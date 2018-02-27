مشاركة في مسابقة أفضل عادات الزواج في ولايتي ولاية قالمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت المشاركة في المسابقة

أعرفكم على عادات الزواج في

ولاية قالمة

نهار الشوفة:

بعد مايتفاهم الاهل بين بعضهم بالهاتف ويسقسوا مليح على عائلة العريس وهوما بدورهم يسقسو عليهم مليح

يجي نهار الشوفة لي يجي فيه عادة اب العريس والعريس واخوته او رجال كبار فقط من العايلة مثلا خال او عم

والنساء الوالدة والاخت والعمة والخالة يعني ميكونش عدد كبير غير شوي

يجيبو طارط والخاتم وكاين لي يحبو يجيبو بوكي نوار وكورباي لعروسة كل واحد ومقدورو

قلبت مواضيعي القديمة لقيتلكم بعض الصور كنت حطيتها في اللمة ههه باسمي لقديم



الرجال في الصالون والنساء في صالون

نحطولهم حليب وقهوة وقاطو

انا هاذا واش حطيت

يدخلو اهل العريس نمرحبو بيهم اهلا وسهلا يقعدوالرجال في الصالون والنساء في صالوننحطولهم حليب وقهوة وقاطوانا هاذا واش حطيت

بعدما شربو القهوة وكلاو القاطو حطينالهم ديسار وعصير كاين لي يدير تحليات ومكسرات وتاي

مباعد تدخل لالة لعروسة هعهعهع تبا تفكرت كي كنت لاعبتها حشمانة منهم

تسلم عليهم وتقعد يصورو شوي

مباعد يدخل لعريس يصور ويقص لاطارت ويلبسلها الخاتم

يكونو الرجال تفاهمو مع بعض

ويحكيو على الشرط والامور هاذيك المهم تفض يروحو يروحو

نهار الفاتحة :

يقراو الفاتحة في الجامع او في الدار كل واحد واش يحب

المهم الفاتحة نعرضو فيها الرجال بزاف لأنو نعتبروه هي الاساس

امام ومعاه رجال من لافامي وخاصة الكبار يحضرو ويشهدوا على الشرط والمفاهمة

النسا تاني يعرضو حوالي 20 مع عائلة العريس 10 او 15 مرا

انا مهري كان :

9 ملايين+براسلي ذهب +خاتم الشوفة +خاتم العقد+شاة لحلال

المهم يجيو يصونيو طيطيططي

يجيبو حوايج الفاتحة لبسة وكوسميتيك وطارط وفخض لحم مزين بالخضرا والديسار

يزغرتو يدخلو النساء للصالون يلقاو سني واجد عليه القاطو :



يشربو قهوة وحليب وياكلو مالذ وطاب

يحطلوهم الرفيس لي هو ضروري في الفاتحة ويكون مزين بحلوى الدراجي ضروري البقلاوة والمقروط ومعاه انواع اخرى من الحلوياتيشربو قهوة وحليب وياكلو مالذ وطابيحطلوهم الرفيس لي هو ضروري في الفاتحة ويكون مزين بحلوى الدراجي

مباعد تدخل لعروس في ابهى حلتها

كل وحدة واش تلبس غوب ولاقفطان ووو



نهار الفراش:

العرس:

يالميمة بقي بنتك بالسلامة

جا نهار العرس من عادات القوالمة العريس يدخل يخرج لعروس من دارهم بالعيساوة انا تاني هادي نحيتها هعهعهع

شفتها معندها حتى فايدة

جاو اهل لعريس للاصال دخلو النسا مع النسا والرجال مع الرجال

يشربو القهوة وياكلو القاطو

ويشطحو ويزهاو

يتبع...................

يتقدم مع اللبنالمهم في عادات القوالمة يديرو ديدجيانا مدرتش الغنادخل العريس قصينا لاطارت صورنا وراحو روحو لانهم بعاد باه يوصلو بكريانا فاتحتي كانت مع العقد في نفس الوقتبحكم انو العريس بعيد جبنا نوتار عقدلنا في الدار في نفس اليوم وانتهيومن عادات سكان ولاية قالمة العقد يعملوه في البلدية ويجيبو العروسويديوها تتغدا هي واهلهاوالفاتحة يكبروها تاني انا عدلت حسب واش يوالمني ويوالم ظروف راجلي واهلوتعدل لعروسة فراشها في دارهم وتزينو ويجيو يصونيو طيطيطيط باه يديوهويديرو كورتاج فيه الزهومن عادات القوالمة انهم يكريو فرقة تاع عساوةيطبلو على الدف يخرجو بيهم الفراشوالرجال لي يجيو ياكلو القاطو ويشربو قازوزهاو فراشي هعهعهعهاذو بعض من الصور تاع امورات القاطو تاع عرسي