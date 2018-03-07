لاتــكــن ..نــــصــــفـــا..

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#1
لاتــكــن ..نــــصــــفـــا..
لا تجالس أنصاف العشاق، ولا تصادق أنصاف الأصدقاء
لا تقرأ لأنصاف الموهوبين،
لا تعش نصف حياة، ولا تمت نصف موت،
لا تختر نصف حل، ولا تقف في منتصف الحقيقة،
لا تحلم نصف حلم، ولا تتعلق بنصف أمل،
إذا صمتّ.. فاصمت حتى النهاية،
وإذا تكلمت.. فتكلّم حتى النهاية،

لا تصمت كي تتكلم، ولا تتكلم كي تصمت.
إذا رضيت فعبّر عن رضاك، لا تصطنع نصف رضا،
وإذا رفضت.. فعبّر عن رفضك،
لأن نصف الرفض قبول..
النصف هو حياة لم تعشها، وهو كلمة لم تقلها،
وهو ابتسامة أجّلتها،
وهو حب لم تصل إليه،
وهو صداقة لم تعرفها..

النصف هو ما يجعلك غريباً عن أقرب الناس إليك،
وهو ما يجعل أقرب الناس إليك غرباء عنك،
النصف هو أن تصل وأن لاتصل،
أن تعمل وأن لا تعمل،
أن تغيب وأن تحضر..

النصف هو أنت، عندما لا تكون أنت.. لأنك لم تعرف من أنت
النصف هو أن لا تعرف من أنت ..
ومن تحب ليس نصفك الآخر...
هو أنت في مكان آخر في الوقت نفسه!!..
نصف شربة لن تروي ظمأك، ونصف وجبة لن تشبع جوعك،
نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة..
النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز..
لأنك لست نصف إنسان. أنت إنسان..

وجدت كي تعيش الحياة، وليس كي تعيش نصف حياة!!
ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك ... بل بما لا يستطيع أن يظهره
لذلك ... إذا أردت أن تعرفه فلا تصغ إلى ما يقوله ....
بل إلى ما لا يقوله .
من روائع جبران خليل جبران
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,011
الإعجابات
21,776
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
احيانا اخالف ما جاء في موضوعك اخي قصي
ليس نفاقا و لكن اتقاءا للكثير من الثرثرة التي
تصيبني بالدوار
فاكتفي بالنص و انصرف بعيدا
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
قال الامين محمد:
احيانا اخالف ما جاء في موضوعك اخي قصي
ليس نفاقا و لكن اتقاءا للكثير من الثرثرة التي
تصيبني بالدوار
فاكتفي بالنص و انصرف بعيدا
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي الامبن محمد، بارك الله فيك انا اسمي اياد للتصحيح اخي وبارك الله فيك
ما فهمت قصدك اخي من الكلام ، لو عندك اي نقاش ما في مشكلة بكل رحب وسعة ويسعدني ان انقش شخص مثلك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.