ربي اغفرلي
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??أصلحي حالك مع ربك
يصلح علاقتك بزوجك??
?كيف هذا؟
?? اعلمي اختي أولا أنه مانزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ...
إذن إذا زال الذنب زال الإبتلاء أو على
الأقل يطمئن قلبك وتهدأ نفسك وتشعرين بالرضا بما قدره الله لكي ...
ويذهب عنكِ الحزن والألم النفسي الذى تشعرين به.
??وحتى تسيري فى الطريق
الصحيح إلى الله ..عليكِ أن تتبعي
منظومة من الأمور التى لا بد منها
هذه المنظومة تبدأ بأن :
-تعترفي أولا وتقتنعي أنك مقصرة
فى حق الله..
-ثم بعد ذلك العزم على التوبة الصادقة
وعدم العودة لما يغضب الله...
-ثم الحرص على الإكثار من فعل
الطاعات التي تقربك إلى الله عز وجل
وما أكثرها مثل:
- الحرص على الصلاة فى أوقاتها وتجنب اضاعتها أو تأخيرها،أيضاً تعلمي الصلاة الصحيحة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ،تعلمي الوضوء الصحيح واستعيني فى ذلك بما هو متاح من الفيديوهات الموجودة فى شبكات التواصل الاجتماعي..
- احرصي على بر الوالدين وتعلمي فضل البر وكيف يكون..
-احرصي على صلة الرحم وأيضا تعلمي فضلها..
إن كنتِ متزوجة تعلمي كيف تكوني زوجة صالحة
لترضي ربك أولا ثم زوجك
-أحرصي على الصدقة..
-أحسني إلى جيرانك ومن حولك..
-حافظي على وردك القرآني..
-داومي على الإستغفار..
-لاتتركي أذكار الصباح والمساء..
-تجنبي الغيبة والنميمة..
-لاتهملي تربية ابنائك ووجيهم لما يرضي الله..
-تجنبي مشاهدة ما لا يرضي الله من افلام وأغانى وغيرها..
-تجنبي التبرج وأحرصي على الحجاب الذى يرضاه الله..
-أتركي النمص..
- تجنبي الإختلاط قدر المستطاع ..
..
.إجمالا تعلمي دينك .
?افعلي هذا أولا لوجه الله حتى تنالي رضاه ..ثم بعد ذلك تأتي الثمرة من صلاح الحال وسعادة النفس وهدوء البال..
☝وهذا ليس مجرد كلام نريح به النفوس وفقط
لكنه الحقيقة التى أقرت بها كثير من الأخوات
التائبات العائدات الى الله..
??اقرأي معي ما ترويه إحدى الأخوات عن
حالها قبل الإلتزام وحالها بعده..
تقول:قبل الالتزام كنت اعاني من العديد
من المشكلات فى حياتي الزوجية من سوء معاملة
أم الزوج-وسوء معاملة الزوج نفسه وعدم إحساسه بي وبمشكلاتي وعدم تقديره لأي شيء افعله
بالاضافة الى انقياده
التام لأمه فكان لا يرى إلا هى ولا يشعر
إلا بها بالاضافة الى عصبيته المفرطة..
ولكن سبحان رب العالمين بعد الإلتزام
والعودة إلى الله بصدق تغير مسار حياتي بالمرة ..
فقد تغيرت معاملة أم زوجي لي للافضل
قبل موتها وبعد موتها تغير حال
زوجي معي بشكل لم أكن اتوقعه سبحان الله
رزقه الله حبي بشكل غير طبيعي لدرجة
أنه أصبح لا يرى أحد غيري وأصبحت أهم إنسان
فى حياته أصبح يبحث عن سعادتي وارضائي
كل ذلك من غير حول مني ولا قوة
ولكنه فضل الله علي وأصبحت اشعر أن
هذا كله من ثمرات التوبة والعودة إلى
الله بفضله سبحانه وتعالى.
??ماشعورك الآن أختي ؟
??أشعر أنك تأثرتي بالقصة كثيرا
ويبقى أن تكوني انتى أيضا بطلة لهذه القصة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
✍بقلم الداعية : ام أحمد ?
