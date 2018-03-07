رجاء



لا تسأل اليتيم كيف مات ابوك او امك

و لاتسأل الوالدين كيف مات ابنكما

لاتسأل الرجل العاطل في مجلس رجال انت لماذا لا تعمل

لاتسأل الرجل متوسط الحال و ما أقل كم راتبك

لاتسأل الفقير هل تريد نقودا ؟ بل اعطه من دون سؤال فهذا فيه اكرام لعزة نفسه خصوصا انه يقابلك بين الحين و الآخر

لاتسألي المرأه التي لاتنجب انتي للآن ماعندك أطفال

لاتسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها أو اهمالها فالوجه موضع العزة و لا علم لديك عن كونه مازال يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى

لاتسأل الضيف هل تريد شيئا من شراب او طعام .. قدم ضيافتك دون سؤال فإن سألته فإنك بذلك تحرمه

لاتسأل التاجر او صاحب محل كم تكسب في اليوم فهذا يظهرك بمظهر الحاسد



تنبه :

لا تقل ابدا لانسان يحبك و يختلق اي حديث ليتكلم معك يكفي .. فانت كثير الاسئلة ... فهذا يظهرك بمظهر المنزعج الكاره لمحادثته .. وقد تجرحه .. فتدمع عينه .. و لا يزال يحتفظ ببقايا ابتسامة باهته

همسة

دائما ضع نفسك مكان المتلقي وحاول ان تعيش احساسه

ﻻتحاول استصغار صديق لاجل اضحاك الاخرين مهما كانت الاهميه ﻻن هذا يكون مؤلم جدا عند الصديق