متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP



سعر البيع 215 دج للأورو



الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ

الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد



ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين

الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + منتدى اللمة الجزائرية

المصدر حسابي من الباي بال



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