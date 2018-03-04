طيب الكلام ضيفة العدد الرابع -الطبعة الثانية-طفولتك أيها العضو/ة اللماوي تحت عدساتنا

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
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من عآلمي
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#1
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نرحب برواد منتدى اللمة الجزائرية

نستضيف في هذا العدد ضيفة

محبوبة في منتدانا الحبيب

وهي الأخت :



@طيب الكلام


والتي نضعها تحت عدستنا اللماوية للتعرف عالمها الطفولي البريء

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بعض الأسئلة :


-هل كنتِ مشاكسة أم هادئة أيام الطفولة ؟

-ماهي لعبتك المفضلة التي كنتي تلعبين بها ؟
-اسم أفضل صديقة لديكِ في الطفولة وهل مازلت معك ؟




أهلا وسهلا بك أختي الكريمة
نتمنى أن تعجبك الضيافة
والرجاء من بقية الأعضاء سؤال الضيفة وأن تكون جلسة ممتعة



للتذكير


للضيفة هذا الوسام



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وللأعضاء الذين يتقدمون بأسئلة هادفة وكثيرة للعضوة هذا الوسام




45_1493927261l.gif





في انتظار تفاعلكم ?
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
الإعجابات
12,828
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2


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@محمد التبسي

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@missing heart

@Soumia hadj mohammed

@لؤلؤة قسنطينة

@بشرى ملاك

@الورد الأحمر

@أم منيــــــر

@Princess nour

@أم ياسمينdz







 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
الإعجابات
12,828
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3

السلام عليكم اهلا ب اختي في الطفولة نتاعك :
اول الاسئلة :
انت اولى ابناء الوالدين ولالا ؟
واش كانتي تحبب الالعاب في صغرها ؟
واش يقولولك ويدلعوك منين كنت صغيرة ؟
كنت تبكي بزااف ولا عاقلة ما تبكيش؟
من هي افضل صديقة ليك في صغرك ؟

نرجعولك من بعد ان شااء الله ..
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكرا اختي الكريمة على الاستضافة و ان شاء الله تكون اجوبتي في المستوى المطلوب
رغم ان الحديث عن طفولتي يخيفني نوعا ما و لكن تظل جزء من الماضي الذي احببته و اشتاق اليه احيانا
بارك الله فيك غاليتي ياسمين .
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
2,421
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#5
مشكورة ياسمينتي على موضوعك والاستضافة الطيبة لدلوعتي مروة
لى اسئلة اكيد
?ما كانت لعبتك المفضلة في صغرك
?ما اسم دلعك(باش ندلعك هه)
?ما هوايتك المفضلة
?واش تتمنى تخدمي في المستقبل
?هل تحبين الاندماج ام اتك متحفظة في علاقاتك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم

مساء الورد والياسمين على الجميع

ومربحا بالأخت معنا في هذا العدد من هذه السلسلة المميزة

نتمنى تعجبك الإقامة بيناتنا ومانكونوش تقال عليك بالأسئلة

ورايحة كبداية نطرح أسئلة بسيطة ومن بعد ننتقل لأسئلة أخرى بحول الله

واش هي الرسوم المتحركة لي كنتي تحبي تتفرجيها في صغرك؟

واش هي أكثر حاجة كنتي تخافي منها ونتي صغيرة؟ وهل راحتلك درك ولا مازالت؟

هل كنتِ مدلّلة أبيك أو مدلّلة أمّك في الصغر؟

نكتفي بهذه الأسئلة ونرجع بحول الله



 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#7
قال yaso ياسمين:

السلام عليكم اهلا ب اختي في الطفولة نتاعك :
اول الاسئلة :
انت اولى ابناء الوالدين ولالا ؟
واش كانتي تحبب الالعاب في صغرها ؟
واش يقولولك ويدلعوك منين كنت صغيرة ؟
كنت تبكي بزااف ولا عاقلة ما تبكيش؟
من هي افضل صديقة ليك في صغرك ؟

