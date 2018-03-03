ليس كما نظن

جميلة أنا
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اهلا بالجميع والله و انا ارد في موضوع لاختي @لؤلؤة قسنطينة تذكرت حكاية وقعت معي أريد ان احكيها لكم هي عبرة لنا جميعا كي نعرف ان الاحسان للمذنب هو طريق لهدايته
في عام 2013 كنت فاتحة فايس بوك أردت ان انشر ديننا عبره مادام وسيلة للاتصال قلت لاستغلها احسن استغلال،في تلك الفترة كانت لي صديقة من نيويورك من السود فتاة في العشرينات تغني الهيب هوب كانت تبعث لي تسجيلاتها و انا كنت امدح صوتها و احكي معها على عملها في ذاك الوقت كانت تبيع الملابس و لم احكي معها يوما عن الدين فقط تعرف انني مسلمة و انا اعرف انها مسيحية و متفقتان ان الله هو رب الجميع اما بعده لم ننقاش الموضوع و محترمات ديانة بعضنا ...و في تلك الفترة انا كنت ضعيفة في الانجليزية خاصة تعهم صعبة شوي كنت نسوفري باه نحكي معاها ههههه ايا و كان واحد صديق اخر مصري محمد مهندس كان يتقن اللغة الانجليزية جعلته مترجمي و اصبحت صديقتنا الاثنين و اول ماسمع صوتها قالي لو انها ترتل القرآن سيصبح اجمل و اجمل...المهم مرت الأيام و انا اتعامل معها عادي فقط اخلاقي من تتكلم ........سنعود للحكاية
في مثل ذاك الوقت كنت احكي مع فتاة اخرى هي بنت الجزائر لكنها من بنات كيما نقولوا ) بنت ملاهي)اعتذر عن الكلمة لكنه واقع مرير المهم هي كاشفة صورها و واقعها عادي ...حكيت معاها على اساس عادي فتاة لفتاة في الاول رفضت ان تحكي معي لكن بالطول جعلتها تقبل لانني ببساطة لم اقل لها انك مخطئة و عودي للطريق لأنكي ستدخلين النار ووووووو بل بالعكس جعلت نفسي احكي معها عن همومها و مشاكلها و اواسيها و لا يوم قتلها اكي غالطة حتى نهار شفت صديقتها نشرت قالت بلي صديقتي اي في مستشفى دارت accèdent و كانت قريبة مني ايا قلت لخويا داني ليها رحت عندها و كي دخلت للغرفة معرفتنيش وليت عرفتها بنفسي والله صدقوني ولات تبكي و فاتت الايام و جاء العيد الكبير و ك حكيت معاها قتلها وين رح تعيدي قاتلي مع الجماعة في عنابة وليت قتلها ارواحي تعيدي عندنا مأمنتش قاتلي مستحيل داركم يقبلوا بيا قتلها علاه لا راكي بنت كيفك كيفنا و حتى اذا كشما غلطتي علاه حنا منغلطوش كل انسان خطاء و خير الخطاؤون التوابون....و كانت اول مرة نقوللها هذا الكلام بعد عام و نص و انا نحكي معاها...سكتت نصيب و قاتلي يعني ربي يسامحني....قتلها علاه لا ربي بابو ديما مفتوحة.....و جات عيدت معانا رغم انوا والدي صعيب الا اني قنعتوا بحالتها و قتلوا بلاك نكونوا سبب في هدايتها و الحمدلله بعد هذاك العيد بشهر عادت لدارهم و استقبولها و تابت و اي درك متزوجة و الحمدلله والله العبد كي يعاون خوك على الهداية خيرلوا من يزيد عليه بالكلام.
و درك نرجوا لصديقتي هذيك المسيحية بعد 2015 انقطعت اتصالي بيها لاني ربطت حسابي و بعد زواجي كي فتحت فايس و كتبتوا بنفس الاسم تعي القديم بعد اشهر بعثلي محمد المصري طلب صداقة انا تشوكيت علاه بعثلي،بعدها بعثلي رسالة في الخاص قالي سمحيني يمكن احرجتك لكني حبيت نقولك بلي صديقتنا اي دخلت للاسلام و الحمدلله و بعثلي تسجيل صوتي تعها و هي ترتل في آية الكرسي.... صدقوني مت بالفرحة و سجدت في هذيك اللحظة حمدت ربي....
