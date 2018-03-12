في حكم تعطُّر المرأة عند خروجها من بيتها "

قال دعاء الجنات: السلام عليكم

صحيح صحيح ولكن لم يعد صحيح في مجتمعنا...

أغلبية النساء والفتيات يتعطرن قبل خروجهن وهن على دراية فهذا أسوء حال ...

هدانا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. ​ إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام و رحنة اللهاهلا بالاخت سعادالله المستعان فتيات اليوم الكثير منهن يعلمن انهن كالزانيات و العياذ بالله و يتعمدنسترنا الله و جميع بنات المسلميننورتي حبيبتي