نرجعولك من بعد ان شااء الله ..
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام . اهلا بك اختي ياسمين و باسئلتك
نبدا على بركة الله
انت اولى ابناء الوالدين ولالا ؟
لا انا الثالثة في الترتيب . عندي زوج خاوتي اكثر مني و زوج اقل مني
لكن انا البنت الكبرى تاع الدار و عندي اخت وحيدة اقل مني
واش كانتي تحبب الالعاب في صغرها ؟
كنت نموت على الدمى و لعبة العرائس . كانت عندي دمية نحبها و نموت عليها و لحد الان اشتاق لها .
كنت نخيط لهم فساتين بابداعاتي الخاصة :ROFLMAO::ROFLMAO: .
كنت احب اللعب في الخارج لكن الوالدة الكريمة كانت تمنعني بسبب الاوساخ و السخانة خاصة في الصيف
واش يقولولك ويدلعوك منين كنت صغيرة ؟
كنت نتفرج في رسوم متحركة و الاغنية تبدا بكلمة توتة يا توتة . قلت لهم من اليوم لازم تدلعوني بهذا الاسم يعني توتة
و لحد الان دارنا يعيطولي بالاسم هادا و ساعات نتقلق منو خصوصا كي يكونو عندنا ضياف :oops:
كنت تبكي بزااف ولا عاقلة ما تبكيش؟
كنت عاقلة :cool: بحكم ان ماما كانت خدامة تعودنا نعيشو بدون مشاغبات .
تحملت المسؤولية لهذا السبب ملي كنت صغيرة . و كنت نعرف صلاحي و الحمد لله
من هي افضل صديقة ليك في صغرك ؟
ماكانتش عندي صديقة مفضلة صراحة ماكنتش نخرج بزاف من الدار . كنت نلعب مع خاوتي بحكم فارق السن الصغير بيناتنا

مشكووورة اختي ياسمين (y)
 
الأفق البعيد

الأفق البعيد

:: عضو فعّال ::
#8
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النقاط
111
الإقامة
من سوريا/ الإقامة: الكويت
الجنس
أنثى
#8
مرحبا بالأخت طيب الكلام...
سأترككِ تجيبي على الأسئلة السابقة الذكر..
ولكن لدي الآن سؤال واحد..او اثنين...
عندما تجلسين بينك وبين نفسكِ...هل يشتاحك الحنين للماضي؟ وهل يُخيّبُك الحاضر مقارنة بالماضي؟
وشكرا لك ..
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
إنضم
27 جانفي 2016
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النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#9
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرحب بالأخت الكريمة @طيب الكلام أهلا وسهلا بك
تحت مجهر الطفولة
للكشف عن ما حملت صفحات طفولتك من خبايا و أسرا

و بسم الله اليكِ أسئليتي :

- لقبك و أنت طفلة صغيرة ؟

- مسلسل كرتويني مفضل ؟ أو أي برنامج آخر ؟

- دخولك المدرسة أول مرة ... حديثنا عن لك التجربة ...

- من كنتِ تفضلين في صغرك ؟ ... أمك أم أباك ؟ و لماذا ؟

هذه هي الأسئلة و ان شاء الله لي عودة لطرح أسئلة أخرى


 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#10
قال Queen Fati:
مشكورة ياسمينتي على موضوعك والاستضافة الطيبة لدلوعتي مروة
لى اسئلة اكيد
?ما كانت لعبتك المفضلة في صغرك
?ما اسم دلعك(باش ندلعك هه)
?ما هوايتك المفضلة
?واش تتمنى تخدمي في المستقبل
?هل تحبين الاندماج ام اتك متحفظة في علاقاتك
إضغط للتوسيع...
اهلا اختي العزيزة فاطمة . و لي الشرف ان اكون دلوعتك :love:
?ما كانت لعبتك المفضلة في صغرك
لعبتي المفضلة هي الدمية نموت عليها و لحد الان متمنية نلعب بيها ههه .
كنت نحب نخيط لهم الفساتين و نمثل دور الام و الدمى بناتي ههه
?ما اسم دلعك(باش ندلعك هه)
كنت نتفرج في رسوم متحركة و الاغنية تبدا بكلمة توتة يا توتة . قلت لهم من اليوم لازم تدلعوني بهذا الاسم يعني توتة
و لحد الان دارنا يعيطولي بالاسم هادا و خصوصا والدي .
وانت اختي لازم تلقاي لي اسم دلع خاص بيك نتي وحدك ;)
?ما هوايتك المفضلة
نحب المطالعة . خصوصا الروايات
و اضافة الى الاشغال اليدوية كيما الكروشي
?واش تتمنى تخدمي في المستقبل
نتمنى نكون استاذة او مربية اجيال في المستقبل ان شاء الله
اذا لقيت خدمة طبعا
?هل تحبين الاندماج ام اتك متحفظة في علاقاتك
على حساب الاشخاص . مي الاغلبية متحفظة و مانحبش نخالط بزاف

