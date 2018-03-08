== سلسلة نجوم الكرة == " ريان جيجز " ... أسطورة ويلز و مدلّل مانشستر يونايتد .

أشــواق 19
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ريان جيجز لاعب مانشستر يونايتد لأكثر من ثلاثة و عشرين عاما، و مدرب الفريق و صاحب اكبر عدد من البطولات و الميداليات و التمريرات الحاسمة، و يعتبر علامة مهمة في تاريخ كرة القدم الانجليزية.
ولد اللاعب ريان جيجز في مدينة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة في 29 من شهر نوفمبر عام 1973م، و اسمه الكامل هو ريان جوزيف جيجز، طوله متر و 79 سنتيمتر تقريبا، و يلعب في منطقة الوسط بشكل رئيسي ، و أبوه هو لاعب الراجبي الشهير داني ويلسون، و قد أمضى ستة سنوات من عمره في كارديف، ثم انتقل إلى مدينة مانشستر، حيث أصبح والده وقتها لاعبا في سوينتون رلفك، و قد بدأ حياته كلاعب كرة قدم مبكرا في طفولته و انضم وقتها لفريق مانشستر سيتي، و لكنه امضي معظم حياته المهنية تقريبا في فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي، حيث انتقل الي مانشستر يونايتد و هو في الرابعة عشرة من عمره في عام 1987م، و لعب لأول مرة بشكل احترافي في عام 1991م، و قضى الثلاثة و عشرين عاما التي تلتها في نفس الفريق.
ريان جيجز مدرب كرة قدم
في نهاية موسم 2013-14 تم تعيين ريان جيجز مديرا فنيا مؤقتا لفريق مانشستر يونايتد بعد اقالة المدير الفني السابق له ديفيد مويس، و في نفس الموسم اعتزل ريان جيجز ملاعب كرة القدم كلاعب ليبدا حياته كمدرب و هو مازال في الحادية و الاربعين من عمره.
مباريات ريان جيجز الدولية
على المستوى الدولي لعب ريان جيجز لصالح منتخب ويلز الوطني حوالي أربع و ستين مرة، و ذلك في الفترة بين عامي 1991م و 2007م، وكان أيضا قائدا لمنتخب انجلترا الذي تنافس في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية التي أقيمت في عام 2012م، وهو واحد من بين ثمانية عشر لاعب تمكنوا من المشاركة في ألف مباراة على مدار حياتهم المهنية كلاعبين.
البطولات التي حصل عليها مع فريقه
حصل ريان جيجز مع فريق مانشستر يونايتد على العديد من الألقاب في البطولات المختلفة، و يعتبر من اكثر اللاعبين الذين تم إعطاؤهم ميداليات الفائزين في التاريخ، حيث حصل على لقب بطولة دوري الأبطال الانجليزي ثلاثة عشر مرة، و فاز أيضا ببطولة كاس الاتحاد الانجليزي أربع مرات، و فاز بكاس الدوري ثلاثة مرات، و شارك مع الفريق في دوري أبطال اوروبا عدة مرات و فاز به مرتين، و حصل على وسام الفيفا في كاس العالم للأندية، و حصل على ميدالية للفائز بكأس الإنتركونتيننتال، و حصل على درع الاتحاد الانجليزين و فاز بكاس السوبر الاوروبي تسعة مرات مع الفريق ايضا.
انجازات أخرى حققها ريان جيجز
لم تكن انجازات ريان جيجز كلاعب تقتصر فقط على البطولات التي حققها مع الفريق، بل له ايضا انجازات شخصية، و منها مثلا أنه أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزتين متتاليتين من جوائز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين و ذلك في عامي 1992م و 1993م، و بسبب حصوله علها مرتين متتاليتين لم يكن يستطيع أن يحصل عليها مرة ثالثة حتى عام 2009م، و كان ريان جيجز أيضا هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المواسم الاثنين و العشرين الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، و هو كذلك أيضا اللاعب الوحيد الذي له أهداف مسجلة في المواسم الواحد و العشرين الأولى من نفس البطولة.
و قد تم اختياره ليكون ضمن فريق القرن لرباطة لاعبي كرة القدم المحترفين في عام 2007م، و اختير أيضا ليكون ضمن فريق الدوري الممتاز للعقد الاخير من القرن العشرين في عام 2003م، و ذلك فضلا عن اختياره ضمن فريق كأس الاتحاد الانجليزي للقرن العشرين، و سجل ايضا الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ مباريات الدوري الممتاز الانجليزي و التي كان عددها 271، و تم اختياره ليكون شخصية بي بي سي الرياضية لعام 2009م، و ذلك بالإضافة إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها في كرة القدم، و تم منحه وسام الامبراطورية البريطانية في احتفالات عيد ميلاد ملكة بريطانيا العظمى في 2007م.