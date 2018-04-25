الطائرة المنكوبة

كل المصائب التي مرت على الجزائر في كفة و هذه الفاجعة في كفة اخرى

الحزن كان كبيرا كبر المصيبة

انا لله و انا اليه راجعون

الله يتغمدهم برحمته الواسعة و يرزق اهاليهم الصبر و السلوان