عائلتي لا تعيرني اهتمام و اعاني من الوحدة

السلام عليكمأولا ختي لعزيزة قبل ما نعطيك الحلول راني هنااعتابريني ختك، ورسائلي مفتوحة منين تكوني مضغوطة ولا خاصتك حاجة ولا مقلقة من الدنيا هادي ارواحي اشكيلي وانا نسمعلك،اعتابريني عابر سبيل شكيتيلو وخلاص، اما بالرجوع للحل تعرفي حبيبتي نتي عندك ربما الشي لي ماعندهمش الناس كامللأنو الناس تضيق بيهم ويروح يشكيو للناس وللطبيب النفسي وللأصدقاء ووو ومايلقاوش راحتهم لأنهم أهملو الأساس لي لازميشكيو ليه وهو ربي سبحانو، علاه الله سبحانه وتعالى بالضبط؟ لأنو يعرف مشكلتك مسبقا ويسمعلك وماش كيما البشر واحديتكبر عليك وواحد يفهمك بالعكس كي تشكيلو همك وواحد يهز مشكلتك يرجعها حكاية للناس كامل، بصح الله سبحانه وتعالىيسمعلك + يخفف عليك + يسترك + يفرج عليك، هاد الاربع أمور ماتلقايهم غير عند ربي سبحانو مالا أولا حبيبتي كي تضيق بيكمن كل جهة خلي فليل خلاااص وين الناس كامل راقدة هزي زربية وصلي واشكي لربي كلشي حتى توافه الامور شفتي هاديك تاع فلانةهدرت معاها وصمطتني؟ حتى هاد الامور اشكيها لربي سبحانو وابكي وفرغي قلبك ومن بعد اقعدي استغفري رايحة تحسي براحةوتحسي صح كاين لي راه ويسمعلك وينزل الرحمة على قلبك بعدما كنتي مهمومة وضايقة بيك، بعد ربي سبحانو هزي ورقة وستيلو اكتبيلنفسك أكتبي كلشي ايجابي في هاد الدنيا واكتبي احلامك وطموحاتك واكتبي الايجابيات لي عندك وماكانش عند ناس خلاف وكلما تضيقبيك عاودي اقرايهم أما فيما يخص شهادة البكالوريا صدقيني ماتمديلهاش كتر من حجمها، البكالوريا هادي امتحان كيفها كيف بقيةالامتحانات ريفيزي مليح واتوكلي على ربي وصدقيني ربي ماش رايح يخيبك، انا شهادة البكالوريا جوزتها مريضة كنت محتاجة عملية في اسرعوقت وماقدرتش نديرها وإلا مانروحش للامتحان مابيا نحفظ ومابيا خايفة يزيد عليا الحال كنت نوض على 3 نصلي وندعي ربي ونقعد نريفيزيهكا كل يوم صدقيني غير مع خلصت الامتحان طحت مريضة في الفراش، يعني دعيت ربي يحميني وحماني وكملت امتحاني ونجحت، على هاديختي حطي ثقتك في ربي والباك هادا ماش كلشي في الدنيا هو امتحان عادي أهم العلماء في العالم ماعندهمش بكالورياعلى هادي ماتبنيش عليه حياتك احفظي ووجدي نفسك وكتري الاستغفار ومايكون غير الخير حبيبتيوكي تنجحي نديرو حفلة هنا كبيرة ^^ اتشجعي ختي لعزيزة حاجة ماتستاهل في الدنيا هادي والحمد لله حتى ولو عندك اخوة يكرهوك ولااهل ماش سامعين بيك أحسن من لي يتيم مسكين يطايش من بلاصة لبلاصة ويشيرو ليه بالاصبع، عندك كذلك نعمة البيت ونعمة الصحة،كاين لي مراض مساكن يتمناو ترجع صحتهم ولو دقيقة وخلي يروح كلشي وكاين لي متمني والدين ولو يكرهوه، على هادي ماتقلقيشروحك ختي اتوكلي على ربي وكتري من الاستغفار وماتحكيش مع البنات وماتديريش صديقات احسن، اهل يكرهوك ولا ضدك احسن منصديقة تبينلك المحبة وهي ضدك، اتوكلي على ربي ومايكون غير الخير وهي فترة برك ونتي أقوى منها بكثييير وقادرة عليهاتعرفي علاه؟ خاطر ربي يقول في القرآن الكريم "لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها" يعني ربي كي يحطك في موقف راكي قادرة عليهيحطك فيه رغم صعوبتو باه يختبر صبرك برك ويشوف كيفاه تتصرفي مع هاد الابتلاء ومن بعد يرزقك الفرج ويرزقك بفرحة تنسيك كاملهاد الهم، إذن أبشريالفرج قادم بحول الله عزيزتي، وربي يوفقك ويرزقك ماتتمناي يارب