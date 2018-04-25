الطائرة المنكوبة

رؤوف المستقبل ب
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وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشين" روسية الصنع سقطت بعد لحظات من إقلاعها نتيجة اشتعال النيران في أحد محركاتها بمحيط القاعدة الجوية في بوفاريك، وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك إلى تندوف ثم بشار.
وقالت الإذاعة الجزائرية إن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح انتقل إلى مكان تحطم الطائرة "للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف" بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وعزت وسائل إعلام جزائرية أسباب العدد الكبير من الضحايا ووجود مدنيين إلى جانب العسكريين بأن الطائرة ربما كانت تنقل عسكريين إلى جانب عائلاتهم في الرحلة التي تعتبر يومية بين بوفاريك وبشار وتندوف