بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بيع 1000$ BITCOIN مقابل ccp
سعر البيـع : 18 دج للدولار الواحد
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
العمولة أنا أتحملها
المصدر : صديق
الاثبات:
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
يتم احتساب سعر البتكوين حسب محفظة بلوك شين
السلام عليكم ورحمة الله
بيع 1000$ BITCOIN مقابل ccp
سعر البيـع : 18 دج للدولار الواحد
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
العمولة أنا أتحملها
المصدر : صديق
الاثبات:
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
يتم احتساب سعر البتكوين حسب محفظة بلوك شين