==نتائج المرحلة الأولى==مسابقة==LAMMA FOOT==

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Salah eddin

Salah eddin

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#1
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#1
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ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
الشهادة-الاعدادية-نجوم-2.png
1520457523556.png


من
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المرحلة الاولى رأينا فيها فيها 9 مشاركين من أصل 14 مشاركا
تأهل أصحاب المراكز ال 7 الأولى الى المرحلة الثانية
بالضرورة يتم إقصاء كل من تخلف عن ارسال مشاركته
و نظرا لعدم صدور أي اشعار من الاعضاء الذين تأخرت مشاركاتهم
يعلموننا فيها بنيتهم في المشاركة ... و بغرض عدم التأخر مراعاةً للمشاركين
ارتأينا اعلان نتائج المرحلة الأولى

أولا : الاجابة النموذجية

اللاعب الذي سجل هدف الفوز لاسبانيا في نهائي مونديال جنوب افريقيا ؟ و ما رقم قميصه ؟ ... 2ن
اللاعب هو أندريس اينييستا ... رقم قميصه 6

كمل سجل كريستيانو من هدف في نهائي كاس العالم 2014 ؟ ... 2ن
كريستيانو رونالدو أصلا لم يشارك لان البرتغال لم تنشط النهائي.

بطل دوري أبطال أوروبا نسخة 2010 ؟ ... و بين من كان النهائي ؟ ... 2ن
البطل هو انتر ميلان ... و النهائي كان بين انتر ميلان و بايرن ميونخ.

ما قيمة استقدام اللاعب غاريث بيل الى ريال مدريد ؟ و في أي نادٍ كان يلعب قبل الريال ؟ .... 2ن
القيمة هي 101 مليون أورو ... و كان يلعب قبلها في نادي توتنهام هوتسبر الانجليزي .

كم عدد التبديلات المسموح بها للاعبين في الفريق الواحد في مباراة كرة القدم؟ ... ن2
في مباراة رسمية عدد التبديلات المسموحة 3 .
و في مباراة ودية العدد يكون حسب الاتفاق بين الفريقين المتباريين و الهيئة المنظمة للمقابلة .

أين أٌقيمت أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم ؟ و أي منتخب نالها ؟ .... 2ن
في الأوروغواي و الفائز بها هو منتخب الاوروغواي .

ماذا يحدث عندما ينتهي الوقت بتعادل الفريقين في مباراة إقصائية ؟ ... 2ن
يلجأ الحكم الي اضافة شوطين اضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة
اي 30 دقيقة في مجموع الشوطين
و اذا تواصل التعادل يلجأ الحكم الى ضربات الترجيح وليس ضربات الجزاء.

ما هو الفريق الذي فاز ببطولة كأس العالم مرتين متتاليتين ؟ ... 2ن
كل من منتخبي ايطاليا و البرازيل.

كم مرة تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ .... 2ن
مرة كل اربع سنوات.

ما هو أكثر فريق وصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم؟ ..... 2ن
منخب المانيا ... و وصلت 8 مرات للنهائي .


ثانيا : ملاحظة
يتم خصم نقطة عند كل اجابة ناقصة أو مبهمة
أو كل جواب يكون صحيحا في جزء و خاطئا في جزئه الآخر.


ثالثا :
النتائج كانت كالآتي : حسب الترتيب

المتأهلون الى المرحلة الثانية :

1- @زهرة اللمة ... 17 نقطة

2- @وحي القلم ... 16 نقطة

3- @صدام بكل فخر ... 16 نقطة

4- @طيب الكلام ... 15 نقطة

5- @حروف تائهة ... 15 نقطة

6- @لؤلؤة قسنطينة ... 15 نقطة

7- @Malika Tlm
14 نقطة
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المقصيون :

8- @عآشقة الجنـة ... 14 نقطة

10- @الورد الأحمر ... 13 نقطة

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ملاحظة : نظرا لتعادل الأختين عاشقة الجنة و الاخت مليكة في النقاط ( 14 )
كان لا بد من اقصاء احداهما ... فاحتكمنا الى عدد الاجابات الصفرية
و كان عند الاخت عاشقة الجنة اجابتين صفريتين
و عند الاخت مليكة اجابة صفرية واحدة
أي التأهل من نصيب الاخت @Malika Tlm





شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الاولى
مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين
الى اللقاء في المرحلة الثانية
شكرا


ملاحظة بامكان المشاركين الاطلاع على مشاركاتهم و تصحيحها
هنا
مشاركات الاعضاء في المرحلة الأولى==LAMMA FOOT==

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Salah eddin

Salah eddin

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#2
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Salah eddin

