لسلام عليكم ورحمة الله

بيع 92$ PAYER مقابل ccp

سعر البيـع : 185 دج للدولار الواحد

المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة 92$

طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر

المصدر : صديق

الاثبات:في الصورة

الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