شكرا غاليتي على الاسئلة القيمة
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
24 نوفمبر 2015
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901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#11
عدت لك مجددا ?
ان شاء الله نكون خفيفة عليك

سؤالي هذ المرة :
ماذا تعني هذه لتوته


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سفيان اسلام

سفيان اسلام

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
15 أوت 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
351
#12
مساء الخير

اقامة ممتعة طيب الكلام
-ماهي أجمل سنوات مرت عليك؟
-ماهي حكمتك -ماالذي يحزنك ؟
-ماالذي يفرحك ؟
-رأيك عن الانسان المتكبر والكداب؟
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
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الجنس
أنثى
#13
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم

مساء الورد والياسمين على الجميع

ومربحا بالأخت معنا في هذا العدد من هذه السلسلة المميزة

نتمنى تعجبك الإقامة بيناتنا ومانكونوش تقال عليك بالأسئلة

ورايحة كبداية نطرح أسئلة بسيطة ومن بعد ننتقل لأسئلة أخرى بحول الله

واش هي الرسوم المتحركة لي كنتي تحبي تتفرجيها في صغرك؟

واش هي أكثر حاجة كنتي تخافي منها ونتي صغيرة؟ وهل راحتلك درك ولا مازالت؟

هل كنتِ مدلّلة أبيك أو مدلّلة أمّك في الصغر؟

نكتفي بهذه الأسئلة ونرجع بحول الله



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وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مساء الانوار لؤلؤة اللمة و مرحبا بك و باسئلتك اختي الكريمة .
اكيد الاقامة معكم رائعة و اتشرف باسئلتكم


واش هي الرسوم المتحركة لي كنتي تحبي تتفرجيها في صغرك؟
كنت نحب كونان نموت عليه و كنت نندمج مع احداث القصة لدرجة ماتتصوريهاش ههه
كنت نحب محروس و بوكيمون و انا و اخي . هاذو هوما المفضلين عندي بالدرجة الاولى

واش هي أكثر حاجة كنتي تخافي منها ونتي صغيرة؟ وهل راحتلك درك ولا مازالت؟
كنت نخاف من الحشرات . نشوفهم قلبي يحبس و لحد الان نخافهم مهما كان حجم الحشرة نخافها :cry:

هل كنتِ مدلّلة أبيك أو مدلّلة أمّك في الصغر؟
كنت مدللة ابي و لاني كنت الفتاة الوحيدة لمدة 10 سنوات . لحين ما زادت اختي الصغيرة ( بيني و بينها 10 سنوات )
ماما ماكانتش تدللنا بزاف ممكن تخاف نتعودو على دلالها و هي ديما خدامة مسكينة .

