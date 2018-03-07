==نتائج المرحلة الأولى==مسابقة==LAMMA FOOT==

ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال

أهلا و سهلا و مرحبا بكم في





من



المرحلة الاولى رأينا فيها فيها 9 مشاركين من أصل 14 مشاركا

تأهل أصحاب المراكز ال 7 الأولى الى المرحلة الثانية

بالضرورة يتم إقصاء كل من تخلف عن ارسال مشاركته

و نظرا لعدم صدور أي اشعار من الاعضاء الذين تأخرت مشاركاتهم

يعلموننا فيها بنيتهم في المشاركة ... و بغرض عدم التأخر مراعاةً للمشاركين

ارتأينا اعلان نتائج المرحلة الأولى

أولا :

الاجابة النموذجية

اللاعب هو أندريس اينييستا ... رقم قميصه 6

كريستيانو رونالدو أصلا لم يشارك لان البرتغال لم تنشط النهائي.

البطل هو انتر ميلان ... و النهائي كان بين انتر ميلان و بايرن ميونخ.

القيمة هي 101 مليون أورو ... و كان يلعب قبلها في نادي توتنهام هوتسبر الانجليزي .

في مباراة رسمية عدد التبديلات المسموحة 3 .

و في مباراة ودية العدد يكون حسب الاتفاق بين الفريقين المتباريين و الهيئة المنظمة للمقابلة .

في الأوروغواي و الفائز بها هو منتخب الاوروغواي .

يلجأ الحكم الي اضافة شوطين اضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة

اي 30 دقيقة في مجموع الشوطين

و اذا تواصل التعادل يلجأ الحكم الى ضربات الترجيح وليس ضربات الجزاء.

كل من منتخبي ايطاليا و البرازيل.

مرة كل اربع سنوات.

منخب المانيا ... و وصلت 8 مرات للنهائي .

ثانيا :

ملاحظة

يتم خصم

نقطة

عند كل اجابة ناقصة أو مبهمة

أو كل جواب يكون صحيحا في جزء و خاطئا في جزئه الآخر.

ثالثا :

النتائج كانت كالآتي : حسب الترتيب

المتأهلون الى المرحلة الثانية :

1- @زهرة اللمة ... 17 نقطة

2- @وحي القلم ... 16 نقطة

3- @صدام بكل فخر ... 16 نقطة

4- @طيب الكلام ... 15 نقطة

5- @حروف تائهة ... 15 نقطة

6- @لؤلؤة قسنطينة ... 15 نقطة

14 نقطة

المقصيون :

ملاحظة :

نظرا لتعادل الأختين عاشقة الجنة و الاخت مليكة في النقاط ( 14 )

كان لا بد من اقصاء احداهما ... فاحتكمنا الى عدد الاجابات الصفرية

و كان عند الاخت عاشقة الجنة اجابتين صفريتين

و عند الاخت مليكة اجابة صفرية واحدة

أي التأهل من نصيب الاخت أي التأهل من نصيب الاخت @Malika Tlm

شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الاولى

مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين

الى اللقاء في المرحلة الثانية

شكرا

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