(()) قصة شهيد اليمامة(())

وظل يضرب

في أعداء الله حتى رزقه الله الشهادة.

فحزن المسلمون لموت زيد حزنًا شديدًا،

وكان أشدهم حزنًا عليه أخوه عمر

الذي قال حينما علم بموته: رحم الله

زيدًا سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي،

واستشهد قبلي. وكان دائمًا يقول:

ما هبت الصبا إلا وجدت منها ريح زيد،

وها هو ذا يقول لمتمم بن نويرة:

لو كنت أحسن الشعر لقلت في أخي

زيد مثل ما قلت في أخيك مالك،

وكان متمم قد رثى أخاه مالكًا بأبيات كثيرة،

فقال متمم، ولو أن أخي ذهب

على ما ذهب عليه أخوك

ما حزنت عليه، فقال عمر:

ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به.