؤكد وشكرا لك
 
H

houichi31

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
14 نوفمبر 2015
المشاركات
249
الإعجابات
16
النقاط
507
الإقامة
city yaghmoracen oran bat : b16
الجنس
ذكر
#5
قال imadsuarez93:
خويا محمد لمين احجزلي 38.67 الدفع يوم الثلاثاء على الساعة 3 مساء واعدرني على طول المدة بسبب الدراسة
وارجو تاكيد الحجز لاني بإدن الله سارسل لك المال يوم الثلاثاء انا متؤكد وشكرا لك
إضغط للتوسيع...
تم الحجز
 
bouziddz

bouziddz

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,331
الإعجابات
274
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#6
قال imadsuarez93:
خويا محمد لمين احجزلي 38.67 الدفع يوم الثلاثاء على الساعة 3 مساء واعدرني على طول المدة بسبب الدراسة
وارجو تاكيد الحجز لاني بإدن الله سارسل لك المال يوم الثلاثاء انا متؤكد وشكرا لك
إضغط للتوسيع...
يمكنك التحادث مع البائع في الخاص
 
negfx

negfx

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
28 فيفري 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
29
الإقامة
العاصمة
الجنس
ذكر
#10
كاين شوية مساعدة ؟ 180 ؟ اذا كان الامر ندي 160 دولار؟
 
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