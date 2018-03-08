== سلسلة نجوم الكرة == " ريان جيجز " ... أسطورة ويلز و مدلّل مانشستر يونايتد .

ريان جيجز لاعب مانشستر يونايتد لأكثر من ثلاثة و عشرين عاما، و مدرب الفريق و صاحب اكبر عدد من البطولات و الميداليات و التمريرات الحاسمة، و يعتبر علامة مهمة في تاريخ كرة القدم الانجليزية.