ليس كما نظن

جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
1 جانفي 2018
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أنثى
#1
اهلا بالجميع والله و انا ارد في موضوع لاختي @لؤلؤة قسنطينة تذكرت حكاية وقعت معي أريد ان احكيها لكم هي عبرة لنا جميعا كي نعرف ان الاحسان للمذنب هو طريق لهدايته

في عام 2013 كنت فاتحة فايس بوك أردت ان انشر ديننا عبره مادام وسيلة للاتصال قلت لاستغلها احسن استغلال،في تلك الفترة كانت لي صديقة من نيويورك من السود فتاة في العشرينات تغني الهيب هوب كانت تبعث لي تسجيلاتها و انا كنت امدح صوتها و احكي معها على عملها في ذاك الوقت كانت تبيع الملابس و لم احكي معها يوما عن الدين فقط تعرف انني مسلمة و انا اعرف انها مسيحية و متفقتان ان الله هو رب الجميع اما بعده لم ننقاش الموضوع و محترمات ديانة بعضنا ...و في تلك الفترة انا كنت ضعيفة في الانجليزية خاصة تعهم صعبة شوي كنت نسوفري باه نحكي معاها ههههه ايا و كان واحد صديق اخر مصري محمد مهندس كان يتقن اللغة الانجليزية جعلته مترجمي و اصبحت صديقتنا الاثنين و اول ماسمع صوتها قالي لو انها ترتل القرآن سيصبح اجمل و اجمل...المهم مرت الأيام و انا اتعامل معها عادي فقط اخلاقي من تتكلم ........سنعود للحكاية
في مثل ذاك الوقت كنت احكي مع فتاة اخرى هي بنت الجزائر لكنها من بنات كيما نقولوا ) بنت ملاهي)اعتذر عن الكلمة لكنه واقع مرير المهم هي كاشفة صورها و واقعها عادي ...حكيت معاها على اساس عادي فتاة لفتاة في الاول رفضت ان تحكي معي لكن بالطول جعلتها تقبل لانني ببساطة لم اقل لها انك مخطئة و عودي للطريق لأنكي ستدخلين النار ووووووو بل بالعكس جعلت نفسي احكي معها عن همومها و مشاكلها و اواسيها و لا يوم قتلها اكي غالطة حتى نهار شفت صديقتها نشرت قالت بلي صديقتي اي في مستشفى دارت accèdent و كانت قريبة مني ايا قلت لخويا داني ليها رحت عندها و كي دخلت للغرفة معرفتنيش وليت عرفتها بنفسي والله صدقوني ولات تبكي و فاتت الايام و جاء العيد الكبير و ك حكيت معاها قتلها وين رح تعيدي قاتلي مع الجماعة في عنابة وليت قتلها ارواحي تعيدي عندنا مأمنتش قاتلي مستحيل داركم يقبلوا بيا قتلها علاه لا راكي بنت كيفك كيفنا و حتى اذا كشما غلطتي علاه حنا منغلطوش كل انسان خطاء و خير الخطاؤون التوابون....و كانت اول مرة نقوللها هذا الكلام بعد عام و نص و انا نحكي معاها...سكتت نصيب و قاتلي يعني ربي يسامحني....قتلها علاه لا ربي بابو ديما مفتوحة.....و جات عيدت معانا رغم انوا والدي صعيب الا اني قنعتوا بحالتها و قتلوا بلاك نكونوا سبب في هدايتها و الحمدلله بعد هذاك العيد بشهر عادت لدارهم و استقبولها و تابت و اي درك متزوجة و الحمدلله والله العبد كي يعاون خوك على الهداية خيرلوا من يزيد عليه بالكلام.
و درك نرجوا لصديقتي هذيك المسيحية بعد 2015 انقطعت اتصالي بيها لاني ربطت حسابي و بعد زواجي كي فتحت فايس و كتبتوا بنفس الاسم تعي القديم بعد اشهر بعثلي محمد المصري طلب صداقة انا تشوكيت علاه بعثلي،بعدها بعثلي رسالة في الخاص قالي سمحيني يمكن احرجتك لكني حبيت نقولك بلي صديقتنا اي دخلت للاسلام و الحمدلله و بعثلي تسجيل صوتي تعها و هي ترتل في آية الكرسي.... صدقوني مت بالفرحة و سجدت في هذيك اللحظة حمدت ربي....
