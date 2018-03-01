السماء الدنيا

Nacer Eddine 2012
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
أما بعد
السلام عليكم
يسرني أن أقدم لكم هذا المقال العلمي
حتى أحيطكم بآخر ما توصلت عليه تكنولوجيا هذا العصر
في المجال الفلكي
وهذا بعد عدة بحوثات
فقلت في نفسي لما لا أدرج هذه المعلومات في نطاق بحث علمي
عبر مقال صحيح أنه طويل ولكن سأسرده عبر طابع مشوق
يفهمه الصغير و الكبير
فعلى بركة الله أبدأ
عندما ننظر ليلا في السماء نجد نجوم لا حصر لها
فما هي هذه النجوم ؟
يمكن وبأبسط كلمة أن نعتبر أن النجم عبارة عن شمس
فالشمس التي نراها هي نجم و العكس صحيح
الفرق هو فقط في مواقعها
فهي بعيدة عنا لدرجة أننا نراها وكأنها مصابيح تضيء ليلا
من خلال هذه المقدمة البسيطة
أول سؤال يخطر في بالنا هو :
ما دام أي نجم هو شمس
والشمس كما يعلمه الجميع محاطة بكواكب
بما في ذلك كوكبنا الأرض
وهذا ما نسميه بالمجموعة الشمسية
فهل لكل نجم مجموعة كواكب تدور من حولها ؟
إنه سؤال يا طالما حير العلماء
ولمعرفة الإجابة حول هذا السؤال تابعونا مجددا عن قريب
ملاحظة : كل هذه الأشرطة هي من تصاميمي 100 %
الحمد لله والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
أما بعد
السلام عليكم
يسرني أن أقدم لكم هذا المقال العلمي
حتى أحيطكم بآخر ما توصلت عليه تكنولوجيا هذا العصر
في المجال الفلكي
وهذا بعد عدة بحوثات
فقلت في نفسي لما لا أدرج هذه المعلومات في نطاق بحث علمي
عبر مقال صحيح أنه طويل ولكن سأسرده عبر طابع مشوق
يفهمه الصغير و الكبير
فعلى بركة الله أبدأ
عندما ننظر ليلا في السماء نجد نجوم لا حصر لها
فما هي هذه النجوم ؟
يمكن وبأبسط كلمة أن نعتبر أن النجم عبارة عن شمس
فالشمس التي نراها هي نجم و العكس صحيح
الفرق هو فقط في مواقعها
فهي بعيدة عنا لدرجة أننا نراها وكأنها مصابيح تضيء ليلا
من خلال هذه المقدمة البسيطة
أول سؤال يخطر في بالنا هو :
ما دام أي نجم هو شمس
والشمس كما يعلمه الجميع محاطة بكواكب
بما في ذلك كوكبنا الأرض
وهذا ما نسميه بالمجموعة الشمسية
فهل لكل نجم مجموعة كواكب تدور من حولها ؟
إنه سؤال يا طالما حير العلماء
ولمعرفة الإجابة حول هذا السؤال تابعونا مجددا عن قريب
ملاحظة : كل هذه الأشرطة هي من تصاميمي 100 %
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