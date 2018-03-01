مشاركتي في مسابقة (عادة زواج في ولايتي"بلاد الشاوية")

جميلة أنا

جميلة أنا

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#1
عرس الشاوية
***ثامغرا نيشاوين*****

اولا السلام على جميع الاحباب بلمتنا الكبيرة و باختلاف ولاياتنا و لهجتنا و تقاليدنا الا أننا بلاد واحد و قلب واحد :giggle:

اليوم جيتكم نحكي على عرسنا احم احم :giggle::D عرس الشاااااااوييييييية :cautious:و بكل تواضع طبعا ;):cautious: هههه راح نختاصر باه متكرهوش مني رغم انوكم مكمش رح تشبعوا من عرسنا احم احم:cautious::cautious: طبعا بكل تواضع ههههههه

هيا نبدا بدون اطالعة باه متضربونيش من احم احم :ROFLMAO::ROFLMAO::p

اول جملة راح نقولها على أعرسنا و هي كوصف لها و عنوان هو عرس الشاوية يعني
******بارود و خيالة******

IMG_20180301_212309.jpg
البداية دائما مثل الجميع خطبة تكون عادية بين العائلتان فقط بعد موافقة الاهل و الزوجان.و عادة مدة بين الخطبة و العرس لا تطول عند اهل الشاوية مدة لا تتجاوز عام لازم تكون البنت في بيت زوجها.......
جاء نهار العقد الشرعي و المدني كاين ناس الي تعملوا غير في المسجد و البلدية و كاين الي يعملوا في الدار لكنوا يمر حاجة خفيفة و يحدد الشرط الي يكون مابين 10-20 مليون و حاجة ذهب للحنة لا تحدد حسب مقدور الزوج و لا ننسى الصوف (قنطارين) لاجل لالة العروس لعمل مطارح و فراشات:sneaky: .....
بعد ما وجدت العروس كل أمورها ( شورتها) من قنادر و فراشات يجي نهار العرس :giggle::giggle: اقصد يجي أسبووووع العرس....
هايليكم بعض قنادر تصديرة العروس الشاوية
اولا القطيفة الي تحني فيها
IMG_20180301_215142.jpg
و الي مهمة في التصديرة هي الملحفة الشاوية
IMG_20180301_221024.jpg و هذا نوع اخر تع ملحفة IMG_20180301_220949.jpg

اعتذر راني بلعاني صغرت الصور تحفظا ههه

ممممم علبالي غلبتكم هاو ليكم اتغداو و نكملوا حكايتنا :D:cautious:
Screenshot_2018-03-01-21-45-00.png و هاو ليكم طبقنا الأصيل كسكسي و كيما نقوا احنا بربوشة
IMG_20180301_221846.jpg
و درك نرجعوا لعرس الزوج الكريم :sneaky: الي ميحبسش البارود عندهم مدة العرس الكامل بداية:
1"يوم الكبش
IMG_20180301_223315.jpg
يكون يوم الثلاثاء حيث يقوم أهل العريس بأخذ الكبش وكل مستلزمات الطهي لأهل العروس ويستقبلون من طرف أهل العروس مع حضورهم لذبح الكبش.
ويقوم أهل العروس بتحضير طبق الشخشوخة لهم، ووشواء لهم جزء من اللحم والكبد وتقدم لهم القهوة
IMG_20180301_223338.jpg و يأخذ اهل العريس جهاز العروس باه بالاربعاء يرجعوه مع ذهب الحنة......
يتبع
Screenshot_2018-03-01-21-47-35.png
ثم عودة أهل العريس إلى بيتهم ويقومون بتحضير العشاء الذي يتكون من كسكسي وشربة فريك وكفته وحفلة ساهرة في الليل تحتوي على أغاني تقليدية شاوية تتمثل بالرحابة
IMG_20180301_225650.jpg
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#2
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أنثى
#2
السلام عليكم
جميلة انت انا فالمتابعة
اعرف بعض عادات الشاوية أعراس رائعة وعادات متميزة ونفسها اعراس الغرب
كل موضوع يبهرني
ماشاء الله بلادنا متنوعة الطبوع
فالمتابعة أختي
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
1 جانفي 2018
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باتنة
الجنس
أنثى
#4
في وقت الرحابة عند اهل العريس في هذاك الوقت العروس تكون تحني بوضع الحنة المعروفة باسم "حنة بابها" والتي تكون في صحن مزين بالشراشف والشموع مع غناء النسوة باستعمال "أضبال" وهو البندير. ومن عادات أهل العروس أن تتكفل سيدة من أقاربها تكون محظوظة في حياتها الزوجية، بوضع الحنة، وذلك تبركا بها، ومن ثمة توضع الحنة للبنات العازبات من أجل تعجيل زواجهن
IMG_20180301_230737.jpg
2*الاربعاء: يوم الحناء
حيث ينطلق كورتاج العريس بالبارود و الفرقة و يتم استقبالهم بالزغاريد و"البندير" وطلقات "البارود" وتحضر لهم القهوة والغداء، ويحضر أهل العريس ما يسمى بزفة العروس والتي تتكون من ذهب وملابس للعروس، وصينية من القشقشة وهي "حلوى، جوز، لوز، كاوكاو..."،
IMG_20180301_231852.jpg
ومن ثمة تجلس العروس باتجاه القبلة مع وضع فوق رأس العروس "ذراية" وهي عبارة عن شاش وتجلس معها رفقتها فتاتين عازبتين واحدة من أهل العريس والأخرى من أهل العروس و توضع الحنة للعروس مع وضع ويزات بيدها و يظهر الذهب الي حنات عليه
IMG_20180301_231916.jpg Screenshot_2018-03-01-21-44-16.png



