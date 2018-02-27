مشاركة في مسابقة أفضل عادات الزواج في ولايتي ولاية قالمة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,256
الإعجابات
58,966
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت المشاركة في المسابقة
أعرفكم على عادات الزواج في ولاية قالمة


نهار الشوفة:
بعد مايتفاهم الاهل بين بعضهم بالهاتف ويسقسوا مليح على عائلة العريس وهوما بدورهم يسقسو عليهم مليح
يجي نهار الشوفة لي يجي فيه عادة اب العريس والعريس واخوته او رجال كبار فقط من العايلة مثلا خال او عم
والنساء الوالدة والاخت والعمة والخالة يعني ميكونش عدد كبير غير شوي
يجيبو طارط والخاتم وكاين لي يحبو يجيبو بوكي نوار وكورباي لعروسة كل واحد ومقدورو

قلبت مواضيعي القديمة لقيتلكم بعض الصور كنت حطيتها في اللمة ههه باسمي لقديم

1519742963202.png

يدخلو اهل العريس نمرحبو بيهم اهلا وسهلا يقعدو
الرجال في الصالون والنساء في صالون
نحطولهم حليب وقهوة وقاطو
انا هاذا واش حطيت
1519743085938.png

بعدما شربو القهوة وكلاو القاطو حطينالهم ديسار وعصير كاين لي يدير تحليات ومكسرات وتاي
مباعد تدخل لالة لعروسة هعهعهع تبا تفكرت كي كنت لاعبتها حشمانة منهم
تسلم عليهم وتقعد يصورو شوي
مباعد يدخل لعريس يصور ويقص لاطارت ويلبسلها الخاتم
يكونو الرجال تفاهمو مع بعض
ويحكيو على الشرط والامور هاذيك المهم تفض يروحو يروحو

نهار الفاتحة :
يقراو الفاتحة في الجامع او في الدار كل واحد واش يحب
المهم الفاتحة نعرضو فيها الرجال بزاف لأنو نعتبروه هي الاساس

امام ومعاه رجال من لافامي وخاصة الكبار يحضرو ويشهدوا على الشرط والمفاهمة
النسا تاني يعرضو حوالي 20 مع عائلة العريس 10 او 15 مرا

انا مهري كان :9 ملايين+براسلي ذهب +خاتم الشوفة +خاتم العقد+شاة لحلال

المهم يجيو يصونيو طيطيططي

يجيبو حوايج الفاتحة لبسة وكوسميتيك وطارط وفخض لحم مزين بالخضرا والديسار
يزغرتو يدخلو النساء للصالون يلقاو سني واجد عليه القاطو :

ضروري البقلاوة والمقروط ومعاه انواع اخرى من الحلويات
يشربو قهوة وحليب وياكلو مالذ وطاب
يحطلوهم الرفيس لي هو ضروري في الفاتحة ويكون مزين بحلوى الدراجي :love::love:
يتقدم مع اللبن
1519743861497.png


مباعد تدخل لعروس في ابهى حلتها
كل وحدة واش تلبس غوب ولاقفطان ووو

1519744102546.png

المهم في عادات القوالمة يديرو ديدجي
انا مدرتش الغنا

دخل العريس قصينا لاطارت صورنا وراحو روحو لانهم بعاد باه يوصلو بكري

1519744178142.png

1519744225377.png

انا فاتحتي كانت مع العقد في نفس الوقت
بحكم انو العريس بعيد جبنا نوتار عقدلنا في الدار في نفس اليوم وانتهي

ومن عادات سكان ولاية قالمة العقد يعملوه في البلدية ويجيبو العروس
ويديوها تتغدا هي واهلها

والفاتحة يكبروها تاني انا عدلت حسب واش يوالمني ويوالم ظروف راجلي واهلو

نهار الفراش:

تعدل لعروسة فراشها في دارهم وتزينو ويجيو يصونيو طيطيطيط باه يديوه
ويديرو كورتاج فيه الزهو
من عادات القوالمة انهم يكريو فرقة تاع عساوة
يطبلو على الدف يخرجو بيهم الفراش
والرجال لي يجيو ياكلو القاطو ويشربو قازوز
1519744530858.png
هاو فراشي هعهعهع
1519744441633.png

