طريقة تحويل الكاكاو الى لوز

Fleur Rouje
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مقادير لتحويل الكاوكاو الى لوز
روح او عطر اللوز
كيلو كاوكاو بلا قشور
حامض
طريقة تحويل مذاق الكاوكاو الى مذاق اللوز
ناخد الكاكاو الي بلا قشور راه كيتباع مقشر و نبيتوه ليلة كاملة في عصير 4 حبات حامضات أو 5 حسب الحجم حتى يتغطى كلو
صورة الكاوكاو بعدما وضع في عصير الحامض و ترك لمدة ليلة كاملة
في الصباح ناخد ربع الكمية من عطر اللوز في قدرالكسكاس به 2 لتر ماء
و في الكسكاس نضع الكاوكاو و نضع أيضا ربع الكمية من عطر اللوز معه
نضع الكسكاس فوق القدر ونغلق
و نخلوهم يفورو من ساعة لزوج سوايع
حداري كل مرة و نراقبوا القدر إلا نشف نزيدو لماء
حتي الكاوكاو يولي شوية شفاف نحيدوه و نخليوه ينشف
ندخلوه للفرن و نراقبوه مزيان مخصوش يتحرق غير ينشف و يتغير لونو للورديالفااااااااااااتح
نخرجوه من الفرن و نخلوه يبرد
نضعه في الخلاط ولا الطحانة كهربائية و نضع كل العطراللوز المتبقي و قشور الليمونات الي استعملنا لعصير تاعهم
و يطحن الكل
و هذا شكله يمكن استعماله كما نستعمل اللوز
نحصل على لوز حقيقى كما في الصورة يوضع في علبة بلاستيك محكمة الغلق و يدخل الى المجمد الى حين الاستعمال
روح او عطر اللوز
كيلو كاوكاو بلا قشور
حامض
طريقة تحويل مذاق الكاوكاو الى مذاق اللوز
ناخد الكاكاو الي بلا قشور راه كيتباع مقشر و نبيتوه ليلة كاملة في عصير 4 حبات حامضات أو 5 حسب الحجم حتى يتغطى كلو
صورة الكاوكاو بعدما وضع في عصير الحامض و ترك لمدة ليلة كاملة
في الصباح ناخد ربع الكمية من عطر اللوز في قدرالكسكاس به 2 لتر ماء
و في الكسكاس نضع الكاوكاو و نضع أيضا ربع الكمية من عطر اللوز معه
نضع الكسكاس فوق القدر ونغلق
و نخلوهم يفورو من ساعة لزوج سوايع
حداري كل مرة و نراقبوا القدر إلا نشف نزيدو لماء
حتي الكاوكاو يولي شوية شفاف نحيدوه و نخليوه ينشف
ندخلوه للفرن و نراقبوه مزيان مخصوش يتحرق غير ينشف و يتغير لونو للورديالفااااااااااااتح
نخرجوه من الفرن و نخلوه يبرد
نضعه في الخلاط ولا الطحانة كهربائية و نضع كل العطراللوز المتبقي و قشور الليمونات الي استعملنا لعصير تاعهم
و يطحن الكل
و هذا شكله يمكن استعماله كما نستعمل اللوز
نحصل على لوز حقيقى كما في الصورة يوضع في علبة بلاستيك محكمة الغلق و يدخل الى المجمد الى حين الاستعمال