و هذه بعض من مغامراتي ههههه المهم سمحوني اذا طولت عليكم و لا تنسو شاركونا حكاياتكم و انتظر ردودكم
في عام 2013 كنت فاتحة فايس بوك أردت ان انشر ديننا عبره مادام وسيلة للاتصال قلت لاستغلها احسن استغلال،في تلك الفترة كانت لي صديقة من نيويورك من السود فتاة في العشرينات تغني الهيب هوب كانت تبعث لي تسجيلاتها و انا كنت امدح صوتها و احكي معها على عملها في ذاك الوقت كانت تبيع الملابس و لم احكي معها يوما عن الدين فقط تعرف انني مسلمة و انا اعرف انها مسيحية و متفقتان ان الله هو رب الجميع اما بعده لم ننقاش الموضوع و محترمات ديانة بعضنا ...و في تلك الفترة انا كنت ضعيفة في الانجليزية خاصة تعهم صعبة شوي كنت نسوفري باه نحكي معاها ههههه ايا و كان واحد صديق اخر مصري محمد مهندس كان يتقن اللغة الانجليزية جعلته مترجمي و اصبحت صديقتنا الاثنين و اول ماسمع صوتها قالي لو انها ترتل القرآن سيصبح اجمل و اجمل...المهم مرت الأيام و انا اتعامل معها عادي فقط اخلاقي من تتكلم ........سنعود للحكاية
في مثل ذاك الوقت كنت احكي مع فتاة اخرى هي بنت الجزائر لكنها من بنات كيما نقولوا ) بنت ملاهي)اعتذر عن الكلمة لكنه واقع مرير المهم هي كاشفة صورها و واقعها عادي ...حكيت معاها على اساس عادي فتاة لفتاة في الاول رفضت ان تحكي معي لكن بالطول جعلتها تقبل لانني ببساطة لم اقل لها انك مخطئة و عودي للطريق لأنكي ستدخلين النار ووووووو بل بالعكس جعلت نفسي احكي معها عن همومها و مشاكلها و اواسيها و لا يوم قتلها اكي غالطة حتى نهار شفت صديقتها نشرت قالت بلي صديقتي اي في مستشفى دارت accèdent و كانت قريبة مني ايا قلت لخويا داني ليها رحت عندها و كي دخلت للغرفة معرفتنيش وليت عرفتها بنفسي والله صدقوني ولات تبكي و فاتت الايام و جاء العيد الكبير و ك حكيت معاها قتلها وين رح تعيدي قاتلي مع الجماعة في عنابة وليت قتلها ارواحي تعيدي عندنا مأمنتش قاتلي مستحيل داركم يقبلوا بيا قتلها علاه لا راكي بنت كيفك كيفنا و حتى اذا كشما غلطتي علاه حنا منغلطوش كل انسان خطاء و خير الخطاؤون التوابون....و كانت اول مرة نقوللها هذا الكلام بعد عام و نص و انا نحكي معاها...سكتت نصيب و قاتلي يعني ربي يسامحني....قتلها علاه لا ربي بابو ديما مفتوحة.....و جات عيدت معانا رغم انوا والدي صعيب الا اني قنعتوا بحالتها و قتلوا بلاك نكونوا سبب في هدايتها و الحمدلله بعد هذاك العيد بشهر عادت لدارهم و استقبولها و تابت و اي درك متزوجة و الحمدلله والله العبد كي يعاون خوك على الهداية خيرلوا من يزيد عليه بالكلام.
و درك نرجوا لصديقتي هذيك المسيحية بعد 2015 انقطعت اتصالي بيها لاني ربطت حسابي و بعد زواجي كي فتحت فايس و كتبتوا بنفس الاسم تعي القديم بعد اشهر بعثلي محمد المصري طلب صداقة انا تشوكيت علاه بعثلي،بعدها بعثلي رسالة في الخاص قالي سمحيني يمكن احرجتك لكني حبيت نقولك بلي صديقتنا اي دخلت للاسلام و الحمدلله و بعثلي تسجيل صوتي تعها و هي ترتل في آية الكرسي.... صدقوني مت بالفرحة و سجدت في هذيك اللحظة حمدت ربي....
و هذه بعض من مغامراتي ههههه المهم سمحوني اذا طولت عليكم و لا تنسو شاركونا حكاياتكم و انتظر ردودكم