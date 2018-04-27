تصماميم مختلفة للمة

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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#1
اتمنى ان تعجبكم اول خطواتي مع التصميم
الصورة الاولى
pizap.jpg
وفي المقابل
pizap (1).jpg
الصورة الثانية :



pizap (2).jpg
وفي المقابل
pizap (3).jpg
الصورة الثالثة

pizap (6).jpg
وفي المقابل
pizap (7).jpg
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
373
الإعجابات
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النقاط
521
العمر
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#2
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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طاقم المشرفات
#3
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من عآلمي
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#3
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اخي تصميمات جميلة تقدر
في ما بعد تطوير نفسك اكثر فاكثر
معليش تقولنا وشمن برنامج استعملت؟
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#4
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في مريخ ^_^
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ذكر
#4
شكرا لك اخي على تصاميم
لكن حجمها كبير لا تناسب وضعها في صورة
لكن حققت انجاز في تصميم
مزيد من تألق وابداع
بوركت
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
29 نوفمبر 2017
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#5
قال yaso ياسمين:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اخي تصميمات جميلة تقدر
في ما بعد تطوير نفسك اكثر فاكثر
معليش تقولنا وشمن برنامج استعملت؟
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استخدمت برنامج piZap
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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قسنطينة
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#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كبداية أخي الكريم في عالم التصميم أهنئك وأشجعك
فعلى الأقل أنت تدرك الطريقة الصحيحة لوضع الكتابة ولوضع الصور وهذا أمر جميل
تحتاج فقط لبعض التعديلات وهي كالآتي
أولا هذه التصاميم التي تحتوي على ترحيب وبسملة والسلام عليكم وغيرها
فهي تعتبر فواصل وليست صور ولذلك يكون حجمها صغيرا ولا تكون محددة بإطار كما فعلت
يعني ذلك الإطار وتلك النجوم صحيح أنها جميلة ولكن تتناسب مع تصاميم أخرى وليس مع الفواصل لأن هذه الاخيرة تكون غير محددة
كذلك الصور التي دمجتها مع العبارة الترحيبية كصورة القلب والنجمة، مثلا المعروف عن المنتدى أنو مكون من أقسام
يعني يمكنك تعويض تلك الصور بصور أخرى تعبر عن نوع القسم، كأن تضع صورة كاميرا كدلالة على قسم التصوير وهكذا حتى يكون التفاعل أكبر على تصاميمك
كذلك نقطتين مهمتين اختيار الألوان واختيار نوع الخط عند الكتابة فهذا يزيد من جمال تصاميمك، غير هذا بالتوفيق أخي أشعر أنك ستكون مصمما بارعا يوما ما :)
وردي هذا هو رد هاوية ليس إلا أي لست أفضل منك في هذا المجال، هو مجرد رأي فقط
بالتوفيق
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
29 نوفمبر 2017
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العمر
17
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بلاد المليون ونصف مليون ش
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أنثى
#7
قال فاعل الخير:
شكرا لك اخي على تصاميم
لكن حجمها كبير لا تناسب وضعها في صورة
لكن حققت انجاز في تصميم
مزيد من تألق وابداع
بوركت
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واش خويا راني اول مر نجرب ههههه شكرا على مرورك
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
29 نوفمبر 2017
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النقاط
521
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
أنثى
#9
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كبداية أخي الكريم في عالم التصميم أهنئك وأشجعك
فعلى الأقل أنت تدرك الطريقة الصحيحة لوضع الكتابة ولوضع الصور وهذا أمر جميل
تحتاج فقط لبعض التعديلات وهي كالآتي
أولا هذه التصاميم التي تحتوي على ترحيب وبسملة والسلام عليكم وغيرها
فهي تعتبر فواصل وليست صور ولذلك يكون حجمها صغيرا ولا تكون محددة بإطار كما فعلت
يعني ذلك الإطار وتلك النجوم صحيح أنها جميلة ولكن تتناسب مع تصاميم أخرى وليس مع الفواصل لأن هذه الاخيرة تكون غير محددة
كذلك الصور التي دمجتها مع العبارة الترحيبية كصورة القلب والنجمة، مثلا المعروف عن المنتدى أنو مكون من أقسام
يعني يمكنك تعويض تلك الصور بصور أخرى تعبر عن نوع القسم، كأن تضع صورة كاميرا كدلالة على قسم التصوير وهكذا حتى يكون التفاعل أكبر على تصاميمك
كذلك نقطتين مهمتين اختيار الألوان واختيار نوع الخط عند الكتابة فهذا يزيد من جمال تصاميمك، غير هذا بالتوفيق أخي أشعر أنك ستكون مصمما بارعا يوما ما :)
وردي هذا هو رد هاوية ليس إلا أي لست أفضل منك في هذا المجال، هو مجرد رأي فقط
بالتوفيق
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شكرا اختي على النصائح
كم جميل ما كتبتي
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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العمر
17
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#10
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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طاقم المشرفات
#11
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#11
اخي رؤوف

سالتك عن البرنامج لاشرح لك شيئا
يمكنك تحميل برنامج الفتوشوب
على الكمبيوتر
بعدها اذهب لليوتيوب وكتب
كيفية تصميم فاصلة للمنتديات
رح تلقى الشرح الكامل
اذ لم تفهم قم بتنزيل البرنامج اولا ثم ساشرح لك كيف تقوم بتصميم الفواصل
+
اضافة لما شرحته لك الاخت لؤلؤة قسنطين
فمقاس الفواصل هو 300عرض وارتفاع 120
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
373
الإعجابات
708
النقاط
521
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
أنثى
#12
قال yaso ياسمين:
اخي رؤوف

سالتك عن البرنامج لاشرح لك شيئا
يمكنك تحميل برنامج الفتوشوب
على الكمبيوتر
بعدها اذهب لليوتيوب وكتب
كيفية تصميم فاصلة للمنتديات
رح تلقى الشرح الكامل
اذ لم تفهم قم بتنزيل البرنامج اولا ثم ساشرح لك كيف تقوم بتصميم الفواصل
+
اضافة لما شرحته لك الاخت لؤلؤة قسنطين
فمقاس الفواصل هو 300عرض وارتفاع 120
إضغط للتوسيع...
اوكي شكرا
 
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