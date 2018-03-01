ثم يا ترى هل نحن في مأمن ؟

ماذا يجرى في السماء الدنيا ؟

هل أن كل هذه النجوم و الكواكب و المجرات و غيرها

تسير في فلكها بشكل طبيعي بكل هدوء و طمئنينة

أم أن الأمر مختلف

صراحة عندما يدقق الفلكي ويريد التعمق في هذا الكون

فسوف ينصدم بأمور تخوف منها البنائة و منها الهدامة

لو نرجع فقط لمجموعتنا الشمسية

فسوف نجد أنفسنا معرضين في أي لحظة من اللحظات

لخطر محونا من الوجود و بصفة سريعة

سواء نحن كبشر أو حتى الكائنات بل و حتى كرتنا الأرضية

لأنها لا تساوي شيء مقارنة بسمائنا الدنيا

فلو نبدأ نعد الأخطار فهي عديدة و متنوعة

تجعل الإنسان يفكر ويفكر ويطرح أسئلة جوهرية

ما سر وجودنا ؟ ما هدفنا ؟

طبعا هنا نتكلم من الجانب العلمي و ليس العقائدي

تمنيت لو كل هؤلاء العلماء يدققون في القرآن و يأخذونه كمنهج و دليل

فقد أعطانا و مازال يعطينا حلول و يسهل علينا أمور كثيرة

عوض البحث و التنقيب و في الأخير نجد أن العلم يتوافق دائما مع القرآن

لكن للأسف أغلب العلماء هم غربيين فهم من يمتلكون التكنولوجيا

وأصبحنا نجرى من ورائهم آخذين علومهم بعدما كنا رواد في هذا المجال

وحتى لا نخرج عن الموضوع

ونبقى دائما في المجال العلمي و ما يكتشفه العلم الحديث

فإن المخاطر هي في كل مكان

هناك مخاطركالزلازل و البراكين المهولة النائمة

و أبرزها بركان يلوستون الواقع في شمال أمريكا

بين الحدود الكندية الأمريكية

هذا البركان الضخم الهائل فوهته تعد بعشرات الكليومترات

لو يستفيق فسيجعل الأرض برمتها في ضلام دامس و برد قارس لسنوات

مما ينقرض بسببها أغلب الكائنات الحية

لكن ماذا عن السماء ؟

ففيه كويكبات و نيازك تعد بالملايير ذات أحجام مختلفة

صحيح أن فيه نيازك تسقط مثل المطر نحو كوكبنا

لكن لا نشعر بها نظرا لصغرها و بالتالي تنفجر مع دخولها لطبقة الأوزون

فتحترق

ولكن ما شأن تلك التي تتعدى فقط بعض الأمتار

أو التي تتعدى عشرات الأمتار

أو التي تتعدى بضعة كليومترات

فكلما ما كبر الحجم كلما إزدادت خطورة

وهي ليست قليلة

بل و يوجد منها بالآلاف على مشارف حدود مجموعتنا الشمسية

يعني المسافة قريبة

صحيح أن لكل منها مدار

لكن ماذا لو واحدة منها إختل مدارها

كمثلا إسطدامه بنيزك آخر أو إقترابه من كوكب فيغير من مساره

فتخيل لو مساره الجديد مصوب مباشرة نحو كوكبنا

وهذا فعلا ما حدث منذ ملايين السنين إنقرضت بسببها الديناصورات

فنيزك بحجم مئات الأمتار قادر يمسح بلد برمته

ونيزك بحجم كيلومتر قادر ينسف قارة بكاملها

هذا فيما يخص فقط النيازك و الكويكبات و المذنبات

مع العلم أن المذنب هو أخطر من النيازك

فهو يحدث دمار شامل

لننتقل الآن لما هو أخطر

ألا وهو إنفجار نجم أو يمكن نسميه باللغة العامية موت نجم

ما هي درجة خطورة موت نجم ؟

فالكل يعلم أن النجوم تمر بمراحل

بدأ من نشأتها لغاية موتها

وما دام في سمائنا نجوم لا تعد و لا تحصى مقدرة بملايير من الملايير

فحتما هناك نجوم تمر بمراحلها الأخيرة

فهي تحدث إنفجار مهول يتسع لمجرة بكاملها

ناهيك عند الإنفجار تنشأ أخطر أشعة وهي أشعة جاما

هذه الأشعة لو تقترب لأرضنا فسوف تحرق أشعة أوزون في ثواني

ونصبح من دون درع واقي وبالتالي نصبح عرضة لأشعة كونية متعددة

تبيدنا جميعا

وقد إكتشف أحد العلماء أن هناك نجم

فوهته مصوبة بالضبط نحو كوكبنا

و لو إنفجر فإنه سيسحق الأرض سحقا

حتى أن بعض العلماء أكد أنه لسنا في مأمن

حتى ولو كنا بعيدين عن إنفجار نجم مسافة 7000 سنة ضوئية

بعدها سينشأ ثقب أسود

هذا الثقب لحد الآن العلماء عاجزين عن إعطاء تفسيرات فيزيائية

نظرا لقوته فهو يبتلع كل شيء بما في ذلك الضوء

وللعلم هذه الثقوب موجودة بكثرة حتى في مجرتنا

وأي شيء يصادفه في الطريق إلا و إبتلعه

و النجوم المحظوظة على حوافه يرميها في إتجاهات عشوائية

بسرعات مذهلة ويمكن حتى هذه تتجه نحونا

فكل شيء ممكن

ناهيك عن وجود نجوم خطيرة تبث أشعة قادرة على هدم مجرة برمتها

فسمائنا الدنيا مليئة بالمخاطر

لكن هذه المخاطر هي من تولد نجوم أخرى و مجرات جديدة

فالعلم الحديث في تطور مستمر

فكلما تطورنا إلا وإكتشفنا أمور جديدة لا نعرفها

كما هو مكتشف مؤخرا بوجودة المادة السوداء و كذلك الطاقة السوداء

وهي تمثل 95 % من هذا الكون

وهي مجهولة تماما

لا يعرف علمائنا كيف يصنفونها

يعرفون فقط أثارها ، فهم الآن يتتبعون فقط الأثر

فنحن إذن الآن لا نعرف عن سمائنا الدنيا

كتعريفات بسيطة أولية فقط مجرد 5 % و الباقي نجهله