إعلان بخصوص سحب إستدعائي شهادة التعليم المتوسط و الباكلوريا

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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إعلان رسمي من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، صادر بتاريخ 3 ماي 2025، ويتضمن معلومات مهمة بخصوص سحب استدعاءات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025.
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إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية بخصوص امتحانات 2025:
تُعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين (
المتمدرسين والأحرار
) المعنيين باجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025 أن سحب الاستدعاءات سيكون حسب الفترات التالية:
امتحان شهادة التعليم المتوسط: من 4 ماي إلى 3 جوان 2025.
امتحان شهادة البكالوريا: من 11 ماي إلى 19 جوان 2025.
كيفية سحب الاستدعاءات:
1. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:
من خلال الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية.
من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.
من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين التاليين:
امتحان التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz
امتحان البكالوريا: https://bac.onec.dz
2. بالنسبة للمترشحين الأحرار:
من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على نفس الرابطين أعلاه.
خاتمة:
تتمنى الوزارة النجاح والتوفيق لجميع المترشحين.
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