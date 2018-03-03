متوفر 1000 دولار بيتكوين مقابل CCP

سعر البيع: 180 د.ج (السعر ثابت )

( الدفع يكون حسب موقع بينانص و الحجز يكون usdt و بعدها اشتري لك العملة التي تريد )



الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري 0.001 بيتكوين ثابتة كما

يمكنني ان اشتري لك ليتكوين لان عمولته صغيرة حوالي 2 دولار

بالنسبة لمن يريد الاستقبال usdt العمولة 25 دولار

- أقل مبلغ للحجز 50 دولار أكيد -

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ملاحظة /

سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة

لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى

في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )

المصدر / خدمات مشروعة