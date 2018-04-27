عرض بيع متوفر للبيع 100 دولار بايبال

بيانات المعاملة المالية
البائع
صدام بكل فخر
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
175 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,244
الإعجابات
860
النقاط
851
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1

متوفر 100 دولار / paypal مقابل CCP
سعر البيع: 175 د.ج

الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري
- يباع دفعة واحدة -
:coffee::coffee:

تـأكد ان حسابك مفعل و يستقبل بشكل عادي
و ان كنت غير متأكد أرسل الإمايل كي أتأكد بدلا عنك كي لا نعطل بعضنا
⛔ مع العلم بعض الحسابات عند التحويل لها قد يظل المبلغ معلق و غير متاح
يعني في كل الحالات عند حجز للمبلغ فانت توافق على و لن أرد لك في حالة ما كان سيعلق
لذلك أنت أدرى بحسابك فتأكد قبل الحجز و الدفع
**********
ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )

المصدر / خدمات مشروعة

اثبات الرصيد
⬇⬇
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
28
الإعجابات
166
النقاط
5
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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