ربي اغفرلي
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🌹قال ابن القيم رحمه الله
اذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع 💪
كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه
بل تصل قوة الدرع ان يعود السهم فيصيب من اطلقه
حصن نفسك😉
اذكار المساء حفظكم الرحمن 👇🏻
🌅⭐اذكار
المساء🌅⭐
----------*-------*-----؛؛--
🌙🌠﷽《اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وََلا يؤده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ》
🌙(من قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح ومن قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح )🌙
🌙🌠﷽《قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.》
🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 》.
🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 》.
🌙(من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء).
🔅 أخرجه أبو داود والترمذي ..🔅
⛅☀ ( امسينا وامسى الملك لله ،والحمد لله،لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،رب اسألك خير مافي هذه الليله وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليله وشر مابعدها ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ،رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر)
🔅 مره واحده🔅
☀⛅ ( اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ) .🌙
🌙🌠(اللهم انت ربي لا إله إلا انت خلقتني وأنا امتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت).🌙
🔅: ( من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك إذا أصبح ) ، 🔅
🌙🌠(اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك،وملائكتك،وجميع خلقك ،أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك).
🔅"من قالها حين يصبح اربع مرات اعتقه الله من النار"🔅
🌙🌠(امسينا على فطرة الإسلام ،وكلمة الإخلاص،وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(اللهم مااصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ،ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير).🌙
🔅"مائة مره وعند الكسل مره واحده"🔅
🌙🌠(سبحان الله وبحمده)
🔅"مائة مره"🔅
🌙🌠(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(رضيت بالله ربا وباﻻسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).🌙
🔅"سبع مرات"🔅
🌙🌠(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت،اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ،لا إله إلا أنت).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(اللهم إني اسألك العافيه في الدنيا والآخره ،اللهم إني أسألك العفو والعافيه في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي).🌙
🔅 "مره واحده"🔅
🌙🌠(اللهم عالم الغيب والشهاده،فاطر السموات والارض ،رب كل شيء ومليكه،أشهد أن لا إله إلا أنت ،أعوذ بك من شر نفسي ،ومن شر الشيطان وشركه،وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم).
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(امسينا وامسى الملك لله رب العالمين ،اللهم إني أسألك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها،وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها).
🔅"مره واحده"🔅
☀⛅(سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).
🔅"ثلاث مرات صباحا"🔅
⛅☀(اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا)
⛅☀(اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم،اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد)
🔅"عشر مرات"🔅
🌕سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك🌕
💞تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
🌹لا تنسو تجديد النيه في كل عمل
🌹💞🌹 💞🌹💞🌹
اذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع 💪
كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه
بل تصل قوة الدرع ان يعود السهم فيصيب من اطلقه
حصن نفسك😉
اذكار المساء حفظكم الرحمن 👇🏻
🌅⭐اذكار
المساء🌅⭐
----------*-------*-----؛؛--
🌙🌠﷽《اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وََلا يؤده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ》
🌙(من قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح ومن قالها حين يمسي اجير من الجن حتى يصبح )🌙
🌙🌠﷽《قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.》
🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 》.
🌙🌠﷽《قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 》.
🌙(من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء).
🔅 أخرجه أبو داود والترمذي ..🔅
⛅☀ ( امسينا وامسى الملك لله ،والحمد لله،لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،رب اسألك خير مافي هذه الليله وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليله وشر مابعدها ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ،رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر)
🔅 مره واحده🔅
☀⛅ ( اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ) .🌙
🌙🌠(اللهم انت ربي لا إله إلا انت خلقتني وأنا امتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت).🌙
🔅: ( من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك إذا أصبح ) ، 🔅
🌙🌠(اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك،وملائكتك،وجميع خلقك ،أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك).
🔅"من قالها حين يصبح اربع مرات اعتقه الله من النار"🔅
🌙🌠(امسينا على فطرة الإسلام ،وكلمة الإخلاص،وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(اللهم مااصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ،ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).🌙
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير).🌙
🔅"مائة مره وعند الكسل مره واحده"🔅
🌙🌠(سبحان الله وبحمده)
🔅"مائة مره"🔅
🌙🌠(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(رضيت بالله ربا وباﻻسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).🌙
🔅"سبع مرات"🔅
🌙🌠(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت،اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ،لا إله إلا أنت).🌙
🔅"ثلاث مرات"🔅
🌙🌠(اللهم إني اسألك العافيه في الدنيا والآخره ،اللهم إني أسألك العفو والعافيه في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي).🌙
🔅 "مره واحده"🔅
🌙🌠(اللهم عالم الغيب والشهاده،فاطر السموات والارض ،رب كل شيء ومليكه،أشهد أن لا إله إلا أنت ،أعوذ بك من شر نفسي ،ومن شر الشيطان وشركه،وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم).
🔅"مره واحده"🔅
🌙🌠(امسينا وامسى الملك لله رب العالمين ،اللهم إني أسألك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها،وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها).
🔅"مره واحده"🔅
☀⛅(سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).
🔅"ثلاث مرات صباحا"🔅
⛅☀(اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا)
⛅☀(اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم،اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد)
🔅"عشر مرات"🔅
🌕سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك🌕
💞تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
🌹لا تنسو تجديد النيه في كل عمل
🌹💞🌹 💞🌹💞🌹