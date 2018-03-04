طيب الكلام ضيفة العدد الرابع -الطبعة الثانية-طفولتك أيها العضو/ة اللماوي تحت عدساتنا

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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- 24 نوفمبر 2015
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- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
نرحب برواد منتدى اللمة الجزائرية
نستضيف في هذا العدد ضيفة
محبوبة في منتدانا الحبيب
وهي الأخت :
@طيب الكلام
والتي نضعها تحت عدستنا اللماوية للتعرف عالمها الطفولي البريء
بعض الأسئلة :
-هل كنتِ مشاكسة أم هادئة أيام الطفولة ؟
-ماهي لعبتك المفضلة التي كنتي تلعبين بها ؟
-اسم أفضل صديقة لديكِ في الطفولة وهل مازلت معك ؟
أهلا وسهلا بك أختي الكريمة
نتمنى أن تعجبك الضيافة
والرجاء من بقية الأعضاء سؤال الضيفة وأن تكون جلسة ممتعة
للتذكير
للضيفة هذا الوسام
وللأعضاء الذين يتقدمون بأسئلة هادفة وكثيرة للعضوة هذا الوسام
في انتظار تفاعلكم ?
نستضيف في هذا العدد ضيفة
محبوبة في منتدانا الحبيب
وهي الأخت :
@طيب الكلام
والتي نضعها تحت عدستنا اللماوية للتعرف عالمها الطفولي البريء
بعض الأسئلة :
-هل كنتِ مشاكسة أم هادئة أيام الطفولة ؟
-ماهي لعبتك المفضلة التي كنتي تلعبين بها ؟
-اسم أفضل صديقة لديكِ في الطفولة وهل مازلت معك ؟
أهلا وسهلا بك أختي الكريمة
نتمنى أن تعجبك الضيافة
والرجاء من بقية الأعضاء سؤال الضيفة وأن تكون جلسة ممتعة
للتذكير
للضيفة هذا الوسام
وللأعضاء الذين يتقدمون بأسئلة هادفة وكثيرة للعضوة هذا الوسام
في انتظار تفاعلكم ?