777777777.gif

1519744657848.png


العرس:

:cry::cry::cry::cry::cry: يالميمة بقي بنتك بالسلامة

جا نهار العرس من عادات القوالمة العريس يدخل يخرج لعروس من دارهم بالعيساوة انا تاني هادي نحيتها هعهعهع
شفتها معندها حتى فايدة
جاو اهل لعريس للاصال دخلو النسا مع النسا والرجال مع الرجال
يشربو القهوة وياكلو القاطو
ويشطحو ويزهاو

هاذو بعض من الصور تاع امورات القاطو تاع عرسي
SAM_8633.gif SAM_8634.gif

SAM_8640.gif SAM_8632.gif SAM_8637.gif


يتبع...................

 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,256
الإعجابات
58,966
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
المهم تتصدر لعروسة :

العروسة القالمية تتصدر بالقندورة تاع الفتلة
ويحطولها فوال على وجها باه ميبان والو يقولك العادة تقول هك
حتان تحني باه ينحيوهولها
يجيو اهل العريس يحنولها
ويرفعولها لوفوال من وجها
يشطحو شوي
ومباعد تكمل تتصدر في اللبسة لي خيطتها كل وحدة واش تحب

في هذه الاثناء العريس والرجال راهم يقصرو ويحكيو وزاهيين مع بعض

عادة القوالمة يطيبو شربة فريك باللحم وسلاطة متنوعة ودوزيام بلا مرقة حلوة وكفتة او دجاج او شخشوخة الظفر او تريدة او رولي كل واحد ومقدورو

وديسار

هاذي الصينية لي جابولي تعشيت فيها ههه

المهم وصلنا SAM_8779.gif SAM_8635.gif SAM_8636.gif SAM_8646.gif SAM_8650.gif

هاذي شاة لحلال هههه كي كانت معلقة SAM_8651.gif



المهم يتعشاو ويسهرو شويا

ان شاءالله يعجبكم الموضوع البسيط لعقوبة لجميع اللماويين واللماويات

سبق لي وحطيت العرس القالمي بالتفصيل في مجلة سابقة في اللمة كانت مرفوعة في واجهة المنتدى

تقبلوا تحياتي
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
921
الإعجابات
3,060
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تقريبا نفس العادات عندنا حتى من ناحية الاطباق و الحلويات .
ماشاء الله موضوع في القمة اختي . ربي يهنيك ان شاء الله و العاقبة لي مازالو
سخفني الرفيس باللبن نموت عليه :love: . كلشي جاك روعة . يعطيكم الصحة
بارك الله فيك اختي
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,397
الإعجابات
19,236
النقاط
671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#7
السلام عليك
عرسك كان بسيط بزاف ماشاء الله مكلفت روحك مكلفتي ولد الناس لأن الهنا قبل كل شي
ربي يفرحك و يهنيك
 
secret de coeur

secret de coeur

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,702
الإعجابات
1,502
النقاط
851
الإقامة
Incheon.SK
الجنس
أنثى
#8
شوشو اني حضرت عرسك من جديد
كي شغل بصح :love::love:
عجبني بزاف مانحبش تكاليف و التكلف والتبدع
عرسك هايل ماشاء الله
عقبال ماتفرحي بنورسين
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,675
الإعجابات
23,581
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
رائع رائع كنت هايلة ولو ما بنتيش راك درت كل شي قيس ما يساعد راجلك واهلو يعطيك الصحة ودرت جهاز ماشاء الله وما بالغتيش وكل شي درتيه بالطبع ربي يهنيك وعادتكم هايلة اول مرة نسمع بيها
يعطيك الصحة وربي يهنيك يا رب العاقبة لما تزوجي نينا بنتك
مشكورة
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,303
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#10
بوركتي على العرس نقصد على حضورنا لعرسك ههههه
الله يبارك منين كانوا ناس قالمة ناس طبع و شأن
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
1,955
الإعجابات
4,862
النقاط
571
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#11
السلام عليكم
ماشاء الله .باين فيه كان عرس راقي يبارك الله ..كلشي زين وباهي
شكراا على الموضوع المميز
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.