عرض بيع متوفر 92$ Payeer للبيع مقابل 180DA

بيانات المعاملة المالية
البائع
mustapha_ss
المبلغ
92 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايير - Payeer
mustapha_ss

mustapha_ss

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
221
الإعجابات
25
النقاط
507
الإقامة
الجزائر
#1
لسلام عليكم ورحمة الله
بيع 92$ PAYER مقابل ccp
سعر البيـع : 185 دج للدولار الواحد
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة 92$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,323
الإعجابات
2,879
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
L

lamcool

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
29 ديسمبر 2016
المشاركات
158
الإعجابات
12
النقاط
7
العمر
39
الإقامة
staoueli
#4
احجز كامل المبلغ مع التأكيد .الدفع غدا مساءا ان شاء الله
 
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