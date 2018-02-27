مشاركة في مسابقة أفضل عادات الزواج في ولايتي ولاية قالمة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت المشاركة في المسابقة
أعرفكم على عادات الزواج في ولاية قالمة
نهار الشوفة:
بعد مايتفاهم الاهل بين بعضهم بالهاتف ويسقسوا مليح على عائلة العريس وهوما بدورهم يسقسو عليهم مليح
يجي نهار الشوفة لي يجي فيه عادة اب العريس والعريس واخوته او رجال كبار فقط من العايلة مثلا خال او عم
والنساء الوالدة والاخت والعمة والخالة يعني ميكونش عدد كبير غير شوي
يجيبو طارط والخاتم وكاين لي يحبو يجيبو بوكي نوار وكورباي لعروسة كل واحد ومقدورو
قلبت مواضيعي القديمة لقيتلكم بعض الصور كنت حطيتها في اللمة ههه باسمي لقديم
يدخلو اهل العريس نمرحبو بيهم اهلا وسهلا يقعدو
الرجال في الصالون والنساء في صالون
نحطولهم حليب وقهوة وقاطو
انا هاذا واش حطيت
بعدما شربو القهوة وكلاو القاطو حطينالهم ديسار وعصير كاين لي يدير تحليات ومكسرات وتاي
مباعد تدخل لالة لعروسة هعهعهع تبا تفكرت كي كنت لاعبتها حشمانة منهم
تسلم عليهم وتقعد يصورو شوي
مباعد يدخل لعريس يصور ويقص لاطارت ويلبسلها الخاتم
يكونو الرجال تفاهمو مع بعض
ويحكيو على الشرط والامور هاذيك المهم تفض يروحو يروحو
نهار الفاتحة :
يقراو الفاتحة في الجامع او في الدار كل واحد واش يحب
المهم الفاتحة نعرضو فيها الرجال بزاف لأنو نعتبروه هي الاساس
امام ومعاه رجال من لافامي وخاصة الكبار يحضرو ويشهدوا على الشرط والمفاهمة
النسا تاني يعرضو حوالي 20 مع عائلة العريس 10 او 15 مرا
انا مهري كان :9 ملايين+براسلي ذهب +خاتم الشوفة +خاتم العقد+شاة لحلال
المهم يجيو يصونيو طيطيططي
يجيبو حوايج الفاتحة لبسة وكوسميتيك وطارط وفخض لحم مزين بالخضرا والديسار
يزغرتو يدخلو النساء للصالون يلقاو سني واجد عليه القاطو :
ضروري البقلاوة والمقروط ومعاه انواع اخرى من الحلويات
يشربو قهوة وحليب وياكلو مالذ وطاب
يحطلوهم الرفيس لي هو ضروري في الفاتحة ويكون مزين بحلوى الدراجي
يتقدم مع اللبن
مباعد تدخل لعروس في ابهى حلتها
كل وحدة واش تلبس غوب ولاقفطان ووو
المهم في عادات القوالمة يديرو ديدجي
انا مدرتش الغنا
دخل العريس قصينا لاطارت صورنا وراحو روحو لانهم بعاد باه يوصلو بكري
انا فاتحتي كانت مع العقد في نفس الوقت
بحكم انو العريس بعيد جبنا نوتار عقدلنا في الدار في نفس اليوم وانتهي
ومن عادات سكان ولاية قالمة العقد يعملوه في البلدية ويجيبو العروس
ويديوها تتغدا هي واهلها
والفاتحة يكبروها تاني انا عدلت حسب واش يوالمني ويوالم ظروف راجلي واهلو
نهار الفراش:
تعدل لعروسة فراشها في دارهم وتزينو ويجيو يصونيو طيطيطيط باه يديوه
ويديرو كورتاج فيه الزهو
من عادات القوالمة انهم يكريو فرقة تاع عساوة
يطبلو على الدف يخرجو بيهم الفراش
والرجال لي يجيو ياكلو القاطو ويشربو قازوز
هاو فراشي هعهعهع
العرس:
يالميمة بقي بنتك بالسلامة
جا نهار العرس من عادات القوالمة العريس يدخل يخرج لعروس من دارهم بالعيساوة انا تاني هادي نحيتها هعهعهع
شفتها معندها حتى فايدة
جاو اهل لعريس للاصال دخلو النسا مع النسا والرجال مع الرجال
يشربو القهوة وياكلو القاطو
ويشطحو ويزهاو
هاذو بعض من الصور تاع امورات القاطو تاع عرسي
يتبع...................
