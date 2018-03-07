aymen.z
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 18 أوت 2015
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متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP
سعر البيع 215 دج للأورو
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + منتدى اللمة الجزائرية
المصدر حسابي من الباي بال
الاتباث في المرفقات :
سعر البيع 215 دج للأورو
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + منتدى اللمة الجزائرية
المصدر حسابي من الباي بال
الاتباث في المرفقات :
المرفقات
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