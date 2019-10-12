بعض الاسئلة تقتل

لا تسأل اليتيم

كيف مات أبوك أو أمك ؟



ولا تسأل الوالدين :

كيف مات ابنكما ؟



ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :

أنت لماذا لا تشتغل ؟



ولا تسأل الفقير :



هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه



ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :



أنت ما عندك أطفال ؟



ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى



ولا تسأل الضيف :



هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه



ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق ..



دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !

