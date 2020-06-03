طريقة إعداد كيكة الحامض الشهية

krimo_05
:: عضو منتسِب ::
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المقادير
* 6 بيضات
* 1 خميرة
* كاس غير مملوء زيت
* كاس غير مملوء سكر
* كاس غير مملوء حليب
* 2 كاس فرينة
* 2 ساشي الفنيلا
* قليل من الملح
* قشور حامضة مبشورة
طريقة التحضير
ناخد البيض ونفصلالابيض والاصفر .نطرب الابيض مع ملح وقليل من السكر جيدا 10دقائق حتى يصبح الخليط على شكل ثلج
ثم نضرب الاصفر مع باقي المكونات السكر فنيلا الزيت الحليب والفرينة والخميرة.ثم نضيف ابيض البيض السابق ونخلط برفق حتى تنسجم المكونات وندخلها للفرن .
طريقة تحضير كريمة الحامض
المقادير
* 2 ملاعق كبيرة زبدة
* 2بيضات
* كاس عصير الحامض والبرتقال
* كاس سكر او اكثر حسب الرغبة
* ورقتين جيلاتين (اختيارية)
طريقة تحضير كريمة الحامض
في كسرونة نضع جميع المكونات مرة واحدة فوق النار مع التحريك المستمر حتلى يعقد الخليط ونضيف الجيلاتين يغلي قليلا .نتركها تبرد وندخلها للثلاجة لتبرد جيدا حتا وقت الاستعمال .
السيرو
كاس ماء مع كاس سكر
طريقة تحضير السيرو :نغلي الماء مع السكر حتى يدوب و نخلط الكل يستعمل باردا لتبليل الجينواز
التزيين
كريم شانتيي مخفوقة
اللوز محمر
طريقة تحضير طورطة :
قطعي الكيكة بعد ان تبرد الى قطعتين بللي الاولى بالسيرو ثم اطليها بكريمة المخفوقة و ضعي عليها القطعة الثانية من الكيكة بللي بالسيرو .اطلي الجوانب و السطح بكريمة الخفق ثم زينيها باللوز ايفيلي تم اطلي السطح بكريمة الليمون .
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