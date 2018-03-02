السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نصيحة مهمة أعجبتني أردت أن أنقلها لكن

بعنوان لماذا لا أقوم الليل ​

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لماذا لا أقوم الليل؟! في الحقيقة سؤال مهم، كان يروادني كثيراً و أفضل اجابة كنت أطرحها هي لأنني مذنب عاصي، نعم أنا مذنب عاصي، حتى صلاة الفرض لا أصليها في وقتها وأتخلف عن الجماعة، كثيراً ما ينطلق لساني في ذكر عورات أصحابي، أستمع إلى الغناء، وأتجنب مواطن العلماء، فكيف أقف بين يدي الله عز وجل في الليل وأنا بكل هذه الذنوب؟! كيف أستطيع أن أقابله وأذكره وأنا العبد المقصر الذي لم يترك ذنب إلا وفعله؟!الأمر أشبه بأن تسرق لوالدك النقود ثم يكتشف أمرك بالله عليك هل تستطيع مقابلته ونظر في وجهه كأنه لم يحصل شيء؟!أنا لا أقوم الليل لأني لا أستحق أبداً الوقوف بين يدي الله عز وجل، في الحقيقة كان هذا هو جوابي عن السؤال حتى قرأت يوم حديثاً غير مجرى حياتي، كان هذا الحديث فيه من المواعظ الكثير، أتذكر أن وقت قرائتي الحديث كان في الليل عندما كنت أتجول على صفحات المواقع، فإذا بي أطلع عليه، مضمونه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلةً ، يعني قبل امرأة لا تحل له، ثم ندم على ذلك، فذهب مسرعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، فنزل قوله تعالى :"أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"[ سورة هود]. فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لجميع أمتي كلهم".في الحقيقة أثرت في هذه القصة كثيرا خصوصاً عندما قال رسول الله :" لجميع أمتي كلهم"، هذه الأيات تحثنا على التمسك بالصلاة مهما كثرت الذنوب، فإن الصلاة تمحي الذنوب ، وتكسب الحسنات، مهما كانت ذنوبك فإنها ستجمع فوق ظهرك وأنت راكع وستبدأ بالتساقط، والأمر سيان في السجود.بدأت أتفكر في هذه الأية ثم قلت في نفسي، يعني أستطيع أن أقابل الله وأنا مذنب؟! أستطيع أن أذهب وأقف بين يديه وأستغفر لذنوبي، بدأت نفسي تحثني وتقول : قم ياهذا إنه الوقت الأمثل لتقابل ربك وتستغفر لذنبك، ذهبت للتوضأ، وحضرت الصلاة وبدأت لحظات الخشوع، صراحة كانت ليلة مميزة، والغريب في الأمر أن قيام الليل جعلني أتوقف عن الكثير من المعاصي لا أدري كيف حدث ذلك ولكن وجدت نفسي توقفت عن الإستماع إلى الغناء، وبدأت أكف لساني عن أعراض الناس، وبدأت أغض بصري عن النساء، فما أجمل حلاوة التوبة، وما أجمل استشعار الأية وتدبرها لنستنتج منها أنه لا مكان للنجاة من عذاب الله إلا اللجوء اليه.-------------------قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة مذكورة في صحيح البخاري