شكرا اختي على الاسئلة الرائعة . في انتظار عودتك ان شاء الله​
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#14
قال طيب الكلام:
اهلا اختي العزيزة فاطمة . و لي الشرف ان اكون دلوعتك :love:
?ما كانت لعبتك المفضلة في صغرك
لعبتي المفضلة هي الدمية نموت عليها و لحد الان متمنية نلعب بيها ههه .
كنت نحب نخيط لهم الفساتين و نمثل دور الام و الدمى بناتي ههه
?ما اسم دلعك(باش ندلعك هه)
كنت نتفرج في رسوم متحركة و الاغنية تبدا بكلمة توتة يا توتة . قلت لهم من اليوم لازم تدلعوني بهذا الاسم يعني توتة
و لحد الان دارنا يعيطولي بالاسم هادا و خصوصا والدي .
وانت اختي لازم تلقاي لي اسم دلع خاص بيك نتي وحدك ;)
?ما هوايتك المفضلة
نحب المطالعة . خصوصا الروايات
و اضافة الى الاشغال اليدوية كيما الكروشي
?واش تتمنى تخدمي في المستقبل
نتمنى نكون استاذة او مربية اجيال في المستقبل ان شاء الله
اذا لقيت خدمة طبعا
?هل تحبين الاندماج ام اتك متحفظة في علاقاتك
على حساب الاشخاص . مي الاغلبية متحفظة و مانحبش نخالط بزاف

شكرا غاليتي على الاسئلة القيمة
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شكرا حبيبتي على الاجابات المفصلة والممتع معرفتها،اسعدني ردك عليها يا غالية وان شاء الله ربي يحققلك كل امانيك يا رب واسم الدلع نخمم في واحد شباب ونقول لك?
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
6 أكتوبر 2017
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أنثى
#15
قال الأفق البعيد:
مرحبا بالأخت طيب الكلام...
سأترككِ تجيبي على الأسئلة السابقة الذكر..
ولكن لدي الآن سؤال واحد..او اثنين...
عندما تجلسين بينك وبين نفسكِ...هل يشتاحك الحنين للماضي؟ وهل يُخيّبُك الحاضر مقارنة بالماضي؟
وشكرا لك ..
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اهلا و مرحبا بك اختي
اتشرف بك و باسئلتك القيمة .

عندما تجلسين بينك وبين نفسكِ...هل يشتاحك الحنين للماضي؟ وهل يُخيّبُك الحاضر مقارنة بالماضي؟
سؤال صعب نوعا ما . لان المقارنة بين الماضي و الحاضر صعبة جدا
طبعا احن الى الماضي . الى طفولتي و براءتي و ربما اشياء كثيرة لم اشبع منها في طفولتي و اتمنى لو يعود بي الزمن لاعيشها و لو لدقيقة
طبعا الحاضر يخيبني مقارنة بالماضي . فالزمن و الظروف يحددون مسارنا و حياتنا رغما عنا

بارك الله فيك .
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
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النقاط
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العمر
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ذكر
#16
مساء الانوار
-ماهو لونك المفضل؟
-من هي هذه العضوة في ثلاثة كلماات -؟
-اوقات فراغك ؟
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#17
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
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أنثى
#17
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرحب بالأخت الكريمة @طيب الكلام أهلا وسهلا بك
تحت مجهر الطفولة
للكشف عن ما حملت صفحات طفولتك من خبايا و أسرا

و بسم الله اليكِ أسئليتي :

- لقبك و أنت طفلة صغيرة ؟

- مسلسل كرتويني مفضل ؟ أو أي برنامج آخر ؟

- دخولك المدرسة أول مرة ... حديثنا عن لك التجربة ...

- من كنتِ تفضلين في صغرك ؟ ... أمك أم أباك ؟ و لماذا ؟

هذه هي الأسئلة و ان شاء الله لي عودة لطرح أسئلة أخرى


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وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اهلا و مرحبا باخي صلاح . اتشرف بالاجابة على اسئلتك اخي
بسم الله نبدا بالاجابة .

