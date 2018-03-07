عرض بيع متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP الاورو = 215 دينار جزائري

بيانات المعاملة المالية
البائع
aymen.z
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
215 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

aymen.z

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
18 أوت 2015
المشاركات
126
الإعجابات
4
النقاط
7
الإقامة
El oued
#1
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP

سعر البيع 215 دج للأورو

الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + منتدى اللمة الجزائرية
المصدر حسابي من الباي بال

الاتباث في المرفقات :
 

المرفقات

bouziddz

bouziddz

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,254
الإعجابات
272
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> معلومات - قوانين منتدى تجارة العملات الإلكترونية -- يرجى الإلتزام --
- يرجى إتباع >> معلومات - الطريقة الصحيحة لتحويل البيانات إلى المشرف

ملاحظة: عند تحويل البيانات ضع جميع المشرفين ( Fethi.dz, MESSI23000, mixicali, bouziddz, صدام بكل فخر) في خانة المشاركون.
على البائع التأكد في مركز البريد قبل ارسال المال

على البائع تبليغ المشرفين في حال و جود اي مخالفة
 
A

aymen.z

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
18 أوت 2015
المشاركات
126
الإعجابات
4
النقاط
7
الإقامة
El oued
#4
قال azert777:
ممكن كل المبلغ ب 213 دج
إضغط للتوسيع...
اهلا اخي نعم بما انك تريد كل المبلغ سوف ابيع لك مقابل 213 دج
500 اورو مقابل 106500 دينار جزائري
جاري ارسال المعلومات على الخاص
 
A

azert777

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
4 مارس 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
34
الإقامة
النعامة
الجنس
ذكر
#6
انا موافق بارك الله فيك الدفع سيكون يوم السبت صباح ان شاء الله
 
A

aymen.z

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#7
إنضم
18 أوت 2015
المشاركات
126
الإعجابات
4
النقاط
7
الإقامة
El oued
#7
قال azert777:
انا موافق بارك الله فيك الدفع سيكون يوم السبت صباح ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله , تم ارسال المعلومات في رسالة خاصة بانتظار دخول احد المشرفين لارسالها لك
انا بالانتظار بالتوفيق لك
 
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