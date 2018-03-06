◇◇اذكار المساء حفظكم الرحمن 👇🏻

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

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#1
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#1
🌹قال ابن القيم رحمه الله
اذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع 💪
كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه
بل تصل قوة الدرع ان يعود السهم فيصيب من اطلقه
حصن نفسك😉

اذكار المساء حفظكم الرحمن 👇🏻

🌅⭐اذكار
المساء🌅⭐

----------*-------*-----؛؛--

🌙🌠﷽《اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وََلا يؤده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ》

🌙(من قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح ومن قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح )🌙


🌙🌠﷽《قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.》

🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 》.

🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 》.
🌙(من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء).

🔅 أخرجه أبو داود والترمذي ..🔅

⛅☀ ( امسينا وامسى الملك لله ،والحمد لله،لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،رب اسألك خير مافي هذه الليله وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليله وشر مابعدها ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ،رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر)

🔅 مره واحده🔅

☀⛅ ( اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ) .🌙


🌙🌠(اللهم انت ربي لا إله إلا انت خلقتني وأنا امتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت).🌙

🔅: ( من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك إذا أصبح ) ، 🔅

🌙🌠(اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك،وملائكتك،وجميع خلقك ،أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك).

🔅"من قالها حين يصبح اربع مرات اعتقه الله من النار"🔅


🌙🌠(امسينا على فطرة الإسلام ،وكلمة الإخلاص،وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين).🌙

🔅"مره واحده"🔅


🌙🌠(اللهم مااصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر).🌙

🔅"مره واحده"🔅


🌙🌠(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ،ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).🌙

🔅"مره واحده"🔅


🌙🌠(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير).🌙

🔅"مائة مره وعند الكسل مره واحده"🔅


🌙🌠(سبحان الله وبحمده)
🔅"مائة مره"🔅


🌙🌠(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم).🌙

🔅"ثلاث مرات"🔅


🌙🌠(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).🌙

🔅"ثلاث مرات"🔅


🌙🌠(رضيت بالله ربا وباﻻسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا).🌙

🔅"ثلاث مرات"🔅



🌙🌠(حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).🌙

🔅"سبع مرات"🔅


🌙🌠(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت،اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ،لا إله إلا أنت).🌙

🔅"ثلاث مرات"🔅


🌙🌠(اللهم إني اسألك العافيه في الدنيا والآخره ،اللهم إني أسألك العفو والعافيه في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي).🌙


🔅 "مره واحده"🔅


🌙🌠(اللهم عالم الغيب والشهاده،فاطر السموات والارض ،رب كل شيء ومليكه،أشهد أن لا إله إلا أنت ،أعوذ بك من شر نفسي ،ومن شر الشيطان وشركه،وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم).

🔅"مره واحده"🔅


🌙🌠(امسينا وامسى الملك لله رب العالمين ،اللهم إني أسألك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها،وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها).

🔅"مره واحده"🔅


☀⛅(سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).

🔅"ثلاث مرات صباحا"🔅


⛅☀(اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا)


⛅☀(اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم،اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد)

🔅"عشر مرات"🔅


🌕سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك🌕

💞تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

🌹لا تنسو تجديد النيه في كل عمل
🌹💞🌹 💞🌹💞🌹
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

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#2
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رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الي يوم الدين❤
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
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#5


‏في هذة الساعة المباركة
‏ بگ أمسينا يا الله
‏ ربنا قلوبنا تسألگ عوناً
‏ وترجوگ لطفاً وعفوا" وعافية ورحمة وصلاح الحال والبال..
‏'
‏اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا
‏فِي الأُمُورِ كُلِّهَا،وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا،
‏ وَعَذَابِ الآخِرَةِ..
‏'
‏اللهم ارحـــم موتانا وموتـــــا المسلمين واشــــفي مرضانا ومرضي المســــلمين
اللهم صَل وسلم على نبينا محمد وآله وسلم❤️
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#6
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#6
☀💎أذكار الصباح💎☀

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ
🌴عن أنس يرفعه:لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتي تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل،ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلي أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.

1⃣﴿اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
🌴الثمرة: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتي يمسي،ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتي يصبح.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

2⃣بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾. بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾ (ثلاث مرات )
🌴الثمرة:من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شئ.