يصلح علاقتك بزوجك??
?كيف هذا؟
?? اعلمي اختي أولا أنه مانزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ...
إذن إذا زال الذنب زال الإبتلاء أو على
الأقل يطمئن قلبك وتهدأ نفسك وتشعرين بالرضا بما قدره الله لكي ...
ويذهب عنكِ الحزن والألم النفسي الذى تشعرين به.
??وحتى تسيري فى الطريق
الصحيح إلى الله ..عليكِ أن تتبعي
منظومة من الأمور التى لا بد منها
هذه المنظومة تبدأ بأن :
-تعترفي أولا وتقتنعي أنك مقصرة
فى حق الله..
-ثم بعد ذلك العزم على التوبة الصادقة
وعدم العودة لما يغضب الله...
-ثم الحرص على الإكثار من فعل
الطاعات التي تقربك إلى الله عز وجل
وما أكثرها مثل:
- الحرص على الصلاة فى أوقاتها وتجنب اضاعتها أو تأخيرها،أيضاً تعلمي الصلاة الصحيحة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ،تعلمي الوضوء الصحيح واستعيني فى ذلك بما هو متاح من الفيديوهات الموجودة فى شبكات التواصل الاجتماعي..
- احرصي على بر الوالدين وتعلمي فضل البر وكيف يكون..
-احرصي على صلة الرحم وأيضا تعلمي فضلها..
إن كنتِ متزوجة تعلمي كيف تكوني زوجة صالحة
لترضي ربك أولا ثم زوجك
-أحرصي على الصدقة..
-أحسني إلى جيرانك ومن حولك..
-حافظي على وردك القرآني..
-داومي على الإستغفار..
-لاتتركي أذكار الصباح والمساء..
-تجنبي الغيبة والنميمة..
-لاتهملي تربية ابنائك ووجيهم لما يرضي الله..
-تجنبي مشاهدة ما لا يرضي الله من افلام وأغانى وغيرها..
-تجنبي التبرج وأحرصي على الحجاب الذى يرضاه الله..
-أتركي النمص..
- تجنبي الإختلاط قدر المستطاع ..
..
.إجمالا تعلمي دينك .
?افعلي هذا أولا لوجه الله حتى تنالي رضاه ..ثم بعد ذلك تأتي الثمرة من صلاح الحال وسعادة النفس وهدوء البال..
☝وهذا ليس مجرد كلام نريح به النفوس وفقط
لكنه الحقيقة التى أقرت بها كثير من الأخوات
التائبات العائدات الى الله..
??اقرأي معي ما ترويه إحدى الأخوات عن
حالها قبل الإلتزام وحالها بعده..
تقول:قبل الالتزام كنت اعاني من العديد
من المشكلات فى حياتي الزوجية من سوء معاملة
أم الزوج-وسوء معاملة الزوج نفسه وعدم إحساسه بي وبمشكلاتي وعدم تقديره لأي شيء افعله
بالاضافة الى انقياده
التام لأمه فكان لا يرى إلا هى ولا يشعر
إلا بها بالاضافة الى عصبيته المفرطة..
ولكن سبحان رب العالمين بعد الإلتزام
والعودة إلى الله بصدق تغير مسار حياتي بالمرة ..
فقد تغيرت معاملة أم زوجي لي للافضل
قبل موتها وبعد موتها تغير حال
زوجي معي بشكل لم أكن اتوقعه سبحان الله
رزقه الله حبي بشكل غير طبيعي لدرجة
أنه أصبح لا يرى أحد غيري وأصبحت أهم إنسان
فى حياته أصبح يبحث عن سعادتي وارضائي
كل ذلك من غير حول مني ولا قوة
ولكنه فضل الله علي وأصبحت اشعر أن
هذا كله من ثمرات التوبة والعودة إلى
الله بفضله سبحانه وتعالى.
??ماشعورك الآن أختي ؟
??أشعر أنك تأثرتي بالقصة كثيرا
ويبقى أن تكوني انتى أيضا بطلة لهذه القصة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
✍بقلم الداعية : ام أحمد ?