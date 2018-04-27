صدام بكل فخر
:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
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متوفر 1000 دولار بيتكوين مقابل CCP
سعر البيع: 180 د.ج (السعر ثابت )
( الدفع يكون حسب موقع بينانص و الحجز يكون usdt و بعدها اشتري لك العملة التي تريد )
الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري 0.001 بيتكوين ثابتة كما
يمكنني ان اشتري لك ليتكوين لان عمولته صغيرة حوالي 2 دولار
بالنسبة لمن يريد الاستقبال usdt العمولة 25 دولار
- أقل مبلغ للحجز 50 دولار أكيد -
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ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )
المصدر / خدمات مشروعة
اثبات الرصيد
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