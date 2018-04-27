صدام بكل فخر
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 3 أفريل 2016
- المشاركات
- 1,244
- الإعجابات
- 860
- النقاط
- 851
- الإقامة
- غوانتنامو
- الجنس
- ذكر
متوفر 100 دولار / paypal مقابل CCP
سعر البيع: 175 د.ج
الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري
- يباع دفعة واحدة -
تـأكد ان حسابك مفعل و يستقبل بشكل عادي
و ان كنت غير متأكد أرسل الإمايل كي أتأكد بدلا عنك كي لا نعطل بعضنا
⛔ مع العلم بعض الحسابات عند التحويل لها قد يظل المبلغ معلق و غير متاح
يعني في كل الحالات عند حجز للمبلغ فانت توافق على و لن أرد لك في حالة ما كان سيعلق
لذلك أنت أدرى بحسابك فتأكد قبل الحجز و الدفع
**********
ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )
المصدر / خدمات مشروعة
اثبات الرصيد
⬇⬇
سعر البيع: 175 د.ج
الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري
- يباع دفعة واحدة -
تـأكد ان حسابك مفعل و يستقبل بشكل عادي
و ان كنت غير متأكد أرسل الإمايل كي أتأكد بدلا عنك كي لا نعطل بعضنا
⛔ مع العلم بعض الحسابات عند التحويل لها قد يظل المبلغ معلق و غير متاح
يعني في كل الحالات عند حجز للمبلغ فانت توافق على و لن أرد لك في حالة ما كان سيعلق
لذلك أنت أدرى بحسابك فتأكد قبل الحجز و الدفع
**********
ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة
لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )
المصدر / خدمات مشروعة
اثبات الرصيد
⬇⬇