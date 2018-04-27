عرض بيع متوفر للبيع 1000 دولار بيتكوين / USDT

بيانات المعاملة المالية
البائع
صدام بكل فخر
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,226
الإعجابات
798
النقاط
851
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1


متوفر 1000 دولار بيتكوين مقابل CCP
سعر البيع: 180 د.ج (السعر ثابت )
:cool:

( الدفع يكون حسب موقع بينانص و الحجز يكون usdt و بعدها اشتري لك العملة التي تريد )
:giggle:

الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري 0.001 بيتكوين ثابتة كما
يمكنني ان اشتري لك ليتكوين لان عمولته صغيرة حوالي 2 دولار
بالنسبة لمن يريد الاستقبال usdt العمولة 25 دولار
- أقل مبلغ للحجز 50 دولار أكيد -
**********
ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )

المصدر / خدمات مشروعة

اثبات الرصيد
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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,323
الإعجابات
2,879
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
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