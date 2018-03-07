==نتائج المرحلة الأولى==مسابقة==LAMMA FOOT==

Salah eddin
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
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ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
من
المرحلة الاولى رأينا فيها فيها 9 مشاركين من أصل 14 مشاركا
تأهل أصحاب المراكز ال 7 الأولى الى المرحلة الثانية
بالضرورة يتم إقصاء كل من تخلف عن ارسال مشاركته
و نظرا لعدم صدور أي اشعار من الاعضاء الذين تأخرت مشاركاتهم
يعلموننا فيها بنيتهم في المشاركة ... و بغرض عدم التأخر مراعاةً للمشاركين
ارتأينا اعلان نتائج المرحلة الأولى
أولا : الاجابة النموذجية
اللاعب الذي سجل هدف الفوز لاسبانيا في نهائي مونديال جنوب افريقيا ؟ و ما رقم قميصه ؟ ... 2ن
اللاعب هو أندريس اينييستا ... رقم قميصه 6
كمل سجل كريستيانو من هدف في نهائي كاس العالم 2014 ؟ ... 2ن
كريستيانو رونالدو أصلا لم يشارك لان البرتغال لم تنشط النهائي.
بطل دوري أبطال أوروبا نسخة 2010 ؟ ... و بين من كان النهائي ؟ ... 2ن
البطل هو انتر ميلان ... و النهائي كان بين انتر ميلان و بايرن ميونخ.
ما قيمة استقدام اللاعب غاريث بيل الى ريال مدريد ؟ و في أي نادٍ كان يلعب قبل الريال ؟ .... 2ن
القيمة هي 101 مليون أورو ... و كان يلعب قبلها في نادي توتنهام هوتسبر الانجليزي .
كم عدد التبديلات المسموح بها للاعبين في الفريق الواحد في مباراة كرة القدم؟ ... ن2
في مباراة رسمية عدد التبديلات المسموحة 3 .
و في مباراة ودية العدد يكون حسب الاتفاق بين الفريقين المتباريين و الهيئة المنظمة للمقابلة .
أين أٌقيمت أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم ؟ و أي منتخب نالها ؟ .... 2ن
في الأوروغواي و الفائز بها هو منتخب الاوروغواي .
ماذا يحدث عندما ينتهي الوقت بتعادل الفريقين في مباراة إقصائية ؟ ... 2ن
يلجأ الحكم الي اضافة شوطين اضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة
اي 30 دقيقة في مجموع الشوطين
و اذا تواصل التعادل يلجأ الحكم الى ضربات الترجيح وليس ضربات الجزاء.
ما هو الفريق الذي فاز ببطولة كأس العالم مرتين متتاليتين ؟ ... 2ن
كل من منتخبي ايطاليا و البرازيل.
كم مرة تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ .... 2ن
مرة كل اربع سنوات.
ما هو أكثر فريق وصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم؟ ..... 2ن
منخب المانيا ... و وصلت 8 مرات للنهائي .
ثانيا : ملاحظة
يتم خصم نقطة عند كل اجابة ناقصة أو مبهمة
أو كل جواب يكون صحيحا في جزء و خاطئا في جزئه الآخر.
ثالثا :
النتائج كانت كالآتي : حسب الترتيب
المتأهلون الى المرحلة الثانية :
1- @زهرة اللمة ... 17 نقطة
2- @وحي القلم ... 16 نقطة
3- @صدام بكل فخر ... 16 نقطة
4- @طيب الكلام ... 15 نقطة
5- @حروف تائهة ... 15 نقطة
6- @لؤلؤة قسنطينة ... 15 نقطة
7- @Malika Tlm
14 نقطة
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المقصيون :
8- @عآشقة الجنـة ... 14 نقطة
10- @الورد الأحمر ... 13 نقطة
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ملاحظة : نظرا لتعادل الأختين عاشقة الجنة و الاخت مليكة في النقاط ( 14 )
كان لا بد من اقصاء احداهما ... فاحتكمنا الى عدد الاجابات الصفرية
و كان عند الاخت عاشقة الجنة اجابتين صفريتين
و عند الاخت مليكة اجابة صفرية واحدة
أي التأهل من نصيب الاخت @Malika Tlm
شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الاولى
مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين
الى اللقاء في المرحلة الثانية
شكرا
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مشاركات الاعضاء في المرحلة الأولى==LAMMA FOOT==
هنا
مشاركات الاعضاء في المرحلة الأولى==LAMMA FOOT==
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