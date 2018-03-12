عائلتي لا تعيرني اهتمام و اعاني من الوحدة

L

lina malina

:: عضو منتسِب ::
#1
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algeria
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
اخواتي في الله عندي مشاكل و ارجو منكم الدعم و رد و لو بكلمة او بدعاء لي
انا مقبلة على شهادة الباك و كل منا يعلم صعوبة و ضغوطات هاذا العام
اعاني من الوحدة لا صديقة و لا اخوة ولا والدين اقعد معهم و اتكلم معهم
فاخوتي لي مشاكل معهم و امي لا تحادثني كثيرا طوال الوقت في العمل و الصديقات لا اثق بهم كثيرا بمجرد ان اخرج من الثانوية اقطع صلتي بهم لا اضع بهم ثقة لدرجة احكي ما بداخلي لهم فلا توجد من اثق بها
اجلس في غرفتي يوم كامل وحدي ادرس لا اخرج من المنزل سوى اذ كان يوم درااسي
لكن و الحمدلله احافظ على صلاتي و اقرا قرآني
لكن اشعر بضيق و اشعر بالحاجة لاتكلم مع انسان لكن الكل يغلق الباب في وجهي و اخوتي يحملون لي كراهية لا توصف بكلمة
اعلم انها فترة و تمر لكن هل من حل تقترحونه علي
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#2
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في اللمة الجزائرية
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#2
اهلا اختي
اول شيئ اسئل الله لك النجاح
اختي طبيعي جدا ان تشعري بهذا في هذه السنة
ففي الباكلوريا تتلون لك الون الطيف بكل المشاعر المختلفة
تصبحين ترين بعض التفاصيل بشكل سلبي كانت غائبة عنك قبل هذه المرحلة
ولكن صدقيني والله العظيم وعن تجربة بمجرد ان تنجحي وتدخلين الجامعة تختفي كل
ذكرياتك ومشاعرك التي واجهتك في هذه المرحلة
الوحدة!
اجبي عن هذا لنفسك
من ولد معك عندك تؤم
من سيموت معك
من سيحاسب معك
لمن نجاحك
لمن ومن ومن
ستجدين ان اجابة كل هذه هي انتِ وحدك
تريدين الدواء لوحدتك ؟
هناك من لا يسئلك مقابل ويسمعك بقدر ما تكلمتي
ويحل كل مشاكلك ...الله ياختي الصغيرة
مررت بتجربتك وتعلمت الكثير اختي
حدثي الله تعالى كانه احدا امامك بوحي له بكل شيئ دون خوف وسترين النتيجة
اما اذا هم امر الصداقة كثيرا اختك حواء (همسة نجاح) هنا في خدمتك واستمع لكل ما تريدين قوله
وان شالله استطيع مساعدتك
اعتذر عن طول الرد اتمنى ان يفيدك
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
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#3
اختي نقلك حاجة والله لو تعيرك العائلة نتاعك اهتمام رايحة تحسي بوحد الظغط رهيب ماهوش رايح ينفعك في البكالوريا نتاعك
ولو انو نقول شويا اهتمام ما تضرش لكن انساي حاجة انو عائلة ما تحطش عقلها وقلبها مع الابن اذا كان رايح يفوت في شهادة التعليم النهائي
لذا اخطيك من هذي الوساوس وحاولي تخمم في المهمة الوحيدة نتاعك وهي البكالوريا وفقط ربي يوفقك وينجحك
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
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#4

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بداية ربي يوفقك نشالله و ينجحك في البكالوريا و حطي شوية ما بقاش ياسر
اما كي نجو نشوفو المشكل تاعك
صراحة ربما نتي برك تحسي هاك .. بصح مستحيل باه العايلة يسمحو فيك ولا يفرطو فيك
ممكن تحسي بالاهمال من طرفهم بصح تأكدي بلي راكي في بالهم خاصة والديك
قلة الاهتمام و الانشغال يصراو خاصة كي تكون الام عاملة
يعني تقضي معظم النهار خارج المنزل
بصح اكيد راها مهتمة بيك و تراعي ليك بصح ما تفوقيلهاش برك
اما باه تقولي خاوتك يكرهوك... صح مين ذاك تكون حساسية بين الاخوة
بصح ما تلحقش لدرجة الكره .. و اذا كان حقا كره هنا لازم نشوفو الاسباب الي خلاتو ينمو اذا كان موجود طبعا
ولو اني نظن انها مجرد فكار خاطئة
و الله يولف بيناتكم نشالله و بالتوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
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#5
السلام عليكم
أولا ختي لعزيزة قبل ما نعطيك الحلول راني هنا

اعتابريني ختك، ورسائلي مفتوحة منين تكوني مضغوطة ولا خاصتك حاجة ولا مقلقة من الدنيا هادي ارواحي اشكيلي وانا نسمعلك،

اعتابريني عابر سبيل شكيتيلو وخلاص، اما بالرجوع للحل تعرفي حبيبتي نتي عندك ربما الشي لي ماعندهمش الناس كامل