3"الخميس :يوم العرس
هنا اليوم الموعود ههههه لا تجد شابا لا يخلوا من السلاح هههه و كأن تحرير فلسطين قريب ( باذن الله) هههه
:sneaky:يمشي كورتاج من دار العريس يجيبو عروستنا بالبرنوس و يضرب الزوج هو البارود و هي خارجة ممممم ما اجملها لقطة و خاصة كي يعطيها هي ثاني تضرب:sneaky:
IMG_20180301_232630.jpg IMG_20180301_232717.jpg IMG_20180301_232557.jpg IMG_20180301_232534.jpg IMG_20180301_232751.jpg
و تفوت تلك الليلة من أجمل الليالي مع سهرات الخيول و الفرسان الى اخر ساعات الليل و لا تتناقص الزغاريد حتى يأتي الصباح...

نتمنى يكون عجبكم عرسنا رغم اني موصفتوش بأدق التفاصيل لكن لمحة نتمنى يعجبكم :giggle::giggle::giggle:
 

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جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
1 جانفي 2018
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الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#5
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
جميلة انت انا فالمتابعة
اعرف بعض عادات الشاوية أعراس رائعة وعادات متميزة ونفسها اعراس الغرب
كل موضوع يبهرني
ماشاء الله بلادنا متنوعة الطبوع
فالمتابعة أختي
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الله يخليك حبيتي ليليا اتمنى تعجبك البقية
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#6
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1 جانفي 2018
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أنثى
#6
قال Queen Fati:
رووووعة اعراسكم انا نحب هاذ التقاليد ككل جهات الوطن بطبيعة الحال
مشكورة زوزو
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الله يخليك حبيبتي هههه عجبتني زوزو فكرتيني كي كنت صغيرة هكا يقولولي هههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
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اللمة
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أنثى
#7
السلام عليكم اختي جميلة جمعة مباركة
عاداتكم رائعة جدا جدا أعجبتني كل تفاصيلها روعة
الله يهني كل المقبلين على الزواج
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
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من الشرق
الجنس
أنثى
#8
بنت البارود بنت البارود تضرب ماتخافش ..هاذيك الشاوية:p:p:p

اعراس الشاوية وااااو سورتو ضرب البارود تاعكم سبيسيال

تحفتينا بالعرس الشاوي يعطيك الصحة اختي
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#9
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1 جانفي 2018
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أنثى
#9
قال أم ياسمينdz:
بنت البارود بنت البارود تضرب ماتخافش ..هاذيك الشاوية:p:p:p

اعراس الشاوية وااااو سورتو ضرب البارود تاعكم سبيسيال

تحفتينا بالعرس الشاوي يعطيك الصحة اختي
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الله يحفضك اختي ايه هذاك هو سر حلاوة عراسنا البارود و الخيول
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#10
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#10
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#11
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: ♥ قلب عسكوري ♥
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أنثى
#11
السلام عليك
يعطيك الصحة على الشرح
كنتنا شاوية من عين مليلة و عشت هو اللحظات ربي يبارك ويزيد
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#12
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1 جانفي 2018
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أنثى
#12
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
يعطيك الصحة على الشرح
كنتنا شاوية من عين مليلة و عشت هو اللحظات ربي يبارك ويزيد
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وعليكم السلام اختي
مرحبا بيها عندكم هههه العاقبة ليك يجيبوك عروسة بالبارود ههه
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#13
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6 أكتوبر 2017
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الارض
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة بنت بلادي على الشرح . اعراسنا رائعة الله يبارك
تشاويث تاحرورث ههه
بارك الله فيك حنونة . والله يهني المقبلين على الزواج
ولي تزوجو ربي يرزقهم بالذرية الصالحة و يهنيهم ان شاء الله .
ولي مازالو ربي يرزقهم و يفتح لهم ابواب الخير .
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#14
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1 جانفي 2018
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أنثى
#14
قال طيب الكلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة بنت بلادي على الشرح . اعراسنا رائعة الله يبارك
تشاويث تاحرورث ههه
بارك الله فيك حنونة . والله يهني المقبلين على الزواج
ولي تزوجو ربي يرزقهم بالذرية الصالحة و يهنيهم ان شاء الله .
ولي مازالو ربي يرزقهم و يفتح لهم ابواب الخير .
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وعليكم السلام غاليتي العاقبة ليك و لكل بنت بعرس مثل اعراسنا هههه
 
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