- لقبك و أنت طفلة صغيرة ؟
كنت نحب رسوم متحركة فيها كلمة توتة قلت لدارنا لازم تقولولي توتة و الا ماتحكيوش معايا هههه
كنت نحب الاسم هادا و لحد الان العائلة يلقبونني بهذا الاسم رغم اني وليت نحشم و نحس بلي كبرت و اسمي خير ههه

- مسلسل كرتويني مفضل ؟ أو أي برنامج آخر ؟
كنت نحب كونان . و نعيش القصة و نتخيلها هههه
و محروس كنت نموت عليه ( ضيعة محروس ) .
ولكن المسلسلات الكرتونية لحد الان نحبهم و نتفرجهم :oops:

- دخولك المدرسة أول مرة ... حديثنا عن لك التجربة ...
كان يوم عادي بالنسبة لي . راح معايا بابا . حكمتني الخلعة و التوتر مع الصباح لكن اندمجت بسرعة و الحمد لله
يعني نشوفها تجربة عادية .

- من كنتِ تفضلين في صغرك ؟ ... أمك أم أباك ؟ و لماذا ؟
كنت نفضل ابي بصراحة . كان يدللني بشدة . وين مايروح يديني معاه
لكن الوالدة كنت نحبها و لحد الان نحبها . و مكانتها لا يعوضها احد

شكرا صلاح . في انتظار بقية اسئلتك القيمة
بارك الله فيك
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#18
قال yaso ياسمين:
عدت لك مجددا ?
ان شاء الله نكون خفيفة عليك

سؤالي هذ المرة :
ماذا تعني هذه لتوته


مشاهدة المرفق 81685
مشاهدة المرفق 81686
مشاهدة المرفق 81687
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اهلا بك اختي ياسمين . و شكرا على اسم الدلع ( اخجلتني بصراحة :oops: )
تمثل طفولتي لي مستحيل ننساها
زينة و نحول
ساندي بل ساندي بل ان اسمي ساندي بل هههه
و الاخير نسيتو بصراحة و لكن ليس غريبا علي . نسيتو عنوانو برك

شكرا حنونة في انتظار عودتك ان شاء الله
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
23 سبتمبر 2015
المشاركات
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النقاط
851
الإقامة
ايام و نرحل
الجنس
أنثى
#19
السلام عليكم
اهلا وسهلا بالاخت الكريمة
استضافة ممتعة


واش هو اسمك ؟و شكون سماك ؟
ذكرى جميلة من طفولتك لن تنسيها ابدا ؟
كنت تخافي باه تديري لبرة ؟
نهار تدخلتي اول مرة تقراي بكيتي ؟
واش هي الحاجة لي ماكنتيش تحبي تاكليها ؟
اعطيني سبة لي خلات يماك تعطيك طريحة جامي تنسايها؟


و لي عودة بحوا الله
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#20
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#20
قال سفيان اسلام:
مساء الخير

اقامة ممتعة طيب الكلام
-ماهي أجمل سنوات مرت عليك؟
-ماهي حكمتك -ماالذي يحزنك ؟
-ماالذي يفرحك ؟
-رأيك عن الانسان المتكبر والكداب؟
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مساء الانوار اخي .
اهلا بك . و اتشرف بالاجابة على اسئلتك

-ماهي أجمل سنوات مرت عليك؟
سنوات طفولتي بصراحة . اجمل ايام حياتي . سنوات جميلة بسيطة احسست فيها بطعم الحياة و لذتها
و لحد الان اشتاق لطفولتي .

-ماهي حكمتك -ماالذي يحزنك ؟
حكمتي هي ان الانسان يجب ان يتحدى و يصمد رغم كل شيء . فالياس يحطم شخصية الانسان و حتى احلامه
مايحزنني هو فقدان اعز الاشخاص الى قلبي . فالفراق يحطم كيان الانسان
و احزن لحزن الاشخاص المقربين الي

-ماالذي يفرحك ؟
نجاحي ربما او نجاح الاشخاص المقربين الي و سعادتهم .

-رأيك عن الانسان المتكبر والكداب؟
اكره الانسان المتكبر و احتقره بصراحة . فالتواضع من اخلاق المسلم فبالنهاية كلنا بشر و التكبر من صفات ضعاف الشخصية فقط
الكذاب اكرهه ايضا . و الانسان يكذب علي مرة مانصدقوش مدى الحياة حتى و لو تاب . نحي منو الثقة . الله غالب

شكرا اخي الكريم على اسئلتك القيمة . بارك الله فيك
 
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