لأنو الناس تضيق بيهم ويروح يشكيو للناس وللطبيب النفسي وللأصدقاء ووو ومايلقاوش راحتهم لأنهم أهملو الأساس لي لازم

يشكيو ليه وهو ربي سبحانو، علاه الله سبحانه وتعالى بالضبط؟ لأنو يعرف مشكلتك مسبقا ويسمعلك وماش كيما البشر واحد

يتكبر عليك وواحد يفهمك بالعكس كي تشكيلو همك وواحد يهز مشكلتك يرجعها حكاية للناس كامل، بصح الله سبحانه وتعالى

يسمعلك + يخفف عليك + يسترك + يفرج عليك، هاد الاربع أمور ماتلقايهم غير عند ربي سبحانو مالا أولا حبيبتي كي تضيق بيك

من كل جهة خلي فليل خلاااص وين الناس كامل راقدة هزي زربية وصلي واشكي لربي كلشي حتى توافه الامور شفتي هاديك تاع فلانة

هدرت معاها وصمطتني؟ حتى هاد الامور اشكيها لربي سبحانو وابكي وفرغي قلبك ومن بعد اقعدي استغفري رايحة تحسي براحة

وتحسي صح كاين لي راه ويسمعلك وينزل الرحمة على قلبك بعدما كنتي مهمومة وضايقة بيك، بعد ربي سبحانو هزي ورقة وستيلو اكتبي

لنفسك أكتبي كلشي ايجابي في هاد الدنيا واكتبي احلامك وطموحاتك واكتبي الايجابيات لي عندك وماكانش عند ناس خلاف وكلما تضيق

بيك عاودي اقرايهم أما فيما يخص شهادة البكالوريا صدقيني ماتمديلهاش كتر من حجمها، البكالوريا هادي امتحان كيفها كيف بقية

الامتحانات ريفيزي مليح واتوكلي على ربي وصدقيني ربي ماش رايح يخيبك، انا شهادة البكالوريا جوزتها مريضة كنت محتاجة عملية في اسرع

وقت وماقدرتش نديرها وإلا مانروحش للامتحان مابيا نحفظ ومابيا خايفة يزيد عليا الحال كنت نوض على 3 نصلي وندعي ربي ونقعد نريفيزي

هكا كل يوم صدقيني غير مع خلصت الامتحان طحت مريضة في الفراش، يعني دعيت ربي يحميني وحماني وكملت امتحاني ونجحت، على هادي

ختي حطي ثقتك في ربي والباك هادا ماش كلشي في الدنيا هو امتحان عادي أهم العلماء في العالم ماعندهمش بكالوريا

على هادي ماتبنيش عليه حياتك احفظي ووجدي نفسك وكتري الاستغفار ومايكون غير الخير حبيبتي

وكي تنجحي نديرو حفلة هنا كبيرة ^^ اتشجعي ختي لعزيزة حاجة ماتستاهل في الدنيا هادي والحمد لله حتى ولو عندك اخوة يكرهوك ولا

اهل ماش سامعين بيك أحسن من لي يتيم مسكين يطايش من بلاصة لبلاصة ويشيرو ليه بالاصبع، عندك كذلك نعمة البيت ونعمة الصحة،

كاين لي مراض مساكن يتمناو ترجع صحتهم ولو دقيقة وخلي يروح كلشي وكاين لي متمني والدين ولو يكرهوه، على هادي ماتقلقيش

روحك ختي اتوكلي على ربي وكتري من الاستغفار وماتحكيش مع البنات وماتديريش صديقات احسن، اهل يكرهوك ولا ضدك احسن من

صديقة تبينلك المحبة وهي ضدك، اتوكلي على ربي ومايكون غير الخير وهي فترة برك ونتي أقوى منها بكثييير وقادرة عليها

تعرفي علاه؟ خاطر ربي يقول في القرآن الكريم "لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها" يعني ربي كي يحطك في موقف راكي قادرة عليه

يحطك فيه رغم صعوبتو باه يختبر صبرك برك ويشوف كيفاه تتصرفي مع هاد الابتلاء ومن بعد يرزقك الفرج ويرزقك بفرحة تنسيك كامل

هاد الهم، إذن أبشري :) الفرج قادم بحول الله عزيزتي، وربي يوفقك ويرزقك ماتتمناي يارب






 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#6
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#6
( من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام )
المهم ان الانسان يكون صادقا مع نفسه
مقبلا مستبشرا بيومه
ينظر بعين التفاؤل الى غده
ولايلتفت الى القيل والقال
الضغط يجي من العائلة
في البداية اعملي بجد 80 %
و20% الباقية تجي في الاخير توجيهات وثم يوقوفو معاك خير لك
يقول الله تعالى
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
الله نسال ان يرحم ضعفنا
ويقوي ايماننا
ويصلح حالنا
شكرا مرة اخرى دمتي وفية
نشيطة وسخية
سلام
 
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