إعلان بخصوص سحب إستدعائي شهادة التعليم المتوسط و الباكلوريا

إعلان رسمي من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، صادر بتاريخ 3 ماي 2025، ويتضمن معلومات مهمة بخصوص سحب استدعاءات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025.







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إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية بخصوص امتحانات 2025:



تُعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين (

المتمدرسين والأحرار

) المعنيين باجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025 أن سحب الاستدعاءات سيكون حسب الفترات التالية:



امتحان شهادة التعليم المتوسط: من 4 ماي إلى 3 جوان 2025.



امتحان شهادة البكالوريا: من 11 ماي إلى 19 جوان 2025.

كيفية سحب الاستدعاءات :





من خلال الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية.



من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.



من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين التاليين:



امتحان التعليم المتوسط:



امتحان البكالوريا: 1. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:من خلال الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية.من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين التاليين:امتحان التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz امتحان البكالوريا: https://bac.onec.dz

2. بالنسبة للمترشحين الأحرار: