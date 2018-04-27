mustapha_ss
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 1 أوت 2015
- المشاركات
- 221
- الإعجابات
- 25
- النقاط
- 507
- الإقامة
- الجزائر
لسلام عليكم ورحمة الله
بيع 92$ PAYER مقابل ccp
سعر البيـع : 185 دج للدولار الواحد
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة 92$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
بيع 92$ PAYER مقابل ccp
سعر البيـع : 185 دج للدولار الواحد
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة 92$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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