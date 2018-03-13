عرض بيع بيع 1000$ بتكوين BITCOIN مقابل بريد الجزائر ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
mixicali
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
18 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
mixicali

mixicali

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
28 مارس 2007
المشاركات
2,356
الإعجابات
583
النقاط
91
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بيع 1000$ BITCOIN مقابل ccp
سعر البيـع : 18 دج للدولار الواحد
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
العمولة أنا أتحملها
المصدر : صديق
الاثبات:

الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
يتم احتساب سعر البتكوين حسب محفظة بلوك شين
 
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