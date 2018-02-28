♡♡ أصلحي حالك مع ربك... يصلح علاقتك بزوجك??

- الحرص على الصلاة فى أوقاتها وتجنب اضاعتها أو تأخيرها،أيضاً تعلمي الصلاة الصحيحة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ،تعلمي الوضوء الصحيح واستعيني فى ذلك بما هو متاح من الفيديوهات الموجودة فى شبكات التواصل الاجتماعي..