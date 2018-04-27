سحب إستدعاءات إجتياز الامتحانات الرسمية 2018

اكرام براءة

اكرام براءة

:: عضو فعّال ::
#1
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12 أفريل 2016
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#1
السلام عليكم و رحمة الله

سحب إستدعاءات إجتياز الامتحانات الرسمية 2018

BAC : من 20 ماي 2018 الى غاية 25 جوان 2018
http://bac.onec.dz

BEM : من 30 أفريل 2018 الى غاية 30 ماي 2018
http://bem.onec.dz

5AP : من 25 أفريل 2018 إلى غاية 23 ماي 2018
http://cinq.onec.dz
 
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