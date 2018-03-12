عائلتي لا تعيرني اهتمام و اعاني من الوحدة

lina malina
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
اخواتي في الله عندي مشاكل و ارجو منكم الدعم و رد و لو بكلمة او بدعاء لي
انا مقبلة على شهادة الباك و كل منا يعلم صعوبة و ضغوطات هاذا العام
اعاني من الوحدة لا صديقة و لا اخوة ولا والدين اقعد معهم و اتكلم معهم
فاخوتي لي مشاكل معهم و امي لا تحادثني كثيرا طوال الوقت في العمل و الصديقات لا اثق بهم كثيرا بمجرد ان اخرج من الثانوية اقطع صلتي بهم لا اضع بهم ثقة لدرجة احكي ما بداخلي لهم فلا توجد من اثق بها
اجلس في غرفتي يوم كامل وحدي ادرس لا اخرج من المنزل سوى اذ كان يوم درااسي
لكن و الحمدلله احافظ على صلاتي و اقرا قرآني
لكن اشعر بضيق و اشعر بالحاجة لاتكلم مع انسان لكن الكل يغلق الباب في وجهي و اخوتي يحملون لي كراهية لا توصف بكلمة
اعلم انها فترة و تمر لكن هل من حل تقترحونه علي
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
اخواتي في الله عندي مشاكل و ارجو منكم الدعم و رد و لو بكلمة او بدعاء لي
انا مقبلة على شهادة الباك و كل منا يعلم صعوبة و ضغوطات هاذا العام
اعاني من الوحدة لا صديقة و لا اخوة ولا والدين اقعد معهم و اتكلم معهم
فاخوتي لي مشاكل معهم و امي لا تحادثني كثيرا طوال الوقت في العمل و الصديقات لا اثق بهم كثيرا بمجرد ان اخرج من الثانوية اقطع صلتي بهم لا اضع بهم ثقة لدرجة احكي ما بداخلي لهم فلا توجد من اثق بها
اجلس في غرفتي يوم كامل وحدي ادرس لا اخرج من المنزل سوى اذ كان يوم درااسي
لكن و الحمدلله احافظ على صلاتي و اقرا قرآني
لكن اشعر بضيق و اشعر بالحاجة لاتكلم مع انسان لكن الكل يغلق الباب في وجهي و اخوتي يحملون لي كراهية لا توصف بكلمة
اعلم انها فترة و تمر لكن هل من حل تقترحونه علي