مشاركتي في مسابقة (عادة زواج في ولايتي"بلاد الشاوية")

حنة بابها

الاربعاء:

يوم الحناء

الخميس :



هنا اليوم الموعود ههههه لا تجد شابا لا يخلوا من السلاح هههه و كأن تحرير فلسطين قريب ( باذن الله) هههه

يمشي كورتاج من دار العريس يجيبو عروستنا بالبرنوس و يضرب الزوج هو البارود و هي خارجة ممممم ما اجملها لقطة و خاصة كي يعطيها هي ثاني تضرب يوم العرسهنا اليوم الموعود ههههه لا تجد شابا لا يخلوا من السلاح هههه و كأن تحرير فلسطين قريب ( باذن الله) ههههيمشي كورتاج من دار العريس يجيبو عروستنا بالبرنوس و يضرب الزوج هو البارود و هي خارجة ممممم ما اجملها لقطة و خاصة كي يعطيها هي ثاني تضرب

في وقت الرحابة عند اهل العريس في هذاك الوقت العروس تكون تحني بوضع الحنة المعروفة باسم "" والتي تكون في صحن مزين بالشراشف والشموع مع غناء النسوة باستعمال "أضبال" وهو البندير. ومن عادات أهل العروس أن تتكفل سيدة من أقاربها تكون محظوظة في حياتها الزوجية، بوضع الحنة، وذلك تبركا بها، ومن ثمة توضع الحنة للبنات العازبات من أجل تعجيل زواجهن2*حيث ينطلق كورتاج العريس بالبارود و الفرقة و يتم استقبالهم بالزغاريد و"البندير" وطلقات "البارود" وتحضر لهم القهوة والغداء، ويحضر أهل العريس ما يسمى بزفة العروس والتي تتكون من ذهب وملابس للعروس، وصينية من القشقشة وهي "حلوى، جوز، لوز، كاوكاو..."،ومن ثمة تجلس العروس باتجاه القبلة مع وضع فوق رأس العروس "ذراية" وهي عبارة عن شاش وتجلس معها رفقتها فتاتين عازبتين واحدة من أهل العريس والأخرى من أهل العروس و توضع الحنة للعروس مع وضع ويزات بيدها و يظهر الذهب الي حنات عليه3"و تفوت تلك الليلة من أجمل الليالي مع سهرات الخيول و الفرسان الى اخر ساعات الليل و لا تتناقص الزغاريد حتى يأتي الصباح...نتمنى يكون عجبكم عرسنا رغم اني موصفتوش بأدق التفاصيل لكن لمحة نتمنى يعجبكم