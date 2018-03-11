*?خطأ شائع عند معظم المسلمين فوجب التنبيه !!!*



▪إطلاق ثالث الحرمين *على المسجد الأقصى غير صحيح*.



•قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

*" وليس ببيت المقدس مكان يسمى " حرما " ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن* :

•أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى .

|والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور بريد في بريد ؛ فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

•والثالث " وج " وهو واد بالطائف . فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرما عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به . وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة "



*?[ مجموع الفتاوى (27 / 14) ]*



▪قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -:

*" إطلاق ثالث الحرمين على المسجد الأقصى فإنَّ الحرمين هما مكة والمدينة وليس لهما ثالث والتعبير الصحيح أن يُقال : ثالث المسجدين أي : المشرفين المعظَّمَين "*



*?[ الرد على الرفاعي والبوطي (1 / 18) ]*



▪قال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين - رحمه الله -:

*" ليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان، حرم مكة، وحرم المدينة، وأما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، فكله لا صحة له ولا أصل له، ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى: ثالث الحرمين؛لأن الذي يسمع العبارة يقول: إنه حرم، ولكن الصواب أن تقول: ثالث المسجدين يعني المساجد التي تشد إليها الرحال "*.



?[ الشرح الممتع (7 / 215) ]



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