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3⃣(أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ)

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4⃣(اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)

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5⃣(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ)
🌴الثمرة:من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح.
وقيل سيد الإستغفار.
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6⃣(اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ) (أربع مرات)
🌴الثمرة:من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار.

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7⃣(اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ)
🌴الثمرة:من قالها حين يصبح فقد أدي شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد أدي شكر ليلته.

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8⃣(اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)
(ثلاث مرات)
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9⃣(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)

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10(اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشَرَكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ)
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11(أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خ

َيْرَ هَذَا الْيَوْمِ:فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ)

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12(أَصْبَحْنا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ)

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13(بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (ثلاث مرات)
🌴الثمرة: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسي لم يضره شئ.
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14(سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) (ثلاث مرات)

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15(رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً) (ثلاث مرات)
🌴الثمرة:من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا علي الله أن يرضيه.

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16(حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (سبع مرات)
🌴الثمرة:من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
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17(يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ)

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18(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً) (إذا أصبح)

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19(سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) (مائة مرة)
🌴الثمرة:من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

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20(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل)

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21(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(مائة مرة إذا أصبح)
🌴الثمرة:من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة،وكانت له حرز من الشيطان
في يومه ذلك حتي يمسي،ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

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22(أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) (مائة مرة في اليوم)
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23(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ) (عشر مرات)
🌴الثمرة:من صلي علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
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#8

🔺فضل قراءة أذكار الصباح والمساء🔺

☆🌱بسم الله الرحمن الرحيم☆
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله🌱

📮فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء🌄

🌿قال الله تعالى: *(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)* [البقرة: 1522]، أمر الله تعالى عباده بذكره والإكثار منه، فذكر الله تعالى عبادةٌ عظيمة وسهلة وخفيفة، فهي لا تحتاج لبذل مجهودٍ عقلي ولا عضلي، إنّما هي تحريك اللسان مع حضور القلب❤ والعقل، أجرها عظيمٌ وفوائدها جمّة، تعود فائدتها على العبد في الدنيا والآخرة، 🍂

⏰وقتها مطلقٌ بإمكان العبد ذكر ربه في كلّ حال، ولكن هناك أذكارٌ مخصوصةٌ بوقت معين وعددٍ معين،
•كأذكار النوم،
•وأذكار
•الصباح والمساء والتي لها من الفضل والبركة ما لا يدركه إلّا من داوم عليها.👌🏻

🔺فضل قراءة أذكار الصباح والمساء🔺

•كسب رضا الله عزّ وجلّ.
زيادة قوة الإيمان بالله💙 سبحانه وتعالى.
•دوام الصلة بالله عزّ وجلّ •والقرب منه والأنس به.
•ذكر الله عزّ وجلّ للعبد في الملأ الأعلى.
•الحفظ من شر الإنس والجنّ وشر كلّ المخلوقات.
•التمتع بحفظ الله عزّ وجلّ وحمايته.
•مغفرة الذنوب والسيئات.
•زيادة الحسنات والثواب.
•دخول الجنة بفضل الله وكرمه.
•دوام نعم الله جلّ وعلا والبركة فيها.
•كفاية الهم والغم والحزن في الدنيا والآخرة.
•طمأنينة القلب وانشراح الصدر.
•التحصن من الشيطان ومكائده.
•الحفظ من الحسد والعين.
•إمداد الجسم بالقوة والطاقة.
•جلب الرزق وقضاء الدين.
•حفظ المكان الذي يبيت فيه الإنسان.

🔸كيفيّة الإتيان بأذكار الصباح والمساء

🌿الإتيان بها بتمهّل وبحضور القلب❤ ووعيه لها وفهمها، ليتسنى للعبد استشعار حلاوة الذكر والصلة بخالقه جلّ وعلا،👍🏻
▪ وأيضاً لتحصيل انشراح الصدر وسعادة النفس.
قراءتها بصوت 🗣منخفض يسمعه قارؤها فحسب ممّا لا يؤدي إلى انزعاج الحاضرين أو التشويش عليهم.
▪قراءتها من غير وضوء جائز فالأذكار لا تحتاج لوضوء كالصلاة، فيصح للحائض والجنب الإتيان بها أيضاً.

⏰وقت قراءة أذكار الصباح والمساء

🔸وقت الصباح يبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح الإتيان بها من بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس🌤، كما أنّ وقت المساء يبدأ من زوال الشمس إلى نهاية نصف الليل الأول، وأفضل وقتٍ لقراءتها من بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

🌸 .. *وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك*•••
 
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