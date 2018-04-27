اكرام براءة
:: عضو فعّال ::
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- الجنس
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السلام عليكم و رحمة الله
سحب إستدعاءات إجتياز الامتحانات الرسمية 2018
BAC : من 20 ماي 2018 الى غاية 25 جوان 2018
http://bac.onec.dz
BEM : من 30 أفريل 2018 الى غاية 30 ماي 2018
http://bem.onec.dz
5AP : من 25 أفريل 2018 إلى غاية 23 ماي 2018
http://cinq.onec.dz
سحب إستدعاءات إجتياز الامتحانات الرسمية 2018
BAC : من 20 ماي 2018 الى غاية 25 جوان 2018
http://bac.onec.dz
BEM : من 30 أفريل 2018 الى غاية 30 ماي 2018
http://bem.onec.dz
5AP : من 25 أفريل 2018 إلى غاية 23 ماي 2018
http://cinq.onec.dz