و هذه بعض من مغامراتي ههههه المهم سمحوني اذا طولت عليكم و لا تنسو شاركونا حكاياتكم و انتظر ردودكم
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
1 جانفي 2018
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311
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1,218
النقاط
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الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#2
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي جميلة والله قصص في القمة
فعلا أخلاق الانسان هي واجهة لكل شيء بما في ذلك الدين تاعنا وكذلك أخلاق
من يعتنقون هذا الدين، وانا صدقيني من خلال موضوعي لي وضعتو انا تاني ضد التحدث في أي شخص
لكن قلت اذا كنت تكره انسان لأنو سيء علنا بالاك نعذروك ولكن تكرهو بدون سبب هنا ماراكش معذور
ولكن في النهاية انا مع الشخص لي يهتم بنفسو ويحاول يصلح عيوبو، حتى ولو شخص غالط
ادعيلو بالهداية وخليه لمولاه هو قادر يغفرلو والدنيا دوارة لو ما يسترش علينا ربي
قادر كل شخص فينا يروح لطريق خطأ لا سمح الله يعني مالازمش نتمسخرو بناس خلاف
فقط لأنو واحد مذنب او غير مسلم، لأنو الهداية هادي والصلاة لي نصليوها لازم نحمدو ربي عليها
لأنو نعمة من المولى يعني الانسان يحاول دائما يمشي بالحسنى ويطلب الهداية لنفسو أولا
ثم للناس، شكرا حبيبتي على موضوعك الرائع
وجزاك الله خيرا
تحياتي​
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
311
الإعجابات
1,218
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي جميلة والله قصص في القمة
فعلا أخلاق الانسان هي واجهة لكل شيء بما في ذلك الدين تاعنا وكذلك أخلاق
من يعتنقون هذا الدين، وانا صدقيني من خلال موضوعي لي وضعتو انا تاني ضد التحدث في أي شخص
لكن قلت اذا كنت تكره انسان لأنو سيء علنا بالاك نعذروك ولكن تكرهو بدون سبب هنا ماراكش معذور
ولكن في النهاية انا مع الشخص لي يهتم بنفسو ويحاول يصلح عيوبو، حتى ولو شخص غالط
ادعيلو بالهداية وخليه لمولاه هو قادر يغفرلو والدنيا دوارة لو ما يسترش علينا ربي
قادر كل شخص فينا يروح لطريق خطأ لا سمح الله يعني مالازمش نتمسخرو بناس خلاف
فقط لأنو واحد مذنب او غير مسلم، لأنو الهداية هادي والصلاة لي نصليوها لازم نحمدو ربي عليها
لأنو نعمة من المولى يعني الانسان يحاول دائما يمشي بالحسنى ويطلب الهداية لنفسو أولا
ثم للناس، شكرا حبيبتي على موضوعك الرائع
وجزاك الله خيرا
تحياتي​
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صدقتي اختي فعلا الاخلاق هي كل شيء في الدعوة...نتمنى تشاركينا كش حكاية صرات معاك تذكري برك درك تلقاي انتظرك
بوركتي على المرور
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#5
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
10,970
النقاط
1,441
العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم و رحمة الله
باركك الله فيك اختي ، هذي عبرة بلاك بعض الناس يدو منها صوالح و يفهموا بلي واحد ما يعاتب خوه على اخطائوا و لا يهدر فيه بويسك ديننا ما نتعاملوش بيه هكا مع عباد ربي عندنا نحسنوا لكل الناس سوى يهودي ولا مسلم ما يهمش ، كما يقولو واحد ما يحاسب غيرو كل واحد حسابو عند ربي

ومشكورة على الموضوع عجبني الصراحة و اعذريني حاليا مانيش قادرة نتذكر والو
ان شاء الله مرة اخرى
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
311
الإعجابات
1,218
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#6
قال الصحافية الساخرة:
السلام عليكم و رحمة الله
باركك الله فيك اختي ، هذي عبرة بلاك بعض الناس يدو منها صوالح و يفهموا بلي واحد ما يعاتب خوه على اخطائوا و لا يهدر فيه بويسك ديننا ما نتعاملوش بيه هكا مع عباد ربي عندنا نحسنوا لكل الناس سوى يهودي ولا مسلم ما يهمش ، كما يقولو واحد ما يحاسب غيرو كل واحد حسابو عند ربي

ومشكورة على الموضوع عجبني الصراحة و اعذريني حاليا مانيش قادرة نتذكر والو
ان شاء الله مرة اخرى
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كلامك جواهر اختي صدقتي متشكر على المرور
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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23,539
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم اختي
والله يعطيك الصحة يا جميلة نقولك حاجة انت خير مثال لناس تخمم انو ربي هو اللي يحاسب الجميع وواحد ما عندو حق يحاسب إنسان احنا البعض تغلطي وتطلبي السماح من ربي وتفوتي على غلطاتك وتتمني لو الزمان يرجع وما تعاوديهمش بصح العباد ما يخلوكش توبي وزيدي شكون احنا نحكمو على الناس شكون عندو الحق يحكم على حياتي عانيت وحدي وسوفريت وحدي وواحد ما عندو حق يتحكم فيا او يحاسبني على افعالي وما نحاسب الناس
انا عندي صديقات من كل نوع ونفتخر بيهم ويشهدو بنات المنتدى لما يحكولي اسرارهم ننصحهم كي خوتاتي وما نحطش روحي خير منهم او نتبرا منهم ونحط روحي خير منهم لالا على العكس مصاحبتهم من كل قلبي وما نحكمش عليهم على العكس
نقول ارحمو اللي فالأرض يرحمكم اللي فالسما مي رانا عايشين مع عباد لو دارو مرايا وشافو عرورتهم والله ما يطلو من الباب
انا نقولك يعطيك الصحة جميلة عقليتك هايلة وصدقيني راني كيما انت واكثر لقيت فتاة ملاهي فالمستشفى وين كنت انا وما عندها حتى واحد يجي ليها للسبيطار لما خرجت انا ولات امي تروح تزورها وتديلها الاكل ونجيب حواجيها نغسلهم وصدقيني راهي صحبتي ونزيد نقولك تنصحني نصائح والله اللي لابسة جلباب ما تقولهملي معتبرتني اخت واكثر وانا معاها معاها نقولها اخرجي من اللي راكي فيه اما نحكم عليها لالا ما تعرفي شكون يدخل للجنة انا والا هي
الله يهدي الناس
ربي يحفظك يا رب عجبتيني بزاف يا جميلة
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
2,423
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#8
بارك الله فيك حبيبتي
شيؤ جميل ان نكون سببا في رجوع الناس الى دينهم واخلاقهم الاصيلة والحمد لله طحتي في ناس حقيقين لكن نقوللك التعامل هنا بحذر خاصة لي راهن يحوسو يتبعو طريقتك الجميلة
وان شاء الله تواصلي مسيرتك ويجعلها الله في ميزان حسناتك
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
71
الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
#9
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي رضي الله عنه ” فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النَّعَم”. رواه البخاري، ومسلم .
معاني المفردات:
حُمر النَّعم : الإبل الحمر، وهي من أنفس الأموال عند العرب.
من فوائد الحديث:
1- فضل الدعوة إلى الله تعالى فإنها وظيفة الأنبياء وأتباعهم قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني).
2- الدعوة النافعة هي التي تكون مبنية على العلم لأن الجاهل يفسد ولا يصلح، ولأن الهداية الحقيقية هي موافقة الشرع فإذا تولاها الجاهل لم يؤمن أن يدعو الناس إلى منكر أو ينهى عن معروف.
3- كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل في الدعوة إلى الله تعالى أهل العلم من أصحابه كمعاذ وعلي وأمثالهما رضي الله عن جميع أصحاب نبيه.
4- ثواب الله تعالى لا يعدله شيء من الدنيا، فهداية واحد على يدك خير من أن يكون لك كنوز الدنيا وذلك أن الدنيا فانية وما عند الله باق لا يفنى.
5- الحرص على هداية الناس من ملاحدة ومشركين وكتابيين ومسلمين أهل بدع أو أهل تقصير وتفريط وبذل الأسباب الممكنة في استصلاحهم.
6- لا يملك هداية التوفيق إلا الله تعالى وما على الرسل وأتباعهم إلا البلاغ وهي هداية الدلالة والإرشاد قال تعالى في نفي هداية التوفيق عمن سواه (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أقرب الناس إليه كان غيره من الناس أولى ألا يقدر على ذلك.
وقال سبحانه مثبتاً هداية الدلالة والإرشاد لنبيه صلى الله عليه وسلم _ وغيره في ذلك من سسلك سبيله مثله_ (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) .
7- الفضل الموعود به في الحديث ليس بخاص في هداية الرجال وإنما يشمل النساء أيضاً.
8- من دعا إلى هدى كان له أجر الدعوة فإن استجاب المدعو كان له من الأجر مثل أجره وإن لم يستجب فلا يضر ذلك الداعي إلى الله شيئاً، وقد كان في الأنبياء من استجاب لهم أمم عظيمة كموسى عليه السلام وكنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الأنبياء أتباعاً والحمد لله. ومن الأنبياء من لم يستجب لهم إلا الرهط والاثنان والواحد ومنهم من لم يستجب له أحد كما ثبت في الحديث.




