عرض بيع متوفر للبيع 1000 دولار بيتكوين - USDT

بيانات المعاملة المالية
البائع
صدام بكل فخر
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,207
الإعجابات
741
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1
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متوفر 1000 دولار بيتكوين مقابل CCP
سعر البيع: 180 د.ج (السعر ثابت )
:coffee::coffee:
( الدفع يكون حسب موقع بينانص و الحجز يكون usdt و بعدها اشتري لك العملة التي تريد )
:coffee::coffee:
الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري 0.001 بيتكوين ثابتة كما
يمكنني ان اشتري لك ليتكوين لان عمولته صغيرة حوالي 2 دولار
بالنسبة لمن يريد الاستقبال usdt العمولة 25 دولار
- أقل مبلغ للحجز 50 دولار أكيد -
**********
ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )

المصدر / خدمات مشروعة

اثبات الرصيد
⬇⬇

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آخر تعديل:
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,207
الإعجابات
741
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#4
قال mehdi01:
السلام عليكم . هل يمكنك أن تحولها إلى دوج كوين أحتاج 95$ دوج كوين في منصة يوبيت
إضغط للتوسيع...
للاسف اخي لا يوجد في المنصة عملة الدوج ...
 
M

mehdi01

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
3 أوت 2016
المشاركات
48
الإعجابات
15
النقاط
3
#8
تم الدفع لك أخي 17945 دج مقابل 97$ ليتكوين
تفقد الخاص للاطلاع على الوصل و عنوان محفظة الليتكوين
 
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