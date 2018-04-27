تصماميم مختلفة للمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كبداية أخي الكريم في عالم التصميم أهنئك وأشجعك
فعلى الأقل أنت تدرك الطريقة الصحيحة لوضع الكتابة ولوضع الصور وهذا أمر جميل
تحتاج فقط لبعض التعديلات وهي كالآتي
أولا هذه التصاميم التي تحتوي على ترحيب وبسملة والسلام عليكم وغيرها
فهي تعتبر فواصل وليست صور ولذلك يكون حجمها صغيرا ولا تكون محددة بإطار كما فعلت
يعني ذلك الإطار وتلك النجوم صحيح أنها جميلة ولكن تتناسب مع تصاميم أخرى وليس مع الفواصل لأن هذه الاخيرة تكون غير محددة
كذلك الصور التي دمجتها مع العبارة الترحيبية كصورة القلب والنجمة، مثلا المعروف عن المنتدى أنو مكون من أقسام
يعني يمكنك تعويض تلك الصور بصور أخرى تعبر عن نوع القسم، كأن تضع صورة كاميرا كدلالة على قسم التصوير وهكذا حتى يكون التفاعل أكبر على تصاميمك
كذلك نقطتين مهمتين اختيار الألوان واختيار نوع الخط عند الكتابة فهذا يزيد من جمال تصاميمك، غير هذا بالتوفيق أخي أشعر أنك ستكون مصمما بارعا يوما ما
وردي هذا هو رد هاوية ليس إلا أي لست أفضل منك في هذا المجال، هو مجرد رأي فقط
بالتوفيق