من يفعل الخير لا يعدم جوازيه __ لا يذهب العرف بين الله والناس ...





تسلم الايادي ___ النجم البعيد
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,612
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#10
جزاك الله خيرا اختي جميلة وجعل ذلك في ميزان حسناتك اختي العزيزة كل انسان ممكن يكون داعية في اي مكان بالبيت بالنت بالجامعة بالطريق، باخلاقه بصمته بكلامه الدعوة لا ترتبط بشخص معين امام مسجد او دكتور شرعي بل الجميع مطالب
قصتك جميلة ولها معنى جميل اتمنى الكل يفهمه ، نحن علينا المل والنتائج وهداية الناس على الله عز وجل
اكرررر خالص شكري لك اختي
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,276
الإعجابات
2,735
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#11
قال عاشق الاقصى:
جزاك الله خيرا اختي جميلة وجعل ذلك في ميزان حسناتك اختي العزيزة كل انسان ممكن يكون داعية في اي مكان بالبيت بالنت بالجامعة بالطريق، باخلاقه بصمته بكلامه الدعوة لا ترتبط بشخص معين امام مسجد او دكتور شرعي بل الجميع مطالب
قصتك جميلة ولها معنى جميل اتمنى الكل يفهمه ، نحن علينا المل والنتائج وهداية الناس على الله عز وجل
اكرررر خالص شكري لك اختي
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جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#13
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,218
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#13
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اختي
والله يعطيك الصحة يا جميلة نقولك حاجة انت خير مثال لناس تخمم انو ربي هو اللي يحاسب الجميع وواحد ما عندو حق يحاسب إنسان احنا البعض تغلطي وتطلبي السماح من ربي وتفوتي على غلطاتك وتتمني لو الزمان يرجع وما تعاوديهمش بصح العباد ما يخلوكش توبي وزيدي شكون احنا نحكمو على الناس شكون عندو الحق يحكم على حياتي عانيت وحدي وسوفريت وحدي وواحد ما عندو حق يتحكم فيا او يحاسبني على افعالي وما نحاسب الناس
انا عندي صديقات من كل نوع ونفتخر بيهم ويشهدو بنات المنتدى لما يحكولي اسرارهم ننصحهم كي خوتاتي وما نحطش روحي خير منهم او نتبرا منهم ونحط روحي خير منهم لالا على العكس مصاحبتهم من كل قلبي وما نحكمش عليهم على العكس
نقول ارحمو اللي فالأرض يرحمكم اللي فالسما مي رانا عايشين مع عباد لو دارو مرايا وشافو عرورتهم والله ما يطلو من الباب
انا نقولك يعطيك الصحة جميلة عقليتك هايلة وصدقيني راني كيما انت واكثر لقيت فتاة ملاهي فالمستشفى وين كنت انا وما عندها حتى واحد يجي ليها للسبيطار لما خرجت انا ولات امي تروح تزورها وتديلها الاكل ونجيب حواجيها نغسلهم وصدقيني راهي صحبتي ونزيد نقولك تنصحني نصائح والله اللي لابسة جلباب ما تقولهملي معتبرتني اخت واكثر وانا معاها معاها نقولها اخرجي من اللي راكي فيه اما نحكم عليها لالا ما تعرفي شكون يدخل للجنة انا والا هي
الله يهدي الناس
ربي يحفظك يا رب عجبتيني بزاف يا جميلة
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الله يحفضك حبوبتي و اختي ليليا على مرورك العطر و الجميل أمثالك رائعون يشرفوني والله ان اكون فردا في حياتك دمتي رائعة

قال عاشق الاقصى:
جزاك الله خيرا اختي جميلة وجعل ذلك في ميزان حسناتك اختي العزيزة كل انسان ممكن يكون داعية في اي مكان بالبيت بالنت بالجامعة بالطريق، باخلاقه بصمته بكلامه الدعوة لا ترتبط بشخص معين امام مسجد او دكتور شرعي بل الجميع مطالب
قصتك جميلة ولها معنى جميل اتمنى الكل يفهمه ، نحن علينا المل والنتائج وهداية الناس على الله عز وجل
اكرررر خالص شكري لك اختي
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متشكر اخي على مرورك فعلا صدقت يمناك كلامك جواهر


قال ربي اغفرلي:
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متشكر اخي


قال aljentel:
"إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات "
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قال تعالى:"إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا" سوؤة الاسراء الآية9. صدق الله العظيم

بوركت اخي
 
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