طيب الكلام ضيفة العدد الرابع -الطبعة الثانية-طفولتك أيها العضو/ة اللماوي تحت عدساتنا

قال yaso ياسمين:

السلام عليكم اهلا ب اختي في الطفولة نتاعك :

اول الاسئلة :

انت اولى ابناء الوالدين ولالا ؟

واش كانتي تحبب الالعاب في صغرها ؟

واش يقولولك ويدلعوك منين كنت صغيرة ؟

كنت تبكي بزااف ولا عاقلة ما تبكيش؟

من هي افضل صديقة ليك في صغرك ؟



نرجعولك من بعد ان شااء الله ..​ إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام . اهلا بك اختي ياسمين و باسئلتكنبدا على بركة اللهلا انا الثالثة في الترتيب . عندي زوج خاوتي اكثر مني و زوج اقل منيلكن انا البنت الكبرى تاع الدار و عندي اخت وحيدة اقل منيكنت نموت على الدمى و لعبة العرائس . كانت عندي دمية نحبها و نموت عليها و لحد الان اشتاق لها .كنت نخيط لهم فساتين بابداعاتي الخاصةكنت احب اللعب في الخارج لكن الوالدة الكريمة كانت تمنعني بسبب الاوساخ و السخانة خاصة في الصيفكنت نتفرج في رسوم متحركة و الاغنية تبدا بكلمة توتة يا توتة . قلت لهم من اليوم لازم تدلعوني بهذا الاسم يعني توتةو لحد الان دارنا يعيطولي بالاسم هادا و ساعات نتقلق منو خصوصا كي يكونو عندنا ضيافكنت عاقلةبحكم ان ماما كانت خدامة تعودنا نعيشو بدون مشاغبات .تحملت المسؤولية لهذا السبب ملي كنت صغيرة . و كنت نعرف صلاحي و الحمد للهماكانتش عندي صديقة مفضلة صراحة ماكنتش نخرج بزاف من الدار . كنت نلعب مع خاوتي بحكم فارق السن الصغير بيناتنامشكووورة اختي ياسمين