Salah eddin

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#4
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#4
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#5
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الارض
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أنثى
#5
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مانيش مصدقة ههه . يعني تاهلت ب 15 نقطة هههه .
يعطيكم الصحة خويا على المسابقة الرائعة . و الف مبروك للمتاهلين
بارك الله فيك خويا صلاح .
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
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ذكر
#7
قال طيب الكلام:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مانيش مصدقة ههه . يعني تاهلت ب 15 نقطة هههه .
يعطيكم الصحة خويا على المسابقة الرائعة . و الف مبروك للمتاهلين
بارك الله فيك خويا صلاح .
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و عليكم السلام و رحمة الله
اهلا اختي مروة
مبارك التاهل
شكرا و بارك الله فيك :)


 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
27 جانفي 2016
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ذكر
#8
قال Malika Tlm:
ااف مبروك
نحن في انتظار المرحلة الثانية
شكرا لك اخي
بالتوفيق للجميع
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اهلا بالاخت مليكة
مبروك التاهل
شكرا

 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو مُشارك ::
#9
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حوشنا
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أنثى
#9
السلام عليكم
ههه مفخخة الأسئلة ههه
السؤال الثاني عييت نحوس عليه و هو اصلا ماشاركش هههه
الف مبروك للفائزين و حظ اوفر للبقية
يعطيكم الصحة كامل المشرفين على المسابقة
و في انتظار المرحلة الثانية
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
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حوشنا
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أنثى
#11
السلام عليكم
ههه مفخخة الأسئلة ههه
السؤال الثاني عييت نحوس عليه و هو اصلا ماشاركش هههه
الف مبروك للفائزين و حظ اوفر للبقية
يعطيكم الصحة كامل المشرفين على المسابقة
و في انتظار المرحلة الثانية
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
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#12
السلام عليكم
ههه مفخخة الأسئلة ههه
السؤال الثاني عييت نحوس عليه و هو اصلا ماشاركش هههه
الف مبروك للفائزين و حظ اوفر للبقية
يعطيكم الصحة كامل المشرفين على المسابقة
و في انتظار المرحلة الثانية
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
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#13
قال حروف تائهة:
السلام عليكم
ههه مفخخة الأسئلة ههه
السؤال الثاني عييت نحوس عليه و هو اصلا ماشاركش هههه
الف مبروك للفائزين و حظ اوفر للبقية
يعطيكم الصحة كامل المشرفين على المسابقة
و في انتظار المرحلة الثانية
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اكيد كاين فخاخ في الاسئلة ههههه
المهم مبروك التاهل
ههه
المرحلة الثانية اصعب نشالله ههه
حظ سعيد​
 
Salah eddin

Salah eddin

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طاقم المشرفين
#14
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#14
قال عآشقة الجنـة:
مبروك للجميع
ضرك يجي وحد العبد يستشفى هههههه

العاقبة ليا هههه
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على خاطر تهدري
ههههه
مرة اخرى نشالله
نتي خانك الوقت الاضافي هههه
 
Salah eddin

Salah eddin

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#15
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#15
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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طاقم المشرفات
#16
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#16
السلام عليكم
اييه تأهلت، والله جبتها في الصواب انا سعيدة هههه
اهدي تحياتي الى عمي قوقل لي شاركني هاد المغامرة ههه
ونقولو جهز مخك للمرحلة القادمة ههه
مع اني والله استخدمت عقلي ومعلوماتي الشخصية في بعض الاسئلة
شكرا على المسابقة، والف مبروك لكل الفائزين
تحياتي​
 
Salah eddin

Salah eddin

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طاقم المشرفين
#17
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#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
اييه تأهلت، والله جبتها في الصواب انا سعيدة هههه
اهدي تحياتي الى عمي قوقل لي شاركني هاد المغامرة ههه
ونقولو جهز مخك للمرحلة القادمة ههه
مع اني والله استخدمت عقلي ومعلوماتي الشخصية في بعض الاسئلة
شكرا على المسابقة، والف مبروك لكل الفائزين
تحياتي​
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و عليكم السلام
مبروك عليك التأهل
بصح المرحلة الثانية نشالله
لا عمك غوغل لا خالتك ويكيبيديا
نشالله فيها تخدام راس
ههه
بالتوفيق و مبروك للمتأهلين



 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
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#18
قال Salah eddin:
و عليكم السلام
مبروك عليك التأهل
بصح المرحلة الثانية نشالله
لا عمك غوغل لا خالتك ويكيبيديا
نشالله فيها تخدام راس
ههه
بالتوفيق و مبروك للمتأهلين



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ماشي نتا لي قتلي شاركي برك واستعملي قوقل -__-
خدعتوني مالا، رجعولي دراهمي تشوفو هههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#19
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#19
قال لؤلؤة قسنطينة:

ماشي نتا لي قتلي شاركي برك واستعملي قوقل -__-
خدعتوني مالا، رجعولي دراهمي تشوفو هههه
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ياو ما قلتش ما تستعمليهمش
قلتلك اصلا حتى و تستعمليهم ما يعاونوكش
لانها اسئلة تاع ذكاء و تحليل
ههه

 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
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سكيكدة
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#20
راني نضحك عالادارة اللي جات في ذيل الترتيب 😂

يعطيك الصحة الطبيب وبالتوفيق للجميع 👍
 
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