متوفر 100 دولار / paypal مقابل CCP

سعر البيع: 175 د.ج



الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا و العمولة على الشاري

- يباع دفعة واحدة -

تـأكد ان حسابك مفعل و يستقبل بشكل عادي

و ان كنت غير متأكد أرسل الإمايل كي أتأكد بدلا عنك كي لا نعطل بعضنا

⛔ مع العلم بعض الحسابات عند التحويل لها قد يظل المبلغ معلق و غير متاح

يعني في كل الحالات عند حجز للمبلغ فانت توافق على و لن أرد لك في حالة ما كان سيعلق

لذلك أنت أدرى بحسابك فتأكد قبل الحجز و الدفع

ملاحظة / سيتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ على الفور + إلزامية ارسال صورة ملتقطة

لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضويتك وعضويتي و اسم المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف

في حالة عدم الإلتزام لن ارسل له اي شيء حتى لو وجدته قد أرسل لي فعلا المال ( لتجنب الشبهات و السرقة باسمي )



المصدر / خدمات مشروعة



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اثبات الرصيد⬇⬇

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