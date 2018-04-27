تصماميم مختلفة للمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكبداية أخي الكريم في عالم التصميم أهنئك وأشجعكفعلى الأقل أنت تدرك الطريقة الصحيحة لوضع الكتابة ولوضع الصور وهذا أمر جميلتحتاج فقط لبعض التعديلات وهي كالآتيأولا هذه التصاميم التي تحتوي على ترحيب وبسملة والسلام عليكم وغيرهافهي تعتبر فواصل وليست صور ولذلك يكون حجمها صغيرا ولا تكون محددة بإطار كما فعلتيعني ذلك الإطار وتلك النجوم صحيح أنها جميلة ولكن تتناسب مع تصاميم أخرى وليس مع الفواصل لأن هذه الاخيرة تكون غير محددةكذلك الصور التي دمجتها مع العبارة الترحيبية كصورة القلب والنجمة، مثلا المعروف عن المنتدى أنو مكون من أقساميعني يمكنك تعويض تلك الصور بصور أخرى تعبر عن نوع القسم، كأن تضع صورة كاميرا كدلالة على قسم التصوير وهكذا حتى يكون التفاعل أكبر على تصاميمككذلك نقطتين مهمتين اختيار الألوان واختيار نوع الخط عند الكتابة فهذا يزيد من جمال تصاميمك، غير هذا بالتوفيق أخي أشعر أنك ستكون مصمما بارعا يوما ماوردي هذا هو رد هاوية ليس إلا أي لست أفضل منك في هذا المجال، هو مجرد رأي فقطبالتوفيق