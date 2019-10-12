بعض الاسئلة تقتل

ناصر dz
:: عضو متألق ::
لا تسأل اليتيم
كيف مات أبوك أو أمك ؟
ولا تسأل الوالدين :
كيف مات ابنكما ؟
ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :
أنت لماذا لا تشتغل ؟
ولا تسأل الفقير :
هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه
ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :
أنت ما عندك أطفال ؟
ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى
ولا تسأل الضيف :
هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه
ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق ..
دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !
كيف مات أبوك أو أمك ؟
ولا تسأل الوالدين :
كيف مات ابنكما ؟
ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :
أنت لماذا لا تشتغل ؟
ولا تسأل الفقير :
هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه
ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :
أنت ما عندك أطفال ؟
ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى
ولا تسأل الضيف :
هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه
ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق ..
دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !