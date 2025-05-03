إعلان بخصوص سحب إستدعائي شهادة التعليم المتوسط و الباكلوريا

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

إعلان رسمي من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، صادر بتاريخ 3 ماي 2025، ويتضمن معلومات مهمة بخصوص سحب استدعاءات امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025.



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إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية بخصوص امتحانات 2025:

تُعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين (
المتمدرسين والأحرار
) المعنيين باجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025 أن سحب الاستدعاءات سيكون حسب الفترات التالية:

امتحان شهادة التعليم المتوسط: من 4 ماي إلى 3 جوان 2025.

امتحان شهادة البكالوريا: من 11 ماي إلى 19 جوان 2025.


كيفية سحب الاستدعاءات:

1. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

من خلال الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية.

من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين التاليين:

امتحان التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

امتحان البكالوريا: https://bac.onec.dz




2. بالنسبة للمترشحين الأحرار:

من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على نفس الرابطين أعلاه.




خاتمة:
تتمنى الوزارة النجاح والتوفيق لجميع المترشحين.

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توقيع ريحـان
بارك على فيك على نقل الاخبار
 
توقيع Oussama.GF
بارك الله فيك
و بالتوفيق و النجاح لكل المرشحين للامتحانات الرسمية
 
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