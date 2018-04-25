الطائرة المنكوبة

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#1
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بلاد المليون ونصف مليون ش
#1
أعلنت السلطات الجزائرية مقتل نحو 257 جنديا ومدنيا كانوا على متن طائرة عسكرية سقطت لدى إقلاعها من مطار بوفاريك (40 كلم غرب العاصمة الجزائر) في أسوأ كارثة جوية من نوعها في تاريخ البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشين" روسية الصنع سقطت بعد لحظات من إقلاعها نتيجة اشتعال النيران في أحد محركاتها بمحيط القاعدة الجوية في بوفاريك، وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك إلى تندوف ثم بشار.

وقالت الإذاعة الجزائرية إن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح انتقل إلى مكان تحطم الطائرة "للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف" بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وعزت وسائل إعلام جزائرية أسباب العدد الكبير من الضحايا ووجود مدنيين إلى جانب العسكريين بأن الطائرة ربما كانت تنقل عسكريين إلى جانب عائلاتهم في الرحلة التي تعتبر يومية بين بوفاريك وبشار وتندوف
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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#4
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم ويوسع عليهم
هي فاجئة أليمة ألمت بأبناء الجزائر
والجزائر تألمت وحزنت معهم ولاتزال تبكيهم
ربي يصبر أهاليهم يارب
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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#6
قال ميلينا:
ان لله و ان اليه راجعون
أحد اقاربي كان من ظمنهم
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عظم الله اجرك اختي
و الله بكينا و حزنا عليهم بلا ما نعرف حتى واحد و لكن هم كامل جزء منا و للآن ما زال ما نسيناهمش
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
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22 ديسمبر 2013
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#7
كل المصائب التي مرت على الجزائر في كفة و هذه الفاجعة في كفة اخرى
الحزن كان كبيرا كبر المصيبة
انا لله و انا اليه راجعون
الله يتغمدهم برحمته الواسعة و يرزق اهاليهم الصبر و السلوان
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#8
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#8
لا حول ولا قوة الا بالله
فاجعة كبيرة والحزن عميييييق
تألمنا وبكينا والحزن عميييبق
لكن ماعسانا نقول
قدر الله وماشاء فعل
رحمهم الله
ربي يصبر اهاليهم ياااارب
😰😰😰😰😰😰😰😰
 
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