أردت المشاركة في المسابقة
أعرفكم على عادات الزواج في ولاية قالمة
نهار الشوفة:
بعد مايتفاهم الاهل بين بعضهم بالهاتف ويسقسوا مليح على عائلة العريس وهوما بدورهم يسقسو عليهم مليح
يجي نهار الشوفة لي يجي فيه عادة اب العريس والعريس واخوته او رجال كبار فقط من العايلة مثلا خال او عم
والنساء الوالدة والاخت والعمة والخالة يعني ميكونش عدد كبير غير شوي
يجيبو طارط والخاتم وكاين لي يحبو يجيبو بوكي نوار وكورباي لعروسة كل واحد ومقدورو
قلبت مواضيعي القديمة لقيتلكم بعض الصور كنت حطيتها في اللمة ههه باسمي لقديم
يدخلو اهل العريس نمرحبو بيهم اهلا وسهلا يقعدو
الرجال في الصالون والنساء في صالون
نحطولهم حليب وقهوة وقاطو
انا هاذا واش حطيت
بعدما شربو القهوة وكلاو القاطو حطينالهم ديسار وعصير كاين لي يدير تحليات ومكسرات وتاي
مباعد تدخل لالة لعروسة هعهعهع تبا تفكرت كي كنت لاعبتها حشمانة منهم
تسلم عليهم وتقعد يصورو شوي
مباعد يدخل لعريس يصور ويقص لاطارت ويلبسلها الخاتم
يكونو الرجال تفاهمو مع بعض
ويحكيو على الشرط والامور هاذيك المهم تفض يروحو يروحو
نهار الفاتحة :
يقراو الفاتحة في الجامع او في الدار كل واحد واش يحب
المهم الفاتحة نعرضو فيها الرجال بزاف لأنو نعتبروه هي الاساس
امام ومعاه رجال من لافامي وخاصة الكبار يحضرو ويشهدوا على الشرط والمفاهمة
النسا تاني يعرضو حوالي 20 مع عائلة العريس 10 او 15 مرا
انا مهري كان :9 ملايين+براسلي ذهب +خاتم الشوفة +خاتم العقد+شاة لحلال
المهم يجيو يصونيو طيطيططي
يجيبو حوايج الفاتحة لبسة وكوسميتيك وطارط وفخض لحم مزين بالخضرا والديسار
يزغرتو يدخلو النساء للصالون يلقاو سني واجد عليه القاطو :
ضروري البقلاوة والمقروط ومعاه انواع اخرى من الحلويات
يشربو قهوة وحليب وياكلو مالذ وطاب
يحطلوهم الرفيس لي هو ضروري في الفاتحة ويكون مزين بحلوى الدراجي
يتقدم مع اللبن
مباعد تدخل لعروس في ابهى حلتها
كل وحدة واش تلبس غوب ولاقفطان ووو
المهم في عادات القوالمة يديرو ديدجي
انا مدرتش الغنا
دخل العريس قصينا لاطارت صورنا وراحو روحو لانهم بعاد باه يوصلو بكري
انا فاتحتي كانت مع العقد في نفس الوقت
بحكم انو العريس بعيد جبنا نوتار عقدلنا في الدار في نفس اليوم وانتهي
ومن عادات سكان ولاية قالمة العقد يعملوه في البلدية ويجيبو العروس
ويديوها تتغدا هي واهلها
والفاتحة يكبروها تاني انا عدلت حسب واش يوالمني ويوالم ظروف راجلي واهلو
نهار الفراش:
تعدل لعروسة فراشها في دارهم وتزينو ويجيو يصونيو طيطيطيط باه يديوه
ويديرو كورتاج فيه الزهو
من عادات القوالمة انهم يكريو فرقة تاع عساوة
يطبلو على الدف يخرجو بيهم الفراش
والرجال لي يجيو ياكلو القاطو ويشربو قازوز
هاو فراشي هعهعهع
العرس:
يالميمة بقي بنتك بالسلامة
جا نهار العرس من عادات القوالمة العريس يدخل يخرج لعروس من دارهم بالعيساوة انا تاني هادي نحيتها هعهعهع
شفتها معندها حتى فايدة
جاو اهل لعريس للاصال دخلو النسا مع النسا والرجال مع الرجال
يشربو القهوة وياكلو القاطو
ويشطحو ويزهاو
هاذو بعض من الصور تاع امورات القاطو تاع عرسي
يتبع...................