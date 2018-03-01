مشاركتي في مسابقة (عادة زواج في ولايتي"بلاد الشاوية")

جميلة أنا
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عرس الشاوية
***ثامغرا نيشاوين*****
اولا السلام على جميع الاحباب بلمتنا الكبيرة و باختلاف ولاياتنا و لهجتنا و تقاليدنا الا أننا بلاد واحد و قلب واحد
اليوم جيتكم نحكي على عرسنا احم احم عرس الشاااااااوييييييية و بكل تواضع طبعا هههه راح نختاصر باه متكرهوش مني رغم انوكم مكمش رح تشبعوا من عرسنا احم احم طبعا بكل تواضع ههههههه
هيا نبدا بدون اطالعة باه متضربونيش من احم احم
اول جملة راح نقولها على أعرسنا و هي كوصف لها و عنوان هو عرس الشاوية يعني
******بارود و خيالة******
البداية دائما مثل الجميع خطبة تكون عادية بين العائلتان فقط بعد موافقة الاهل و الزوجان.و عادة مدة بين الخطبة و العرس لا تطول عند اهل الشاوية مدة لا تتجاوز عام لازم تكون البنت في بيت زوجها.......
جاء نهار العقد الشرعي و المدني كاين ناس الي تعملوا غير في المسجد و البلدية و كاين الي يعملوا في الدار لكنوا يمر حاجة خفيفة و يحدد الشرط الي يكون مابين 10-20 مليون و حاجة ذهب للحنة لا تحدد حسب مقدور الزوج و لا ننسى الصوف (قنطارين) لاجل لالة العروس لعمل مطارح و فراشات .....
بعد ما وجدت العروس كل أمورها ( شورتها) من قنادر و فراشات يجي نهار العرس اقصد يجي أسبووووع العرس....
هايليكم بعض قنادر تصديرة العروس الشاوية
اولا القطيفة الي تحني فيها
و الي مهمة في التصديرة هي الملحفة الشاوية
و هذا نوع اخر تع ملحفة
اعتذر راني بلعاني صغرت الصور تحفظا ههه
ممممم علبالي غلبتكم هاو ليكم اتغداو و نكملوا حكايتنا
و هاو ليكم طبقنا الأصيل كسكسي و كيما نقوا احنا بربوشة
و درك نرجعوا لعرس الزوج الكريم الي ميحبسش البارود عندهم مدة العرس الكامل بداية:
1"يوم الكبش
يكون يوم الثلاثاء حيث يقوم أهل العريس بأخذ الكبش وكل مستلزمات الطهي لأهل العروس ويستقبلون من طرف أهل العروس مع حضورهم لذبح الكبش.
ويقوم أهل العروس بتحضير طبق الشخشوخة لهم، ووشواء لهم جزء من اللحم والكبد وتقدم لهم القهوة
و يأخذ اهل العريس جهاز العروس باه بالاربعاء يرجعوه مع ذهب الحنة......
يتبع
ثم عودة أهل العريس إلى بيتهم ويقومون بتحضير العشاء الذي يتكون من كسكسي وشربة فريك وكفته وحفلة ساهرة في الليل تحتوي على أغاني تقليدية شاوية تتمثل بالرحابة
***ثامغرا نيشاوين*****
اولا السلام على جميع الاحباب بلمتنا الكبيرة و باختلاف ولاياتنا و لهجتنا و تقاليدنا الا أننا بلاد واحد و قلب واحد
اليوم جيتكم نحكي على عرسنا احم احم عرس الشاااااااوييييييية و بكل تواضع طبعا هههه راح نختاصر باه متكرهوش مني رغم انوكم مكمش رح تشبعوا من عرسنا احم احم طبعا بكل تواضع ههههههه
هيا نبدا بدون اطالعة باه متضربونيش من احم احم
اول جملة راح نقولها على أعرسنا و هي كوصف لها و عنوان هو عرس الشاوية يعني
******بارود و خيالة******
البداية دائما مثل الجميع خطبة تكون عادية بين العائلتان فقط بعد موافقة الاهل و الزوجان.و عادة مدة بين الخطبة و العرس لا تطول عند اهل الشاوية مدة لا تتجاوز عام لازم تكون البنت في بيت زوجها.......
جاء نهار العقد الشرعي و المدني كاين ناس الي تعملوا غير في المسجد و البلدية و كاين الي يعملوا في الدار لكنوا يمر حاجة خفيفة و يحدد الشرط الي يكون مابين 10-20 مليون و حاجة ذهب للحنة لا تحدد حسب مقدور الزوج و لا ننسى الصوف (قنطارين) لاجل لالة العروس لعمل مطارح و فراشات .....
بعد ما وجدت العروس كل أمورها ( شورتها) من قنادر و فراشات يجي نهار العرس اقصد يجي أسبووووع العرس....
هايليكم بعض قنادر تصديرة العروس الشاوية
اولا القطيفة الي تحني فيها
و الي مهمة في التصديرة هي الملحفة الشاوية
و هذا نوع اخر تع ملحفة
اعتذر راني بلعاني صغرت الصور تحفظا ههه
ممممم علبالي غلبتكم هاو ليكم اتغداو و نكملوا حكايتنا
و هاو ليكم طبقنا الأصيل كسكسي و كيما نقوا احنا بربوشة
و درك نرجعوا لعرس الزوج الكريم الي ميحبسش البارود عندهم مدة العرس الكامل بداية:
1"يوم الكبش
يكون يوم الثلاثاء حيث يقوم أهل العريس بأخذ الكبش وكل مستلزمات الطهي لأهل العروس ويستقبلون من طرف أهل العروس مع حضورهم لذبح الكبش.
ويقوم أهل العروس بتحضير طبق الشخشوخة لهم، ووشواء لهم جزء من اللحم والكبد وتقدم لهم القهوة
و يأخذ اهل العريس جهاز العروس باه بالاربعاء يرجعوه مع ذهب الحنة......
يتبع
ثم عودة أهل العريس إلى بيتهم ويقومون بتحضير العشاء الذي يتكون من كسكسي وشربة فريك وكفته وحفلة ساهرة في الليل تحتوي على أغاني تقليدية شاوية تتمثل بالرحابة