بعض الاسئلة تقتل

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,888
النقاط
746
الجنس
ذكر
لا تسأل اليتيم
كيف مات أبوك أو أمك ؟

ولا تسأل الوالدين :
كيف مات ابنكما ؟

ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :
أنت لماذا لا تشتغل ؟

ولا تسأل الفقير :

هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه

ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :

أنت ما عندك أطفال ؟

ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى

ولا تسأل الضيف :

هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه

ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق ..

دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !
 
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