السلام عليكم ورحمة الله(منقوله)



اليوم حبيبت نفيدكم ببعض النصائح لي علمتلي يما ربي يحفظها



- تنوضي توضاي صلي اقراي الاذكار

- استقهواي ماشي حليب وحدو لازم تاكلي باش تكون عندك طاقة وتقدري تخدمي

- امشطي شعرك حبيتي ديريلو توغبيون ولا لي غولو ولا كاش خلطو اذا معولة تغسليه بعد الشغل

غيري الملابس الخاصة للنوم ديري فازلين في رجليك باش ما ينضروش كي تخدمي و تلقايهم رطبين قلمي أظافرك

- ابداي بغسل اواني القهوة ومسح ماحة المطبخ اعني البوطاجي و الطابلة

- اسبقي ديري لفطور خليه يطيب و ابداي الشغل

- اغسلس لماعن لي ستعملتي فوتي خفوفي على الفريجيدار و خزاين المطبخ

- اول حاجة رفدي لفراش ديريه يتهوا والطابيات ايضا

- لمي كل ما يكون فوق الراض العاب الاطفال او ملابسهم لي يرموهم لي منهم للغسيل ديريه في سلة الغسيل او الماشينة ولي تلقايه مطاشي طليلو صابون

- اكنسي كامل الدار ثم امسحي الغبار

- تكون عندك حبل بالبونج خاص للدوش و الحوض ديالو فوتي عليهم بما و ماء جافيل و صانيبون

- ديري طرشون خاص ايضا فوتي على الباس يعني ايدي البيبان كاش طاشات في الحيوط تاع الاطفال في لي انتريبتور

- فوتي على التواقي و الرمايات بالاف فيتر ولا أي خلطة خاصة للزجاج اذا عندك جرائد قديمة فهي مليحة لتلميع الزجاج لكن حذاري يكون فيها ذكر الله

- امبعد سيقي الارضية بجافيل وصانيبون ما ديريش صابون باش ما يكون شهب و لا يولي تلاسق (الصابون ديريه كي تعولي تنظيف عميق ثم عاوديلو التشلال)

- عاودي رجعي كل شي لبلاصتو الكراسي و الفراش وووو

- وملاحظة هامة النشاف بالاكي تخليه في الماء او في الارض لازم تنظفيه وتنشريه باش ما يريحش و تلقايه مقي المرة القادمة

- انشري لحوايج لي غسلتهم الماشينة

- ما تنسايش تمسحي الماشينة وتنشفيها مليح باش ما تتصددش و خليها مفتوحة شوي تتنفس فور الاستعمال

- تحفي روحك شوي غيري ملابس الشغل و ديري ريحة و سقمي شعرك

- اتغداي

- اغسلي ماعن الغداء وفوتي على سطح المطبخ والفرن والطاولة والكراسي لي عندهم اطفال يطيحو فوقهم اكل

- اكنسي الارضية ولا امسحيها خفوفي لي ولادها يعمروها بالماكلة ههه المشاغبين ربي يحفظهم

وصلي واقاري ورد القران و ديري قيلولة

- قبل العصر وجدي القهوة وخبي ماعن الغداء

- اذا حبيتي تفرحي روحك وراجلك وولادك خاصة نقصي من القيلولة وديريلهم حلوى يستقهواو بيها

- صلي ثم اقراي اذكار المساء

- استقهواي

- دييري لعشا

- اغسلي الماعن لي استعملتي

- نحي لحوايج المنشورين قبل المغرب

بعدما تصلي المغرب اطوي الحوايج ورتبيهم في الخزانة وفاقدي ترتيبها



- بعد ما تتعشاي اغسلي الماعن فوتي على سطح المطبخ والفرن اغسلي الطراشن بصابون الطرف و ما تحطيهم فوق البوطاجي بل انشريهم باش ينشفو و مايريحوش

- امسحي الماعن وخبيهم او غطي السلة بقماش خاص بيها وما تنسايش السلة فوتي عليعا ولازم تكون ناشفة ماتخليش الماء تاع الماعن فيها ولا تحتها

- الماعن لازم يتكبو الماكلة خبيها ولا غطيها اذا كنتي تعمري الماء لا خطر يروح لازم تغطيه

- بعد ما تصلي العشا اغسلي سنانك وفوتي على الدوش قبل ما ترقدي لازم تفوتي عليها تنشفيها وتكبي الطاسات وتغطي الاواني المملوءة بالماء

- فرغي في كامل لمجيريات تاع الارض تاع احواش الحمام والمطبخ اكرمكم الله شوي جافال واغلقيهم بالسدادة

- فكري في واش طيبي للغداء و ديري أي تحضير مسبق مثلا اذا خلاصتلك حمص مشمخة شمخيها ولا شمخي مثلا اللوبيا و لا بلي لعجينة للغدوة اذا ديري مطلوع او محاجب الخ باش غدو من داك ما تضيعيش بزاف وقت مع الغدا



ملاحظات

- كي تكوني طيبي ولا تكون تاكلو وطاحت زيت فوق الارض اضيفيلها الفرينة تشبح سلة للازالة ونضفيها مباشرة لكي لا تبقى البقع

- كي ولادك يقيسو الماكلة في الباب و لا الحيط نظفيها مباشرة ما تخليهاش للمبعد

- أي شغل ما تخليهش لمبعد كي تنحي حاجة رجعيها مبشرة بعد الاستعمال لمكانها

- واذا كانو ولاد ك ولا راجلك غيرو لهم مكان ولا طيشوهم برك انت روحي رجعيهم

- حاولي تعلمي ولادك النظام على الاقل

- واذا قدرو يعاونوك علاه لالا

- ماشي في كل مرة تغيري مكان كل شيء

لازم كل حاجة عندها مكانها ديام الا اذا مرات تقولي نغير الديكور لكن ماشي كل مرة وين تلقاي الحاجة هذيك



- لازم كي تكوني غايبة تملي الواحد بلاصة أي حاجة يحتاجها في التليفون ههههه

- كي تخبي الخضر لاوم تنظفيها من قبل و ارمي كل المغلفات تاع المنتجات لي بلا معنى تخلصي من الخردة

- التنظيف العميق كل يوم واش ديري خاصة مرات كي طيبي لعشا و يفضل للفطور او العكس اغتنمي الفرصة

- كي يكونو عندك بيبي غير ينوض سبقي فيه وكليه وديريلو توالبت بدليلو حوايجو ماتنسايش برنامج اكله وغير يعمر لي كوش حاشاكم اغسليلو ماتخليهش على شغل الدار الاطفال هم الاولوية هكذا وصية امي لي وصاتها جدتي يعني امها ولادنا يسبقو كل شي ربي يحفظهم

- شغلك ديريه على السريع واضبطيه بالوقت وضعي تحدي اذا كنت مثلا ضغل تقعدي معاه 15د حاولي تكمليه في اقل مثلا حددي 12د او اقل باش يكون الشغل سريع وفيه حركة (يعني سبور) لي تعانس من السمنة خاصة

- - كل ما تتكسلي سواء في القيلولة او في اليل على الاقل 5 د ترفدي رجليك باش يرتاح و يهبط الدم تاع الوقوف

- اذا قدرتي ديري نصف ساعة سبور على لاقل يوميا يعني غير منقطع واهمه المشي ولو في مكانك



نتمنى ما نسيت والو كاين بزاف الطريقة هي لاتؤجل عمل اليوم الى الغد ولا عمل درك الى امبعد

وسر النجاج التوكل على الله وذكره واحساب النية للأجر

وفقكن الله لما يحبه ويرضاه